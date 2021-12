¿Cómo guardar nuestra bici cuando no tenemos espacio en casa?

En las viviendas actuales no sobra espacio y por eso los aficionados al ciclismo tienen un problema, pues en muchas ocasiones no les es posible guardar una o dos bicis.

A veces hay espacio en el que dejar la bici, pero justo en esa zona estorba mucho para pasar o al abrir la puerta del coche, de forma que hay que buscar soluciones como el soporte de bici.

Los soportes para bicicleta permiten dejar el suelo libre

Las bicicletas suelen terminar en los garajes o en cualquier estancia de la casa que se use como trastero, no obstante lo cierto es que una bicicleta (no hablemos ya si tenemos dos o incluso tres) ocupa mucho espacio pues con el manillar y los pedales impide pasar alrededor de ella.

Por eso, desde hace tiempo en el mercado tenemos varias soluciones como los soportes o colgadores.

Soporte simple de pared

Esta es la manera más fácil de colgar la bicicleta en la pared dejando el suelo libre con el fin de que podamos pasar sin tropezarnos.

No es más que una estructura sencilla de metal con una especie de “cuernos” en los que se cuelga la bici utilizando la barra horizontal del cuadro.

Instalarlo es muy fácil, pues solo hay que presentarlo en la pared, ponerlo a nivel y marcar los agujeros para meter unos tacos que no deben ser especiales al no tener que aguantar demasiado peso.

Soporte de techo

Este soporte es un poco más complejo, pero a su vez el mejor cuando la falta de espacio es acuciante, pues podemos tener bici sin molestar en ningún momento.

Se ancla en el techo y tiene unos ganchos que se accionan con una polea. Los ganchos se ponen en la barra horizontal del cuadro (o en el manillar y en el sillín) y con las poleas la bicicleta se deja colgando del techo, como podemos ver en este blog sobre accesorios de ciclismo.

El suelo queda libre, al igual que con el soporte anterior, y se puede aprovechar para poner más objetos, siempre teniendo en cuenta que hay que dejar bajar a la bici hasta una altura en la que podamos quitarle los ganchos.

En un trastero

Cuando nuestra vivienda es un piso y el garaje es comunitario la cosa se complica. Pueden impedirnos poner el soporte en la plaza de aparcamiento y los amigos de lo ajeno no tardarán en aparecer.

En este caso lo mejor es meterla en el trastero, que casi todos los edificios suelen tener en la planta del garaje o en la baja a salvo de los ladrones, aunque si la bici es de las caras conviene hablar con un cerrajero para poner una cerradura de varios puntos, pues los robos en los trasteros no son infrecuentes.

Guardar la bicicleta en las casas pequeñas no siempre es sencillo. Por suerte para los amantes del ciclismo, en el mercado hay soluciones muy económicas como los soportes con los que colgarlas y lo normal es que los pisos de las ciudades haya un trastero en el que se puede meter la bici dejándola a buen recaudo.