Duplicado del carnet de conducir: ¿cuándo es necesario solicitarlo?

Quizá no sepas que disponer de un permiso de conducción en vigor no te exime de la obligación de llevarlo encima cuando estás al volante.

De hecho, si las autoridades solicitan su presentación y no lo tienes a mano, podrás ser sancionado económicamente por el simple hecho de no llevarlo. Es decir, si lo has perdido o te lo han robado deberás obtener un duplicado del mismo.

Los responsables de gestoría RubénMaría, especialistas en gestiones relacionadas con la DGT, nos explican cuáles son las sanciones y cómo realizar el trámite para obtener el duplicado:

Sanciones por no llevar el carnet de conducir

La multa por no llevar el carnet de conducir es de solo 10 euros, siempre que el mismo esté en vigor.

Sin embargo, en caso de que contenga datos incorrectos ascenderá a 80 euros y a 200 euros si está caducado.

En estos dos últimos casos no tendremos que solicitar un duplicado del permiso, sino que nos expidan uno nuevo. Se trata de dos trámites distintos.

Casos en los que es tenemos que solicitar un duplicado del permiso de conducción

Estas son las tres situaciones en las que hemos de solicitar un duplicado y no un nuevo permiso:

Nos han robado y entre los documentos que nos faltan está el carnet de conducir

Lo hemos perdido

Su nivel de deterioro impide leer los datos (en este caso los agentes también pueden multarnos)

Aunque el procedimiento para solicitar el duplicado es muy similar, existen ligeras variaciones según cada caso. Conque analicémoslos por separado.

Documentación necesaria para solicitar un duplicado del permiso por extravío o deterioro

Esto es lo que hemos de hacer para solicitar un nuevo permiso si lo hemos perdido o está en mal estado:

Llevar encima nuestro DNI o pasaporte y comprobar que no estén caducados

Pagar una tasa de 20,81 euros

Cubrir, firmar y presentar el impreso oficial de solicitud del duplicado del permiso de conducción

Documentación a presentar para solicitar un duplicado del carnet por robo

El procedimiento administrativo es idéntico al indicado en las líneas anteriores. Pero hay una excepción adicional que hemos de tener en cuenta para solicitar un duplicado del permiso de conducción por robo: la denuncia previa del hecho en una comisaría de Policía o en un cuartel de la Guardia Civil.

Y es que sin el documento acreditativo de la formalización de la denuncia no podremos completar el procedimiento.

Cómo evitar imprevistos y retrasos en el proceso

Los errores en las gestiones con la Administración se pagan en forma de idas, venidas y pérdidas de tiempo imprevistas. Para evitar dilaciones y desplazamientos adicionales, es conveniente que conozcamos el orden del procedimiento de solicitud.

Sigamos estos tres sencillos pasos, por el orden indicado:

Reunir la documentación y comprobar que nos falta nada

Abonar la tasa correspondiente

Iniciar la tramitación de la solicitud

Y si lo que deseamos es evitarnos engorros y perder media mañana (o la mañana entera), la mejor solución es delegar en una gestoría especializada la realización del trámite