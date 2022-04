¿Por qué deberías empezar a utilizar un reloj smartwatch?

En realidad, existen varios factores que lo han convertido en uno de los dispositivos más vendidos en establecimientos especializados como Joyeriadeluxe. A continuación te hablaremos de algunas de sus ventajas pero, ¿conoces su origen?

La primera versión del reloj digital con capacidad para almacenar información se fabricó en 1982. Fue un modelo que lanzó la marca pulsar (NL C01) y que era capaz de almacenar hasta 24 caracteres. Durante la década de 1980 también destacó la marca Casio que decidió ir más allá y comenzar a trabajar en una línea de "relojes ordenadores" que incluían funciones adicionales como una calculadora o juegos sencillos. No obstante, la conceptualización del primer prototipo de reloj inteligente como tal, llegó en julio del año 2000, cuando IBM mostró su propuesta a partir del primer reloj de pulsera que integraría un sistema operativo Linux.

Desde entonces, el desarrollo de este dispositivo continuó avanzando y hoy podemos acceder a propuestas que poseen tecnologías de Inteligencia Artificial y que destacan, no sólo por sus reducidas dimensiones, su ergonomía, su peso o sus materiales. También por la potencia de sus microprocesadores, sus memorias RAM, sus sensores y, en definitiva, por sus prestaciones.

¡Sorpresa! Es perfecto para ver la hora

Vale, lo más probable es que esto no suponga ninguna sorpresa para ti teniendo en cuenta de que estamos hablando de un reloj inteligente. No obstante, los Smartwatch son especialmente recomendables para aquellas personas que cuentan con problemas visuales o que no tienen dificultades para leer los relojes analógicos.

Además de permitirte consultar la hora de una forma ágil y sencilla, también pone a tu alcance una gran cantidad de opciones relacionadas con el tiempo. Entre ellas, la posibilidad de programar alarmas o activar el modo temporizador.

Comunicación permanente e instantánea

Una de las principales ventajas de los Smartwatch es que funcionan como dispositivos multifunción. Esto significa que están preparados para ofrecer funciones orientadas a la interactividad y la comunicación. Los modelos que poseen conexión a partir de redes telefónicas (mediante tarjetas SIM), favorecen la comunicación permanente. A partir de un Smartwatch podrás enviar y recibir mensajes, pero también hacer llamadas telefónicas sin necesidad de recurrir a tu smartphone.

Además de esto, también posee conectividad Wifi y permite acceder a Internet de forma sencilla. Leer el correo, consultar tus redes sociales o enviar notas de voz a partir de aplicaciones de mensajería como Whatsapp son algunas de las cosas que podrás hacer.

Sistemas de notificaciones avanzados

Uno de los principales motivos por los que cada vez más personas adquieren un Smartwatch es el acceso inmediato a información en todo tipo de circunstancias. Aquellas personas que están condicionadas por un ritmo de vida repleto de compromisos o que, por ejemplo, destinan gran parte de su tiempo a practicar deporte, pueden mantenerse constantemente al tanto de lo que ocurre. Su sistema de notificaciones permite recibir cualquier tipo de noticia, mensaje o correo en tiempo real sin necesidad de que el usuario deba estar consultando de forma constante su smartphone, su tablet o su laptop.

Además, su interfaz está preparada para personalizar el tipo de notificaciones que el usuario desea recibir y su grado de prioridad. Tanto en las versiones Android como iOS el sistema presenta grandes posibilidades de configuración y se presenta como una alternativa fácilmente adaptable a todo tipo de perfiles: Desde aquellos mayoritariamente profesionales que desean estar al tanto de los correos electrónicos relacionados con sus responsabilidades, hasta aquellos que presentan un estilo de vida más informal y desean mantener comunicación de forma constante a partir de las redes sociales o las aplicaciones de mensajería instantánea.

Una herramienta para mejorar nuestra salud

Más allá de sus grandes posibilidades comunicativas, un Smartwatch proporciona grandes recursos para mejorar nuestra salud y nuestra calidad de vida. La mayoría de modelos tienen integradas funciones de monitorización de variables como el pulso cardíaco o la presión arterial. Este tipo de opciones pueden resultar extremadamente útiles para detectar posibles problemas o llevar un seguimiento del estado en que se encuentra nuestro organismo mientras realizamos actividades deportivas. Si en algún momento te sientes débil bastará con que verifiques que tus constantes se encuentran bien. Además, por otro lado, estos relojes inteligentes también permiten llevar un seguimiento de la duración y la calidad del sueño.

Cuenta con funciones para monitorizar nuestra actividad deportiva

Si te gustaría llevar un estilo de vida más saludable y apostar por una rutina más dinámica, un Smartwatch puede ayudarte a mejorar tu rendimiento de una forma tremendamente fácil. Tanto las versiones Android como iOS integran funciones para monitorizar la quema de calorías o la cantidad de pasos que se recorren en un trayecto caminando o corriendo.

Además, los modelos más avanzados presentan funciones complementarias que permiten llevar una supervisión integral del rendimiento deportivo. Estas herramientas no sólo se centran en el análisis y recopilación de múltiples variables. También se extiende a un sistema de notificaciones que nos permite conocer los puntos en los que nuestro rendimiento se puede ver comprometido o cuando, por ejemplo, alcanzamos nuestros límites de nuestro ritmo cardíaco.

Puede vincularse con otros dispositivos

Aunque un Smartwatch tiene integradas algunas de las principales funciones de cualquier smartphone, ambos dispositivos pueden vincularse fácilmente. Una de las principales ventajas de esto, es que podemos configurar y personalizar sus funciones desde ambos emplazamientos pero también podemos extraer y recopilar datos de ambas. Esto resulta especialmente útil a la hora de llevar un seguimiento continuado de nuestros logros a nivel deportivo, pero también para analizar la evolución de nuestras constantes vitales. Algunas aplicaciones móviles permiten generar gráficas muy precisas, lo cual genera una mayor comprensión y un entorno más intuitivo y atractivo.

El mejor recordatorio

Aunque un Smartwatch proporciona más beneficios, cerraremos nuestra selección con una de sus ventajas más útiles: ¡Nos ayuda a refrescar nuestra memoria! Gracias a sus infinitas opciones, podemos mantenernos al día de nuestras tareas pendientes o los eventos que requieren de nuestra atención: Cumpleaños, aniversarios, citas, compromisos…