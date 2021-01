Caso de estudio. Asesoría sobre planificación y solicitud de préstamo hipotecario

Martin Caballero contactó a Vicente Fleites en Enero del 2017, requería de asistencia profesional para establecer una planificación financiera. El joven contaba con 29 años, situación laboral estable (3 años de experiencia como desarrollador web para una importante agencia de Marketing), pero no disponía de ahorros para conseguir uno de sus objetivos: comprar vivienda.

“Contacté a Vicente Fleites a través de un sitio comparador de préstamos, que siempre me ha parecido interesante y muy útil la información que ofrecen. Solicité la asesoría porque en 3 años de trabajo no había podido ahorrar, necesitaba organizar el presupuesto de tal manera que me permitiera alcanzar mis objetivos a largo plazo” expresó Martin Caballero - cliente.

La situación del Caballero es muy común en algunos jóvenes de España, quienes a pesar de contar con un trabajo formal, estable y con ingresos sobre la media anual, no tienen un buen manejo del presupuesto y les resulta imposible ahorrar 1 duro (gastos excesivos o innecesarios, sobreendeudamiento). En este caso se hizo un balance para analizar los posibles correctivos, el diseño del presupuesto mensual se orientó a reducir gastos y destinar una parte para fondo de ahorros (10% de los ingresos).

También se estableció un objetivo a largo plazo, conseguir ahorro suficiente para la compra de un piso en la ciudad de Málaga (coste de entrada y gastos asociados al préstamo hipotecario). El importe del piso (1 habitación) se encontraba alrededor de 50.000 euros, si la financiación cubría el 80% tendría que pagar entrada de 10.000 euros. Luego de analizar varias ofertas de préstamos hipotecarios, se optó por la siguiente:

Hipoteca fija (la tasa de interés no varía durante el plazo): importe de 40.000 euros a devolver en 30 años. El importe del pago mensual es de 157 euros, representa sólo un 6,28% de los ingresos de Martin. Por otro lado, los gastos aproximados para la compra-venta eran de 5.600 euros (10.000 de entrada + gastos = 15.600 euros). Entonces organizamos el siguiente plan:

.- Opción 1 (corto plazo): crear un fondo de ahorro durante 1 año, consistía en destinar el 10% de los ingresos netos (250 euros) x 12 meses para conseguir 3.000 euros + el 80% de 2 pagos extra (4.000), total ahorrado: 7.000 euros.

Solicitar un préstamo personal (por 9.000 euros a 48 meses) para cubrir la entrada y gastos de negociación. Cuota hipoteca + cuota préstamo personal= 157 euros + 221 euros= 378 euros/mes (representa sólo un 15% del ingreso, sin afectar la planificación financiera y manteniendo el ahorro).

- Opción 2 (mediano plazo): crear un fondo de ahorros durante 2 ½ años para conseguir 17.500 euros, alcanzaba el importe necesario sin deudas adicionales. Además, se ahorra el coste del préstamo adicional, cerca de 1700 euros. En esta opción, la parte de ingreso que es dirigida al pago de hipoteca representa un 6,28% del total, deja suficiente “comodidad” en el presupuesto para seguir ahorrando y cumplir con la deuda.

Se analizaron las ventajas y desventajas en cada opción, por lo tanto, Caballero eligió la opción 2 para evitar deudas adicionales y contar con mayor capacidad de ahorro.

“Me he conseguido a un excelente asesor financiero, organicé el presupuesto y me enseñó varias alternativas para conseguir mis objetivos. Diseñé una planificación que se ajusta a mis necesidades reales, estoy muy contento y agradecido por el apoyo de Vicente” agregó Caballero.