Glamping y alojamientos rurales: las mejores opciones para disfrutar de la naturaleza

Vivimos en una época en la que nuestro día a día se puede definir como acelerado y ocupado. Por eso los viajeros cada vez más optan por destinos rodeados de naturaleza y tranquilidad para descansar y huir del estrés. El turismo rural está en auge y no está reñido con la comodidad y el lujo.

Glamping ¿qué es?

Sin duda es la mejor opción si siempre te ha gustado acampar y sentir que formas parte del entorno, pero no quieres renunciar a ciertas comodidades.

El glamping es la unión de camping y glamour. Se trata de alojamientos que sustituyen las paredes clásicas por telas, convirtiendo tu estancia en la clásica tienda de campaña en una experiencia única y mucho más confortable en la que acampar sube de nivel, ya que te ofrece la oportunidad de disfrutar de la naturaleza sin renunciar al confort de una casa convencional.

Estas supertiendas pueden llegar a tener todo lo que te puedas imaginar: camas amplias y cómodas, baño completo, cocina y comedor e incluso televisión y conexión wifi.

Y a diferencia de los grandes complejos turísticos llenos de gente y ruidos, el glamping suele estar en zonas rurales donde a tan solo unos pasos podrás comenzar rutas de senderismo para poder disfrutar del entorno y la naturaleza en estado puro. Es el caso del glamping en la Vera, que tiene unas vistas maravillosas a la sierra de Gredos y cuenta con una estupenda piscina ecológica.

3 motivos para hacer glamping

Si todavía tienes dudas y piensas que el glamping no es para ti, te contamos los motivos por los que vale la pena probarlo.

Una manera sostenible de viajar

Se integran mucho mejor en el medio que los grandes hoteles para no invadir el entorno natural. Por lo que contribuyes a una forma de turismo mucho más ecológica y sostenible.

Para todos los gustos

Esta nueva modalidad de camping de lujo es apta para casi todos los lugares; bosques, playas, desierto, zonas de montaña, de nieve... Las hay hasta en formato de cápsulas transparentes, toda una experiencia sensorial.

Se adapta a tu bolsillo

Normalmente puedes elegir entre modalidades más simples con lo básico y de tamaño más pequeño hasta opciones mucho más lujosas que cuentan hasta con catering propio.

Alojamientos rurales

Si tras leer todo lo anterior decides que el glamping no es para ti, o si ya lo has probado y no te ha convencido, tienes la opción de llevar a cabo tu estancia en un alojamiento rural.

Suelen tener formato de cabaña, unifamiliar o apartamento y verdaderamente te sentirás como en casa, con la diferencia de que te encontrarás en un entorno rural lleno de cultura gracias a sus pueblecitos, gastronomía de calidad, aire puro y tranquilidad.

Viajar eligiendo este tipo de alojamientos te da la oportunidad de desconectar y recuperar la paz, de practicar deportes de aventura, descubrir pueblos preciosos con una gastronomía riquísima y en definitiva de tener unas vacaciones perfectas.