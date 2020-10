Q Grips Opiniones - ