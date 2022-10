Email marketing: importancia de utilizar el medio adecuado de envío

El envío de correos masivos se ha posicionado como una de las formas más efectivas de llegar a nuestros clientes para generar una relación más estrecha y de confianza. Se trata, sin duda alguna, de una estrategia clave para generar ese tan ansiado sentimiento de fidelidad o lealtad hacia la marca. Sin embargo, para ello es indispensable el desarrollo de una buena estrategia, así como también el uso de medios adecuados, porque de lo contrario, el tiempo y esfuerzo dedicado simplemente habrá sido en vano.

En este sentido, es sumamente importante destacar las diferencias entre Gmail vs herramientas de email marketing, siendo estas últimas, por supuesto, las más recomendables por múltiples razones. Gmail, una de las plataformas de correo más utilizadas en la actualidad, no cuenta con las características mínimas necesarias para utilizarla de forma funcional de cara a realizar una campaña de email marketing; y esto se debe, simplemente, a que Gmail no es una plataforma creada para tal fin. Sí, es una herramienta indispensable y poderosa, pero simplemente, no sirve para impulsar campañas de email marketing.

Plataformas adecuadas para el desarrollo de campañas de email

El email marketing es una de las estrategias más poderosas que se pueden y deben utilizar para darle visibilidad a la marca, conectar con nuestros clientes, generar lealtad, entre muchas otras estrategias a utilizar. Sin lugar a dudas, es una de las mejores estrategias que se pueden implementar, porque sus resultados pueden llegar a ser verdaderamente asombrosos, sin contar con que es la tiene mejor relación entre precio y retorno de la inversión.

Sin embargo, como comentamos anteriormente, el uso de la plataforma adecuada es indispensable, y es que muchas personas sin experiencia suelen optar por utilizar plataformas de correos tradicionales como Gmail, sin saber que estas no cuentan con lo mínimo imprescindible para este tipo de procesos.

A continuación compartimos contigo algunas de las razones más poderosas por las que es tan importante utilizar plataformas especializadas de correos masivos.

Volumen de envío

Las plataformas de correo tradicionales, como Gmail, no cuentan con las características mínimas necesarias para el envío de correos masivos. En este sentido, una de las principales limitaciones de Gmail, en comparación con las plataformas de envío masivas, es el volumen de envíos.

En el caso de Gmail, la cantidad máxima de correos que se pueden enviar es de 500 diarios, por lo que al llegar a este límite, no es posible enviar más correos hasta que hayan transcurrido 24 horas. En el caso de las plataformas de envío masivo, es posible enviar hasta 80.000 emails y gestionar alrededor de 20.000 contactos. De ahí que se trate de una solución práctica para enviar newsletter o cualquier otro tipo de comunicación, sin preocuparse por el límite diario.

Dominio propio o genérico

Otra de las diferencias más importantes entre las plataformas de envío masivo y las plataformas de correos tradicionales, como Gmail, es el dominio. Y es que en el caso de esta última, si bien es posible gestionar diferentes alias, solo es factible enviar un remitente que pertenezca a Gmail; mientras que en las plataformas de envío de correo masivo es posible configurar, por completo, el dominio del remitente.

Esto es sumamente importante, porque al enviar los correos, los receptores podrán comprobar de forma rápida y sencilla que los mensajes han sido enviados por una empresa, lo que generará más confianza y, por supuesto, ampliará de forma considerable las probabilidades de que abran el correo.

Por el lado contrario, cuando el remitente es Gmail, los usuarios simplemente no tienen la oportunidad de verificar o comprobar la identidad del remitente. En este sentido, cuando se utiliza un dominio propio, los receptores del mensaje pueden comprobar fácilmente que se trata de tu empresa y también pueden visitar la página web de la misma. Sin lugar a dudas, se trata de un factor clave, que les facilita la identificación de la identidad empresarial.

Entrega de los correos

Otro factor de vital importancia para optar siempre por una plataforma de envío masivo, es por la entrega de los mensajes. Y es que en el caso de Gmail, hay altas probabilidades de que el correo termine en la carpeta de spam de la mayoría de los destinatarios, y por lo tanto, nunca será leído.

Por el lado contrario, en el caso de las plataformas de envío masivo, gracias a las características de dominio propio, además de seguir las buenas prácticas de envío, es mucho más probable que el correo llegue a la carpeta principal del usuario, y por lo tanto, la abra para leer su contenido. De ahí la importancia de elegir el medio de envío, porque al optar por opciones como Gmail, simplemente se reducen las probabilidades de éxito y se pierde un tiempo valioso en la creación de la campaña.

Aspectos esenciales para el envío de correos masivos

Además de los aspectos anteriores, uno de los factores más importantes que debe incluir una campaña de email marketing, es la posibilidad de que el remitente tenga la opción de darse de baja de los correos, es decir, indicar que no desea seguir recibiendo los correos a través de una aplicación automática y, en el caso de Gmail, no es posible gestionar esta baja. Añadir un enlace de baja que le permita a los usuarios dejar de recibir los correos es sumamente importante.

Por otro lado, las mejores plataformas de envío masivo también son mucho más eficientes al momento de detectar cualquier tipo de error, siempre con el objetivo de mantener la lista de contactos completamente limpia.

Como ventaja adicional, Gmail no proporciona ningún tipo de estadística de envío de los correos; mientras que las plataformas de envío masivo sí lo hacen, lo cual resulta esencial para medir los resultados de la campaña, y saber si se alcanzaron o no, los objetivos propuestos.

Sin lugar a dudas, el email marketing es una de las mejores y más importantes estrategias que se deben desarrollar, sin importar el nivel de posicionamiento de la marca. Sin embargo, para poder aprovechar al máximo esta estrategia, resulta indispensable hacer uso de los medios adecuados, porque de lo contrario, se perderá todo el esfuerzo hecho en el desarrollo de la campaña.