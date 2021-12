Cursos de yoga en India, una gran elección

Durante los confinamientos domiciliarios que tuvieron lugar a raíz de la pandemia, una importante parte de la población española comenzó a realizar ejercicios que nunca antes se había animado a practicar. Dentro de estos últimos nos encontramos las actividades aeróbicas y el entrenamiento de fuerza, como no podía ser de otra manera dado el reducido espacio que suele haber en los hogares. No obstante, cientos de miles de personas también le dieron una oportunidad a una disciplina que no deja de sumar adeptos con el paso de los años, el yoga.

Tal es su impacto en la ciudadanía mundial que se ha desarrollado un imponente negocio en torno a él. Sin ir más lejos, este último posibilita que aquellos que estén interesados puedan recibir formación educativa al respecto desde el lugar que lo vio nacer. Prueba de ello son los cursos de yoga en india. ¿Quieres saber qué motivos se encuentran detrás de su reclamo? En este artículo, damos respuesta a esa y otras cuestiones.

Beneficios físicos y mentales

Aunque los expertos no se ponen de acuerdo a la hora de especificar cuándo apareció el yoga por primera vez, los primeros parecen tener claro que su nacimiento se produjo entre los años 10 000 y 5000 antes de Cristo. Por el contrario, no existe duda alguna acerca del territorio que lo popularizó, el cual ocupa en estos momentos la India. En la actualidad, se estima que más de 350 millones de personas lo practican a lo largo y ancho del planeta.

Concretamente, durante 2020, el año de la epidemia y las restricciones de movilidad en todo el mundo, el yoga sumó nada más y nada menos que 50 millones de nuevos fieles a la ya de por sí elevada cantidad de seguidores que tenía en su haber. Las razones que están detrás de este hecho no son otras que las ventajas que trae consigo tanto para el cuerpo como para la mente humana.

De hecho, coincidiendo con el resurgimiento del virus en la península del Indostán, el primer ministro de ese país se ha visto obligado a recomendar el yoga a la población global. Si bien no tiene los mismos efectos que las vacunas, se ha demostrado que esta disciplina promueve el fortalecimiento del sistema inmune frente al COVID-19. Asimismo, ayuda a disminuir los niveles de ansiedad que se pueden llegar a alcanzar durante estos tiempos de estrés e incertidumbre.

Cursos de yoga en india

Si quieres empezar a experimentar cuanto antes dichos beneficios, es cuando menos recomendable que recurras a profesionales. Los cursos de yoga en India no solo permiten adquirir destrezas inimaginables para ti, sino que, tras 200 horas de clases, te otorgan la certificación correspondiente para que puedas organizar y dirigir tus propias lecciones en un futuro a corto plazo. Únicamente debes facilitar tus datos de contacto a través de la dirección web https://kavaalya.com/es/profesorado-yoga-200-horas/.

En definitiva, tú decides si comienzas desde cero mediante clases online o si, por el contrario, esperas a que la situación se tranquilice para poder viajar a las mágicas playas de Goa.