Aprende como comprar seguidores en Twitter

La idea de comprar seguidores en redes sociales puede ser algo que cause ruido a muchos. Sin embargo, se trata de una práctica bastante frecuente en las celebridades e influencers. En una red social como Twitter, más que el contenido gráfico se valoran las ideas e interacción de una persona con su audiencia. Es una red social que aporta bastante visibilidad a los tweets.

Si sigues a una cuenta, en tu Timeline no solo aparecerán los tweets que escribe, sino los que retuitea e incluso los que reciben sus likes. Esta dinámica de Twitter permite que todo lo que compartes llegue a muchas más personas a través de distintos canales. Sin embargo, una cosa es viralizar un contenido y otra diferente es crear una comunidad.

Si tienes una empresa, quieres ser influencer o necesitas difundir tus proyectos en Twitter, querrás tener una audiencia fiel a tus publicaciones.

Esta es la ardua tarea de quien incursiona en redes sociales: construir orgánicamente una red de seguidores constantes que interactúen con el contenido.

¿Para qué?

Tener más seguidores de Twitter significa que lo que dices importa a muchos usuarios. Esto no solo aumenta tu reputación como marca, sino que atrae a más seguidores que visualizan tu cuenta y toman en consideración tus métricas.

Cuando nos topamos con un perfil de Twitter, lo primero que miramos es su número de seguidores, incluso antes que su contenido.

De esta forma, la cantidad de seguidores de Twitter sí importa. Por ello, se han creado herramientas para comprar seguidores reales. Esta opción consiste en adquirir un paquete de seguidores a un precio accesible y recibirlos en tu cuenta.

El resultado se traduce en más visitas, así como la exposición a diferentes audiencias y perfiles en la plataforma.

Comprar seguidores de Twitter es muy fácil. El mecanismo de estos servicios es el siguiente:

Elige el paquete de seguidores que más te convenga.

Comparte un enlace con tu perfil de Twitter.

Escoge tu método de pago.

Recibe el follow de los nuevos usuarios en tu red social al cabo de pocos días.

¿Cuáles son las mejores páginas para comprar seguidores en Twitter?

No hace falta hacer una investigación muy profunda para saber que existen muchas páginas web que ofrecen estos productos en el mundo. Por tal motivo, quizás tengas problemas para decidir cuál es el mejor servicio que puedes utilizar.

Aquí hemos elaborado una pequeña guía para conocer los 5 mejores servicios de compra de seguidores para tu cuenta. Hemos evaluado aspectos como la atención a los clientes, precios, variedad de packs y seguridad en la transacción para realizar este ranking:

1Seguidores

1Seguidores probablemente sea una de las mejores empresas que permiten conseguir seguidores para Twitter en España. Además de la compra de seguidores, podrás adquirir retuits, likes y votos para encuestas. Esto te permitirá incrementar tu engagement y atraer más visitas a tus redes sociales.

Si estás activo en más redes sociales además de Twitter, considera que 1Seguidores es una excelente opción que cuenta con diferentes herramientas para aumentar tu audiencia. En líneas generales, tiene una oferta de venta muy variada. Además, si es la primera vez que realizas estas prácticas, no tienes de qué preocuparte, porque ofrecen una garantía de 30 días al usuario. Esto quiere decir que podrás obtener un reembolso si ocurre algún problema con tus pedidos. También, puedes realizar una consulta a su equipo de atención al cliente siempre que lo necesites.

Otro de los motivos que nos ha hecho ubicar este servicio como el mejor de España es su nivel de privacidad y discreción. Con la compra de cualquier producto, ten la seguridad de que tus datos estarán seguros. La web no los recopilará, almacenará o compartirá con terceros. Se trata de una web 100% libre de riesgos. La entrega de usuarios sigue los mayores protocolos de seguridad, con óptimos resultados y uno de los sistemas de pedido más fáciles. Tardarás menos de un minuto en armar tu carrito y realizar la compra de forma exitosa.

