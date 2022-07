Activar tu SIM tras una portabilidad

El uso de tarjeta SIM se ha convertido en la forma común para que las empresas de telecomunicaciones ofrezcan sus servicios a las personas. Las mismas integran una línea telefónica que debe ser adaptada a un teléfono móvil para poder funcionar.

Sin embargo, al momento de contar con una SIM nueva, es importante realizar la activación de la misma y tener claro cuál es el proceso para que todo funcione correctamente.

Activación de tarjeta SIM

Existen muchos modos de activar la tarjeta SIM de una operadora, pero depende directamente del funcionamiento de la misma.

Por ello, existen diversas opciones disponibles, siendo importante preguntar este proceso al momento de adquirir la nueva línea para saber cómo actuar. En el caso de no saber cómo actuar, lo más recomendable es que se utilice uno de los tutoriales para activar tu SIM que se explican a continuación:

Activación automática. Este es el modo más común entre las operadoras. Solo hace falta ingresar la tarjeta SIM en el móvil, encender el dispositivo y esperar que cargue adecuadamente, para que pueda recibir cobertura y acceso a los datos disponibles del servicio.

Esperar la activación automática. En el caso de que el servicio sea postpago o por contrato, será necesario esperar un tiempo (normalmente 24 horas) para tener acceso a la línea activa.

Llamada a otra línea. Una vez se tiene la línea telefónica, se encenderá el dispositivo y se procederá a llamar a cualquier número, ya sea de un familiar o amigo. Esto le indicará a la operadora telefónica que la línea se encuentra en uso, y la añadirá a la base de datos y a los servicios que disponga.

Si bien estos son algunos métodos, pueden llegar a ser necesarios otros, según la operadora y su funcionamiento. Esto hace que sea indispensable preguntar por el proceso para disfrutar del servicio.

Uso del teléfono móvil sin SIM

Anteriormente, no poder contar con una línea telefónica restringía lo que se podía hacer con un móvil. A pesar de ello, el avance de la tecnología ha hecho que esto cambie.

En realidad, los conocidos smartphones son pequeños ordenadores que, en lugar de indicar que no puedes hacer nada si no activas la SIM, brindan un mundo de posibilidades de uso.

En este sentido, se puede decir que sin una SIM no se podrán realizar llamadas telefónicas normales, enviar mensajes de texto o tener conexión de datos telefónicos. Estas son todas las limitaciones que se tendrán, pero el dispositivo se podrá seguir utilizando de manera normal, es decir, con solo tener una conexión Wifi, se podrá tener conexión a Internet y completar acciones gracias a ello, abriendo un mundo de posibilidades.

Revisión de páginas web, redes sociales (como Twitter e Instagram), plataformas de streaming, entre otras acciones podrán llevarse a cabo con la conexión inalámbrica de Internet. Por otro lado, para el uso de aplicaciones como WhatsApp y Telegram, se tendrán grandes limitaciones, puesto que es imperativo contar con un número telefónico para la activación de las mismas.

Del mismo modo, cuando no se tenga más la facilidad de una conexión Wifi, las opciones se reducen un poco. Sin SIM y sin Wifi, el dispositivo se podrá utilizar como un ordenador sin conexión. Jugar, escribir, leer e incluso tomar fotografías y grabar son algunas de las funciones con las que contará el dispositivo al estar off line.

La correcta activación de una tarjeta SIM es primordial para poder utilizar todas las funcionalidades de un teléfono móvil. No obstante, pueden presentarse momentos en los que no se pueda disfrutar de esto, por lo que se debe saber que se puede y que no se puede conseguir en ese caso.