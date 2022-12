Año nuevo, nuevo comienzo: ahorra con productos Unit-Linked

Los unit linked es un concepto que te puede ayudar a ahorrar mucho dinero. Se puede traducir al español como fondo de seguro diversificado y hace referencia a un tipo de producto financiero que te permite conseguir un determinado ahorro de cara al futuro.

Suponen una forma de invertir, con la particularidad de que unifican las características de dos productos diferentes: seguro de vida y fondo de ahorro.

Cómo estos recursos pueden entrañar algún tipo de complejidad, si se quiere contratar unit-linked seguros de vida de empresas que sean dignas de nuestra confianza. Un buen ejemplo es Forward You.

Entre algunos de sus reconocimientos, en 2022 ha recibido el galardón de Mejores soluciones de ahorro a largo plazo de Europa, emitido por parte de la Capital Finance International.

Este reconocimiento es especialmente importante, ya que confirma que nos encontramos ante una empresa sólida, transparente, capaz de ofrecer seguros de vida y de ahorro que se centran en lo que busca el usuario actualmente, cubriendo a la perfección con sus necesidades.

Si quieres saber más sobre los unit linked, este artículo es para ti:

¿Cómo funcionan los “unit linked”?

Lo cierto es que el funcionamiento de los unit linked es bastante sencillo, ya que será el propio cliente quien decidirá todo. Tendrá que pensar en cómo distribuir el capital entre las diferentes posibilidades de inversión que le ofrece la entidad.

Se encontrará con diferentes fondos o cestas que forman parte del unit linked desde que se formaliza la contratación del producto. Sin embargo, pueden existir algunos límites: algunas compañías suelen poner un límite de la cantidad de cambios que se pueden dar entre fondos, modalidades y cestas de forma anual, por lo que conviene tener este dato muy presente. Si nos excedemos de dichos límites, habrá que asumir comisiones.

¿Qué ventajas tienen los unit linked?

Las principales ventajas de los unit linked son su flexibilidad y versatilidad. Gracias a estas dos claves podremos tener una mayor variedad de opciones a la hora de decidir qué es lo que vamos a hacer con nuestros ahorros para poder extraer la máxima rentabilidad de los mismos.

Otra interesante ventaja es que se encontrará unido a un seguro de vida. Así, el tomador del seguro tendrá la posibilidad de elegir el valor de la prima, el plazo de la inversión, las coberturas propias de cada seguro, así como la propia inversión de la prima.

Los expertos recomiendan invertir pequeñas cantidades que se puedan ahorrar mes a mes en este recurso. Por ejemplo, podríamos estar hablando de unos 100€ mensuales. También se puede agregar una mayor cantidad, aunque puede elevarse el riesgo.

Además, los unit linked también resultan de interés cuando se planifica una sucesión. La razón de ello es que no se encontrarán en la herencia, por lo que no serán públicos. Tal y como se estipula en España, tan sólo se podrán consultar cuando muere el asegurado y no tendrá beneficiarios asociados.

Si quieres empezar tu año con algo de dinero extra, echa un vistazo a lo que te ofrecen los unit linked.