Precios Luz Hoy Blog

El pago de la factura de la luz se ha vuelto un tema bastante delicado durante este 2022, por lo que hemos de ir con ojo avizor gastando cuidado y procurando no gastar mucho para que las compañías eléctricas no nos cobren más de lo que podamos permitirnos. Ante esta situación tan preocupante, conviene disponer de las herramientas e información suficientes para hacer más llevadera esta "crisis energética". Es por ello que, a lo largo de esta entrada, te hablaremos de una de las páginas web de referencia que utilizan todos aquellos que se muestran preocupados por los precios de la luz y estén usando, de manera casi constante, la conocida calculadora precio de la luz hoy.

El precio de la luz hoy en precioluzhoy.com

En cuanto entres a esta página, serás recibido, entre otras cosas, por un panel en el que vendrá bien indicado cuál es el precio en euros por MWh en el momento de tu visita a dicho portal digital. Asímismo, tendrás acceso a una rápida comparativa entre tarifas ofertadas por las grandes compañías energéticas del país, para que puedas determinar cuál es la que ofrece los mejores precios para tu bolsillo. Te recomendamos que hagas una investigación en más detalle acerca de las condiciones que impone cada una de dichas compañías a sus clientes.

Además de esta tan útil información, en esta página web encontrarás infinidad de artículos enfocados a todos aquellos usuarios de la red eléctrica española que deseen ahorrar todo lo posible en su factura de la luz o, simplemente, deseen entender en mayor profundidad cómo se plantean los pagos de dichas facturas, entre muchos otros asuntos.

Newsletter "A toda luz"

Este boletín al que te puedes suscribir proporcionando tu nombre completo y dirección de correo electrónico te dará acceso a contenido muy interesante, que incluye las mejores ofertas de luz con las tarifas que mejor se ajusten a tus necesidades, así como algunos consejos de ahorro y eficiencia energética con el que podrás reducir considerablemente tu factura.

La Guía Flash de precioluzhoy.com

Más allá de estos artículos, esta página se compromete con sus visitantes hasta tal punto que les ofrece, por medio de un sencillo proceso de registro, una guía completísima con información acerca de las diferentes formas de ahorro a las que puedes recurrir para reducir los gastos de la factura de la luz. Además, incluirá también consejos para la mejora de la eficiencia energética, trucos muy sencillos para entender mejor y bajar dicha factura e información actualizada muy relevante al pago de la luz.

El buzón del experto de precioluzhoy.com

Ya has visto que esta página web pone a tu disposición un montón de información de gran utilidad. Pero, ¿y si tienes alguna duda en particular que no haya conseguido responder ninguno de los artículos de precioluzhoy.com? Si le propones un tema que pueda incitar suficiente interés general, podrás enviar tu duda al buzón del experto para tratarlo en profundidad y que forme parte, así, del contenido de precioluzhoy.com o de la newsletter "A toda luz" que hemos descrito en apartados anteriores.

Pero, ¿por qué ha subido tanto el precio de la luz?

Los elevados gastos derivados de la tarifa de la luz nos hacen preguntarnos qué es lo que está causando estas subidas en el precio. Lo cierto es que existen varias razones que nos han llevado a esta situación, dando lugar a un impacto distinto en la factura final que deberemos pagar cada mes. Sin embargo, estos factores pueden resumirse en cuatro principalmente: la subida en el precio del gas, el aumento de los costes de las emisiones de CO2, el crecimiento en la demanda por parte de los usuarios y el peso que las energías renovables están teniendo en la generación de electricidad.

Si logramos entender cómo se combinan todos estos elementos así como su impacto en el precio de la luz, lograremos una mejor comprensión de las cifras que se están pagando por la luz estos últimos meses. Según revelan los datos:

2021 fue el año con el precio megavatio-hora más caro de toda la historia : un total de 111,93 euros de media según los datos recogidos por el Operador del Mercado Ibérico de Electricidad (OMIE)

El coste de la electricidad en España en 2022 ha superado la barrera de los 500 euros por megavatio/hora debido, en gran parte, al desbocamiento en el precio del gas que ha provocado la guerra entre Rusia y Ucrania. Durante las últimas semanas, el precio se ha mantenido entre los 150 y 250 euros, lo que supone una pequeña bajada con respecto a la situación anterior por la aplicación del tope al gas.

La situación económica en España está bastante complicada por el impacto que ha provocado la llegada de la pandemia, y se ha visto aún más complicada por el reciente conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Es por ello que disponer de toda la información posible para ahorrar resultará fundamental a la hora de mantener tus ahorros.