Cómo consultar las notas del examen de la DGT

El hecho de ser capaces de desplazarnos de un lugar a otro bajo nuestros propios términos, nos otorga una autonomía incontestable, lo cual está estrechamente ligado a nuestras libertades personales. Ahora bien, para sacarnos dicho título, es necesario aprobar previamente el correspondiente examen, compuesto por una parte teórica y una práctica. Por eso, si ya lo has hecho, aquí te enseñamos cómo consultar las notas en la web oficial de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Dónde y cuándo consultar las notas de la DGT

Cuando nos disponemos a consultar notas de examen DGT, pronto nos encontraremos con más de una página web que nos anima a hacerlo desde su propia plataforma online, pero debes desconfiar de las mismas. La Dirección General de Tráfico dispone de un portal oficial donde podemos realizar esta consulta de forma gratuita, evitando así que compartamos nuestros datos con terceras personas y podamos caer en diferentes tipos de estafas. Ahora bien, en dicho sitio web se puede cumplir con dicha labor de diferentes formas: busca tu nota de la manera que más cómoda te resulte.

Antes del cómo, cabe hablar del cuándo. Las notas del examen teórico, cuando se realiza de forma online, están disponibles en el mismo día que haces el test. Sin embargo, en caso de que lo hayas realizado de manera presencial, tendrás que esperar al día siguiente para poder ver los resultados.

Recuerda que el aprobado aparecerá en formato de APTO, lo cual solo ocurrirá si has tenido tres errores o menos. En el caso del examen práctico, el propio examinador te indicará en el día de la prueba si la has superado o no. Aunque, para asegurarte, a partir de las 17 horas del día siguiente, tendrás el resultado disponible en la web de la DGT.

Tienes un margen de hasta 15 días para consultar tus notas. No obstante, lo más probable es que te estés mordiendo las uñas desde el mismo momento en el que lo realices, así que es improbable que se te pase dicho plazo de consulta.

Pasos para averiguar tu nota en la DGT

Para consultar las notas en la DGT, el primer paso es acudir a su página web oficial. Ve al apartado de “Consultar notas de exámenes” e indica si dispones o no de certificado electrónico. Si lo tienes, simplemente haz clic en la pestaña emergente y la plataforma te indicará los resultados de forma automática.

Sin embargo, es probable que todavía no tengas este documento de certificación virtual. Por suerte, la DGT te permitirá averiguar los resultados de los exámenes mediante tu DNI. Simplemente, indica el número de identidad, la fecha del examen, el tipo de permiso y la fecha de nacimiento. Presiona el botón de “Buscar” y se abrirá una nueva ventana con tus notas.

Así es, comprobar el resultado del examen de la DGT es un proceso rápido, sencillo y accesible para todo el mundo.

Ya tengo todos los exámenes aprobados, ¿ahora qué?

Una vez hayas superado el apartado teórico, y el práctico, la DGT tardará en torno a 90 días en enviar el permiso de circulación a tu domicilio. Pero, ¿significa esto que tienes que esperar un mes y medio para ponerte al vehículo? Nada más lejos de la realidad.

La administración te hará entrega de un permiso de conducir provisional, el cual tendrá una validez de hasta tres meses. Con dicho certificado podrás desplazarte con total libertad dentro de España; aunque, para salir del país, tendrás que pedir un permiso internacional. Un trámite sencillo en las oficinas de Tráfico.

En caso de que el tiempo vaya pasando y todavía no tengas el carnet definitivo, ponte en contacto con tu autoescuela para que solventen la situación lo antes posible. De igual forma, en la web de la DGT podrás comprobar cuánto queda para resolverse el asunto, haciendo clic en la sección de “Estado de tramitación de mi permiso de conducción”.