Comprar seguidores de Twitter en 1Seguidores.

SocialBoss

Lo que más nos llamó la atención de SocialBoss es la facilidad que ofrece a los usuarios para encontrar el mejor producto y procesar la compra rápidamente. Si tenemos que valorar la experiencia de usuario, definitivamente esta web se llevaría el mérito.

No tendrás que recorrerte mil webs para encontrar la página más fácil de entender. Desde el momento que entras, ya tienes acceso a todos los servicios que ofrece para las redes sociales, desde likes, visitas, y followers de cuentas reales. Además, tiene una variedad de servicios muy amplia, así que podrás elegir de un amplio catálogo de interacciones para tu post, tweet o publicaciones. Este tipo de herramientas también goza con la ventaja de ofrecer un servicio internacional, lo que implica que no importa dónde se localice tu perfil, podrás acceder a este servicio sin problemas. Otra buena noticia para los usuarios o la marca que quiera conseguir seguidores reales, es que ofrecen asesoría técnica 24/7. De esta forma, si tienes alguna duda sobre su producto, podrás contactarlos en cualquier caso.

Followerius

Normalmente, los precios de incrementar tu audiencia a través de la cantidad de seguidores son muy asequibles al bolsillo. Notarás que la mayoría de los sitios web ofrecen montos de pago similares, dentro del mismo intervalo. Sin embargo, Followerius ha elaborado un catálogo de servicios con un número de paquetes muy variado. De esta forma, te permitirá probar sus productos sin gastar enormes sumas de dinero.

Es normal que, al querer potenciar tu cuenta, no sepas muy bien cuántos seguidores en Twitter comprar. Para averiguarlo, necesitas diseñar estrategias de marketing para tu cuenta. Solo así sabrás cuál es el número idóneo para crear el efecto deseado en tus métricas.

En todo caso, puedes enviar al equipo de Followerius un correo electrónico con tus dudas sobre sus paquetes y recibirás respuesta en el menor tiempo posible.

PopularityBox

Algunas personas confían más en las websites que ofrecen un servicio de entrega rápido. PopularityBox es una de ellas. Utilizando este tipo de página, podrás hacer tu pedido y en un par de días los perfiles empezarán a invadir tu cuenta de Twitter. De esta forma, ofrece más confianza a las personas que no han probado este servicio con anterioridad.

Sin embargo, ten en cuenta que, en el mundo de las redes sociales, no intentes buscar resultados inmediatos. Que una web se tarde entre 2 y 5 días en repartir seguidores es normal, ya que trabajan con cuentas de calidad para sus clientes. Si recibieses de forma automática la orden realizada, el algoritmo de Twitter es capaz de sospechar que has atraído bots a tu cuenta y calificarla como spam. Los resultados podrían incluir la sanción o el cierre de tu perfil. Por ende, el tipo de sitios que trabaja con intervalos de tiempo a partir de 48 horas, garantizan un uso responsable de la web y la seguridad de tu perfil.

Liketron

En el mundo del marketing, la atención al cliente es una de las variables más importantes a considerar para calificar a una marca o empresa. A la hora de hacer este top 5 de servicios, consideramos la rapidez y calidad de atención ante las dudas más comunes que puede tener una persona sobre lo que ofrecen. Otros no le darían importancia, pero el uso de cualquier promotor de contenidos necesita ser confiable y brindar apoyo a las personas que hagan uso de su trabajo.

Consideramos que Liketron cumple con múltiples parámetros que lo hacen una excelente opción. Dentro de su trabajo, manejan correos electrónicos para comunicarse con sus clientes, lo que permite evitar malentendidos y responder a las personas que los contactan de forma mucho más rápida. Además, los tiempos de actuación son muy breves, así que tendrás la solución a tu inquietud muy rápido en tu bandeja de entrada.

