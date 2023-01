¿Cómo elegir los mejores muebles para exteriores?

Estos estarán expuestos total o parcialmente a la lluvia y al sol. Por eso, hay que tomar en cuenta estos factores, además de otros como el tamaño, la funcionalidad y el uso que se le dará a cada pieza.

El fabricante y/o vendedor

Como se dijo, los muebles de exterior tienen sus propias características y no pueden ser los mismos del salón, el comedor o la cocina. Es mejor buscar un fabricante o vendedor especializado en este tipo de mobiliario.

Por ejemplo, Hevea fabricante español de muebles de exterior es una manufacturera experta en todo tipo de mobiliario para jardines, terrazas, clubes, piscinas, gimnasios, spas, hoteles y, por supuesto, casas o pisos.

Durante las tres últimas décadas esa casa fabricante se ha caracterizado por ser la única en su estilo en Europa, por lo que hacen ventas y entregas en todo el continente.

Lo mejor es que, conforme pasan los años, se mantienen al tanto de los nuevos materiales para estructuras y tapizados resistentes e innovadores para crear obras de arte resistentes y con alto sentido estético que se adapte a las necesidades de una pequeña familia en un piso céntrico, hasta grandes hoteles con zonas de piscinas, spas o jardines.

El espacio

A pesar de que esto es vital a la hora de buscar muebles no solo de exterior, sino también de interior, mucha gente comete el error de no medir los espacios en los cuales se van a colocar las diversas piezas y se consiguen, luego, con que no encajan o quedan muy pequeños.

Si los jardines o patios son amplios no hay que perder la oportunidad de comprar alguna pieza de la nueva colección de camas balinesas de Hevea que son ideales para jardines grandes con piscinas y también en hoteles y spas.

Con frecuencia se infravalora la importancia de medir la terraza, patio o jardín que se quiere decorar y los muebles que se quieren comprar, lo que da lugar a la creación de espacios que no son ni funcionales ni atractivos en absoluto.

Si no se mantiene la armonía con las dimensiones de muebles y espacio para su puesto se puede crear la impresión de que el ambiente está abarrotado y no se puede caminar libremente.

En este sentido, una de las primeras cosas que se debe hacer es medir la superficie donde se colocarán los muebles de exterior. De este modo, se sabrá exactamente cuántos metros cuadrados se dispondrán para las diversas piezas y cuánto para plantas y otros elementos decorativos.

Saber esto será muy útil si se quiere elegir muebles que equilibren y creen una zona de confort en el exterior. No hay nada peor que una terraza o jardín que parezca desproporcionado.

No solo se trata de diseño

Lógicamente, existen variados modelos y estilos de los muebles del patio y del jardín y durante la búsqueda para comprar no se sabrá cuál elegir. Sin embargo, antes de hacer este gasto significativo, se debe considerar un número de otros factores como la comodidad y la calidad.

En este sentido, la nueva colección de sofás para exterior de Hevea encaja perfecto porque es la combinación de comodidad para relajarse al aire libre y calidad porque ofrece materiales estructurales y de recubrimiento resistentes a los cambios del clima durante el año. Además, hay modelos de diversos diseños para todos los gustos y estilos.

Dentro de los elementos que hay que observar en los muebles de exterior están, sin duda, la calidad. Se trata de algo muy significativo, ya que, aunque no es algo que se aprecie de inmediato como el diseño, afecta a la durabilidad de los muebles de exterior. ¿Acaso tener muebles duraderos no es tan vital como tener muebles bonitos?

Si solo se tiene en cuenta el diseño de los muebles y no se asegura de que estén construidos con materiales de alta calidad para su uso en exteriores, probablemente te darás cuenta rápidamente de que estos ya no son funcionales al poco tiempo de comprados y no complementarán el espacio exterior.

Imagina que unos meses después la tela de las sombrillas que se compró se empieza a desteñir o que las patas de la mesa empiezan a agrietarse o hincharse.

En casos peores, si se está celebrando una reunión y uno de los invitados se queja de que los cojines de la tumbona o sofá huelen a humedad.

Por eso, cuando se encuentran los muebles atractivos, hay que averiguar enseguida de qué materiales están hechos y qué ventajas tienen en cuanto a durabilidad, resistencia y mantenimiento.

Esto último es muy importante, ya que algunos materiales requieren un mantenimiento especial y continuado, lo que no es aconsejable para quienes no tienen tiempo porque los hace menos útiles y encarece los costes para que se vean siempre perfectos.

No se trata de renunciar al diseño atractivo por la funcionalidad o viceversa, sino de traer a casa muebles que funcionen bien en el espacio exterior, que no se rompan ni se manchen y que sean agradables a la vista de todos, porque la calidad no está reñida en absoluto con el diseño. Entonces, hay que asegurarse de que los muebles preferidos están fabricados con materiales duraderos.

Atención al precio

Seguro que se conoce bien el refrán popular que dice "lo barato sale caro". Sin duda es muy cierto. Todo el mundo ha tenido la experiencia de comprar un artículo barato (no solo muebles) solo para sufrir después un profundo arrepentimiento, ya que no servía para las necesidades, en especial o porque al cabo de unos meses ya había que sustituirlo.

Durante la búsqueda de muebles para exterior se encontrarán piezas a bajo coste, pero es muy posible que solo sean útiles durante un tiempo limitado. En estos casos, no tiene sentido intentar ahorrar dinero.

Se trata de hacer una inversión que valga la pena, en la que se reciba exactamente lo que se quería y en la que la relación coste-beneficio esté a favor del comprador.

Las tiendas y/o fabricantes especializados en muebles de exterior suelen ser un buen lugar para encontrar este tipo de mobiliario. En estas compañías su precio merece la pena por elementos tan significativos como la atención individualizada, los materiales de alta calidad, la selección de diseños y la garantía.