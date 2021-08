Opiniones sobre estudiar IFP

La Formación Profesional es un camino muy prometedor para jóvenes que quieren incursionar en los sectores laborales más demandantes. En el IFP puedes encontrar alternativas muy atractivas para prepararte con métodos innovadores y los mejores profesores en el área que te interesa.

Una de las características más singulares del IFP, es que tienen una metodología que integra los contenidos oficiales con el conocimiento práctico de las empresas donde los alumnos realizan sus trabajos de campo. Además, puedes optar por Grados Medios o Grados Superiores en modalidad presencial, online o dual.

¿Qué dicen los alumnos acerca de IFP?

Tanto los antiguos como los nuevos alumnos activos del IFP tienen opiniones muy positivas de la institución, pues aseguran que este centro ofrece ventajas que no se consiguen fácilmente en otras instituciones. De hecho, afirman que el IFP les ayudó a construir los cimientos de una carrera profesional exitosa y bien remunerada.

A continuación, conocerás algunas de estas impresiones, no obstante, si quieres conocer más opiniones de IFP te dejamos el enlace ifopiniones.es donde encontrarás experiencias de otros alumnos.

“Hoy en día no es muy sencillo prepararse en carreras con alto grado tecnológico, sin embargo, en el IFP conseguí mucho más de lo que esperaba para mi educación. Recibí clases de captación de sonido moderno, sesiones de video Disc-Jockey, digitalización y edición de imagen, y toda clase de herramientas para la animación visual y musical.

Además, me ofrecieron buenas salidas para mis prácticas laborales y los profesores que me dieron clases fueron una ayuda imprescindible durante mis dos años de preparación. Realmente estoy muy satisfecha con todas las facilidades y los retos profesionales que encontré en IFP. Son excelentes.” Marta Sandoval, Grado Medio en Vídeo Disc-Jockey y Sonido, Barcelona.

“Cuando terminé Bachillerato decidí formarme para trabajar con niños. En el IFP conseguí un programa adecuado a mis expectativas profesionales, ya que contaban con una metodología más innovadora y con contenidos actualizados a las nuevas exigencias pedagógicas.

Conocí personas increíbles y profesionales que me transmitieron todos sus conocimientos. Además, tuve la oportunidad de investigar y poner en práctica toda mi preparación con las distintas dinámicas de educación infantil. Al mismo, tiempo me especialicé en desarrollo socioafectivo y desarrollo cognitivo y motriz. Fue una experiencia increíble.” Pablo Rubio, Grado Superior en Educación Infantil, Barcelona.

“Tomar clases en el IFP fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida profesional. Las clases son completamente dinámicas y aprendí todo sobre nuevas tendencias en programación, ciberseguridad y herramientas profesionales como Android Studio y Microsoft Visual Studio.

Desde el primer año de curso se me abrieron muchas puertas y he ganado más dinero por mi trabajo. Estoy muy satisfecho.” Javier Martinez, Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, Madrid.

“Desde pequeña me sentí muy atraída por la producción de cine y la organización de eventos y espectáculos. Por eso, cuando supe que el IFP podía formarme profesionalmente en estos ámbitos, fue una emoción enorme para mí.

Las salas de estudio son muy cómodas y modernas, además, los profesores siempre están dispuestos a asesorarte personalmente y ayudarte en todo lo que necesitas. Recomiendo esta institución al 100%.” Tania Martínez, Grado Superior en Producción de Audiovisuales y Espectáculos, Madrid.

“Los dos años que he estado en el IFP han sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Recibí un programa teórico y práctico con una estructura metodológica que nunca había visto antes en ninguna institución española.

Aprendí todo sobre marketing estratégico, relaciones públicas, lanzamiento de productos y mucho más de lo que podía esperar. Por otra parte, los recursos y las prácticas profesionales me ayudaron a afianzar todos mis conocimientos. Me siento muy feliz al hablar de mi experiencia con IFP, me dieron todo y más.” Daniela Belmonte, Grado Superior en Marketing y Publicidad, Madrid

“Siempre quise ingresar profesionalmente al campo de la salud. Por suerte, con el programa del IFP me pude formar en cuidados auxiliares del paciente quirúrgico, apoyo psicológico, técnicas de ayuda odontológicas, e incluso las operaciones administrativas.

Todo fue mucho mejor de lo que esperaba, las clases estaban estructuradas con todo tipo de recursos y al terminar la formación pude encontrar empleo en centros de atención primaria, atención especializada, tercera edad y hasta en departamentos de asuntos sociales del Ministerio. Recomiendo el IFP y este programa de formación, son de lo mejor que hay en toda Barcelona.” Estefanía Vidal, Grado Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería, Barcelona

“La flexibilidad que tiene en IFP fue uno de los mayores atractivos para mí. Además, las Masterclasses son bastante modernas y realmente se toman el tiempo de que te integres por completo a cada disciplina. Aprendí todo sobre operaciones triangulares, gestión documental de transporte marítimo, prestación de servicio por carretera, etc.

El profesorado y la biblioteca de contenidos generales que se imparten te dan las herramientas que necesitas para desempeñarte de la manera más profesional. Por otra parte, me ofrecieron prácticas profesionales en empresas como DHL, FedEx y Hellmann. No puedo estar más contento con este centro” Marcos Martín, Grado Superior en Transporte y Logística, Madrid

“Cuando empecé a buscar un centro para aprender todo sobre el Game Design pude notar que no todas las instituciones tienen un plan de estudios que estuviese a la altura de mis expectativas. Sin embargo, el IFP me dejó bastante impresionada con todo lo que me ofrecía, fue así como empecé a estudiar con ellos.

La experiencia que tuve ha sido muy enriquecedora, me hice especialista en efectos visuales y ahora soy excelente con diseño de personajes y Concept Art. Ahora tengo el trabajo de mis sueños. Estaré agradecida eternamente” Rocío del Toro, Grado Superior Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos, Madrid

Como puede ver, los alumnos cuentan con los recursos técnicos necesarios para tener una formación completa: moderno campus, evaluación continua y progresiva, y un profesorado experto y activo en todas exigencias que precisa la formación profesional de calidad. Sin duda alguna, el IFP es una muy buena oportunidad para alcanzar tus metas.