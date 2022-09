Videojuegos con multijugador para PC: ¡Los mejores juegos en 2022!

¿Cuáles son mejores videojuegos con multijugador para jugar con amigos?

Los juegos multijugador de PC están entre los preferidos por los gamers alrededor del mundo. Estos juegos permiten desarrollar habilidades de alianza y cooperación entre los grupos de jugadores, así como también estimula la competitividad.

Esta modalidad de juego surge con los propios videojuegos, y ganó aún más recursos y posibilidades con el surgimiento del internet y los juegos en línea.

Para los fanáticos de los juegos multijugador, nuestro equipo de especialistas hizo una selección de los mejores juegos multijugador para computador en 2022.

Los mejores juegos multijugador para PC en 2022

Los juegos son como los helados, cada persona tiene su sabor favorito, aún así hay muchos que se destacan y atraen a más jugadores que otros. Los videojuegos son uno de los tipos de entretenimiento más populares, así como los juegos de azar. Si eres más del segundo tipo que prefiere jugar en casinos en línea, la tarea principal es encontrar un sitio de casino seguro con licencia, juegos de alta calidad y formas de pago convenientes como tarjetas bancarias. Así que si necesitas encontrar casinos online que aceptan Visa en España, descubre más aquí en Casinority España. Para aquellos que prefieren más los videojuegos, hemos seleccionado algunos de los juegos multijugador más populares en este 2022.

Apex Legends

Apex Legends es un juego multijugador gratuito que pertenece al género de Battle Royale y Hero Shooter, desarrollado por Respawn Entertainment. Para ganar en Apex Games deberás estar alerta y usar tu ingenio.

El juego tiene partidas de hasta 60 jugadores divididos en equipos de tres personas. Cada equipo tiene habilidades especiales y, a su vez, pueden adquirir elementos mediante micropagos.

Apex Legends es diferente a los otros juegos de Battle Royale, ya que no hay desplazamientos en las paredes. Sin embargo, su estilo diferente es lo que llama la atención de diversos jugadores que pasan horas en este juego.

Una de las mejores características de Apex legends es que morir no es una opción, ya que los jugadores tienen un lapso de 90 segundos para recoger a sus compañeros, llevarlos al vagón de recuperación y salvarlos.

Counter Strike: Global Offensive

Counter Strike es uno de los mejores shooters en primera persona y uno de los más reconocidos por los fans de los e-Sports. Para jugar en modo multijugador, deberás activar su modo de competencia y formar 2 equipos de 5 jugadores.

Una vez empiece la partida, cada grupo tiene 30 rondas y el que obtenga más victorias en este tiempo, es el vencedor .A medida que el juego va transcurriendo, será fundamental la estrategia de cada equipo para avanzar en el mapa y eliminar al contrincante.

El trabajo en equipo y la cooperación son esenciales para obtener éxito en este FPS tan competitivo. Eso se muestra aún más real en las competiciones profesionales y oficiales del juego alrededor del mundo y distribuyen millones de dólares en premios para los mejores equipos.

Among Us

Among Us es un juego multijugador que se juega de 4 a 10 participantes. De esa manera, uno o dos de ellos son elegidos como enemigos y deben matar a los demás sin que ninguno de los jugadores lo sepa, dependiendo del número de los equipos.

En este video juego, los jugadores intentarán descubrir a los enemigos, mientras que los otros intentarán no ser descubiertos.

Enfocado en la diversión y sin mucha complejidad, Among Us no pone su enfoque en los gráficos de dimensión. Así, el juego tiene gráficos retro que nos recuerdan el pasado y sus controles son sencillos facilitando que cualquier persona lo juegue.

Fortnite

Fortnite es uno de los videojuegos más jugados a nivel mundial, siendo bastante popular entre los amantes de los juegos de disparos en tercera persona. El juego tiene diversos modos de juego para todos los gustos, sin embargo, entre los principales están: Modo Salvar al Mundo y Battle Royale.

Modo Salvar al Mundo: Este modo consiste en utilizar objetos y fortificaciones para contener las hordas de monstruos, al mismo tiempo disfrutando de un mundo en destrucción.

Modo Battle Royale: Las partidas de este modo cuentan con hasta 100 jugadores en una misma isla, quienes deberán sobrevivir y batallar. Al final, su ganador será el último jugador con vida en la isla.

Warzone

Warzone es un modo de juego multijugador de la aclamada franquicia Call of Duty. Además de ser gratuito para sus jugadores y estar disponible en todas las plataformas online, el juego también posee distintos game modes.

En los combates de CoD: Warzone, los jugadores pueden armarse hasta los dientes y ganar mucho dinero a su vez, saqueando recompensas y subiendo de nivel.

Por otro lado, el modo Battle Royale, los jugadores forman un pelotón de 3 combatientes que se enfrentarán con hasta 50 pelotones y el último equipo en pie se llevará la victoria.

No obstante, el juego te ofrece el modo Botin, donde los players forman parte de un equipo de saqueo de 3 personas y el objetivo será ganar un millón de dólares.

Conclusiones

Cuando se trata de elegir videojuegos multijugador, tienes miles de opciones a tu disposición en línea y cada vez más, nuevos títulos son lanzados. Sin embargo, cada juego tiene sus características y modos específicos.

Por lo tanto, elegir el mejor juego multijugador es una tarea individual. Así que, el mejor tip que tenemos para ti es que experimentes diversos juegos y disfrutes la experiencia hasta encontrar uno que mejor atienda a tus requisitos de diversión.