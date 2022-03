Miramos al jardín y vemos que nos falta algo. Nuestra piscina parece estar poco acompañada por los elementos que la rodean, y eso hace que nuestra zona exterior no sea la más acogedora del mundo. Pero no te preocupes, hoy queremos darte 20 ideas para decorar alrededor de la piscina.

1. Sencillez al poder

Dicen que menos es más. Y eso también es aplicable a tu decoración. Mantener una decoración simple pero similar en forma, estilo y color es una de las mejores maneras de tener una terraza elegante.

2. La vegetación

El verde queda bien en cualquier zona exterior. Intenta tener rodeada tu piscina con plantas y árboles florales, ya sea directamente en el suelo o con grandes macetas.

3. Elige el suelo

El suelo alrededor de la piscina es otro elemento decorativo más. Elige uno acorde a lo que busques, ya sea en madera, cemento o con baldosas. También puede que un suelo rodeado de césped de un toque muy natural a tu piscina.

4. Pequeño solárium

Si hablamos de ideas para decorar alrededor de una piscina no podemos obviar un solárium. Esta zona con tumbonas y una sombrilla es una forma de ornamentación que no puede faltar. Además, intenta que el mobiliario de tu solárium sea uniforme.

5. La zona de reunión

Para cuando tengas visita, es esencial tener un conjunto de jardín formado por sofás y una mesa. Si puedes añadir una pérgola, mejor que mejor, ya que así podrás dar sombra a este espacio perfecto para una comida o como lugar de relajación.

6. Quita lo que no uses

Decorar tu jardín también significa deshacerte de elementos del mismo. Quitar aquello que no uses o la decoración a la que no prestas atención es tan importante como añadir nuevos ornamentos.

7. Pon pequeñas estatuas

Las estatuas y bustos en el jardín suelen dar un toque muy elegante. Sobre todo si te gusta el arte y si tienes el espacio suficiente, esto hará que tu zona alrededor de la piscina sea muy inspiradora para ti.

8. Usa todo el espacio decorativo

Alrededor de una piscina hay mucho espacio. Intenta que cada zona tenga su temática, y aunque puedes dejar alguna zona alrededor de la piscina libre, intenta que todo esté decorado armoniosamente.

9. Dar color con la cerámica

El color del agua se puede transformar. Y no te hablamos de echarle colorante, sino de usar la cerámica del fondo de tu piscina para un cambio de perspectiva. En este caso, los tonos azules, blancos o verdes suelen ser realmente bellos para dar color a tu piscina.

10. Busca textiles adecuados

Seguimos en la búsqueda de ideas para decorar alrededor de la piscina. Y en este caso vamos a los detalles. Los textiles que uses en sofás, hamacas, tumbonas e, incluso, las toallas, deben ser un elemento decorativo que vaya acorde al conjunto y que además aporte practicidad.

11. La ducha también decora

La ducha es esencial para eliminar el cloro al salir de la piscina. Pero no tiene que ser un trozo de metal en medio del jardín. Debe ser elegante e ir a tono con el estilo de tu piscina.

12. Cascadas o fuentes

Las cascadas o fuentes cada vez son más recurridas en cualquier piscina. El sonido del agua cayendo suele ser relajante, además de visualmente muy bonito.

13. Escaleras integradas

Las escaleras de metal de las piscinas municipales son útiles y ocupan poco espacio, pero son un elemento muy poco decorativo. Intenta que tu piscina tenga escaleras integradas que te lleven hasta el fondo de esta.

14. La hamaca del descanso

Tener una hamaca alrededor de la piscina da un toque muy relajante a la decoración. Ponerla entre dos árboles o amarrada a dos puntos de la estructura de tu hogar te dará un toque decorativo que nos transportará a las playas del Caribe o Indonesia.

15. Elimina los flotadores

Esos flotadores que quedan siempre alrededor de tu piscina solo son útiles cuando hay niños alrededor. Por eso intenta quitarlos cuando no se vayan a usar. Así, además, evitarás tener que ir a comprar nuevos cada dos por tres, ya que evitarás una sobreexposición innecesaria al sol cuando no se estén usando.

16. Delimita la zona alrededor de tu piscina

Vallar la zona alrededor de tu piscina, además de darte mayor privacidad, hará que la zona quede mucho más bonita. El bambú o las cañas suelen ser los mejores materiales para ello.

17. Una zona de arena

No podemos traer una playa a la puerta de casa. Pero sí un poco de ella a nuestra terraza. Poner arena en una pequeña zona alrededor de la piscina puede ser un elemento decorativo único.

18. No sobrecargues de decoración

Igual de importante es saber elegir la decoración que no sobrecargar el espacio. Si lo haces, puede que la zona alrededor de la piscina sea muy estresante y poco elegante.

19. Cuida los detalles

Es muy importante que la decoración más pequeña sea igual de bonita que la grande. Intenta cuidar cada detalle que haya alrededor de la piscina.

20. Mantén el conjunto

Por último, intenta que cada elemento tenga un estilo similar al de toda la zona de tu jardín. Esto dará uniformidad y elegancia a todo lo que haya alrededor de la piscina.