FAQ- Las dudas más comunes sobre comprar seguidores Twitter

Quien nunca ha aumentado la cantidad de seguidores para potenciar sus contenidos puede sentirse un poco confundido sobre estos productos. Cada seguidor es una oportunidad para crecer como marca y viralizar las publicaciones, así como la cantidad de interacción en tu post. Si quieres aumentar su base de audiencias y tener más cuentas de Twitter siguiéndote, pero aún estás inseguro al respecto, aquí te dejamos las dudas más frecuentes de otros usuarios.

¿Es costoso comprar seguidores en redes sociales como Twitter?

Depende de la magnitud en la que desees incrementar la base de tu audiencia. Sin embargo, los paquetes tienen precios muy variados. En sitios como 1Seguidores, podrás encontrar desde 100 seguidores por menos de 5 euros, hasta 12500 por 200 euros.

Como dijimos anteriormente, si no sabes exactamente cuántos seguidores necesitas, lo ideal es que consultes con un experto en marketing para conocer cuál sería una buena cifra de seguidores en twitter para comenzar a promocionar tus publicaciones o post. Si tu perfil está completamente nuevo en Twitter, intenta no comenzar con paquetes muy grandes, ya que esto puede generar sospecha en la plataforma.

Lo más recomendable es ir comenzando poco a poco y ver de qué forma evoluciona tu cuenta. Para nadie es conveniente tener una cuenta únicamente con seguidores comprados. Por ende, es importante evaluar si estás atrayendo seguidores orgánicos, que son quienes realmente podrán convertirse en usuarios de lo que ofreces.

¿Cuál es el mejor sitio web para comprar seguidores?

De acuerdo con nuestro análisis y tomando en cuenta todas las variables de calidad como por ejemplo la atención al cliente, precio, etc, consideramos que 1Seguidores es la alternativa más completa.

Te invitamos a probarla y a corroborar el análisis que hemos realizado. Sin embargo, creemos que puede ser un buen punto de partida para quien nunca ha realizado esta práctica.

El hecho de contar con una garantía de 30 días, realmente te otorga mucha seguridad y le da una gran tranquilidad al usuario, que no tendrá nada que perder haciendo uso de la web. En el escenario de no estar satisfecho con el servicio o considerar que los seguidores comprados no están beneficiando o haciendo crecer a tu cuenta, podrás solicitar el reembolso de tu dinero dentro de dicho plazo.

¿Es ilegal tener seguidores comprados?

No es ilegal tener una cuenta de red social con seguidores comprados, ya que es lo que ocurre con millones de cuentas de farándula o influencers. Sin embargo, para Twitter esto representa un incumplimiento a sus normas, ya que interfiere con el trabajo habitual de su algoritmo.

Por esta razón, nuestra recomendación es evaluar correctamente tu estrategia de redes antes de comprar seguidores en cualquier plataforma. Bajo ningún caso conseguirás el éxito tan solo a costa de comprar miles de seguidores en Twitter. Sin embargo, esta práctica sí puede ayudarte a tener un buen comienzo, a que la gente voltee a ver tu perfil y se interese por lo que posteas por el simple hecho de contar con una comunidad formada.

Conclusiones

La adquisición de seguidores en Twitter debe hacerse con mucha precaución para no pagar el costo de perder tu cuenta. Si empiezas comprando paquetes pequeños, además de mantener la integridad de tu cuenta, podrás monitorear a mediano plazo los resultados que esto genere para tu cuenta de Twitter.

Te animamos a probar esta práctica de forma gradual y te recordamos que lo que realmente marcará la diferencia es la importancia de tu contenido. Al final del día las colaboraciones, o tus posibles clientes se asegurarán por sí mismos de que tu contenido aporta valor. El hecho de tener seguidores de pago no implica abandonar la estrategia para llegar correctamente al público. Más bien realizar ambos esfuerzos permitirá que la adquisición de unos pocos seguidores cree un efecto de bola de nieve que te haga llegar mucho más lejos. Aumentar tu audiencia a través de la adquisición de seguidores será más efectivo si tus tweets son valiosos.