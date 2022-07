Costa Rica gasta cuotas de juego online en capacitación policial

El juego online está consiguiendo una gran popularidad en los últimos años y a pesar de que esto comenzó en Europa y en Estados Unidos, el juego ya se ha extendido a prácticamente todas las regiones del mundo. Entre estos países se encuentra Costa Rica, uno de los países con mayor nivel de turismo del mundo y que está encontrando en el juego una buena forma de generar ingresos. A lo largo de este artículo, hablaremos de la nueva normativa que quiere sacar el gobierno en lo que se refiere a la distribución de los ingresos generados por el juego.

Nuevo Proyecto del Gobierno de Costa Rica

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el mundo del juego tiene una gran demanda en la actualidad y eso significa dinero. Algunas regiones de Latinoamérica tienen problemas para generar ingresos en forma de impuestos, ya que el nivel de vida no es tan alto como el de otros países y esto ha llevado a que algunos gobiernos planteen nuevos proyectos para ayudar a la recaudación de impuestos del país.

Cada año aparecen nuevos casinos online confiables en Latinoamérica y es trabajo de los gobiernos aprovechar la popularidad de estos para mejorar la situación del país. El actual legislador de Costa Rica, Gilbert Jiménez, ha planteado un nuevo proyecto en el que pretende dedicar parte de los beneficios que se generan con el juego, a la capacitación de las fuerzas de defensa del país, la policía. A simple vista puede parecer una ley extraña, sin embargo, Costa Rica ha estado teniendo bastantes problemas para poder cubrir los gastos que genera el mantener a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y parece que este nuevo método de obtención de dinero podría ser la clave que solucionara todo.

Aún no es una medida que esté aprobada y es difícil que lo consiga ya que sería una ley, cuanto menos, revolucionaria, pero la situación no es buena en Costa Rica y hay que tomar decisiones difíciles para solucionar problemas complicados. Lo que más problemas económicos genera, según indicó el legislador de Costa Rica, es el mantenimiento de los policías municipales, aquellos que deben de patrullar diariamente por las diferentes regiones y pueblos, que no son pocos. El dinero que hace falta no es para material de alta calidad o para ofrecer nuevos servicios, sino para pagar a más personal, para tener la posibilidad de ofrecer más plazas de policía, porque hacen falta.

El Proyecto de Redistribución De Impuestos en Cifras

Según el proyecto, que ya está completamente terminado, el 50% de los ingresos que genera el juego serían redistribuidos entre todos los municipios, para mantener a las fuerzas policiales de cada uno de estos. Siendo más concretos, el 25% de este 50% anteriormente mencionado, se distribuirá en función de la extensión de cada cantón; mientras que el otro 25% se distribuirá en función del tamaño de la población de cada uno de estos cantones.

Es muy importante e interesante que el proyecto contemple la distribución de los impuestos del juego en función de la situación y población de cada cantón, ya que los gastos policiales que tienen estos no tienen nada que ver. El otro 50% de los impuestos dependerá del índice de desarrollo social cantonal elaborado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Los cantones que se encuentren en una situación social más desfavorecida, es decir, que cuenten con un menor índice social, recibirán proporcionalmente más recursos, para mejorar la situación de los mismos.

Hace unos meses, fue desestimada una de las propuestas que lanzó el gobierno de Costa Rica, en la que quería cobrar un impuesto extra a todos aquellos premios de lotería que fueran superiores a los 724$, sin embargo, esta no fue aceptada por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso. Se trataba también de una medida bastante agresiva a nivel fiscal, que haría que la gente, probablemente, empezará a dejar de invertir en lotería o que, al menos, bajarán las ventas de las mismas, y esa es una de las razones por las que esta propuesta fue desestimada.

Conclusión

La situación de Costa Rica no es sencilla y la propuesta del legislador Gilbert Jiménez puede que no sea aceptada por todo el mundo, pero no cabe duda que es una gran idea, ya que hay que priorizar las cosas que afectan al mantenimiento de las ciudades. Tener un buen cuerpo de policía mejora la calidad de vida, reduce el número de delitos y hace que la gente viva más cómoda y tranquila. Conseguir ese dinero extra necesario para mantener a los cuerpos de policía municipales de Costa Rica no es sencillo, porque son unas cantidades bastante altas, pero dado que el juego online y los casinos mueven cantidades ingentes de dinero, puede que cobrar los impuestos de estos y distribuirlos de manera que beneficie al país, sea una medida correcta y que, a la larga, mejore la situación de Costa Rica que, a fin de cuentas, es el propósito de los impuestos.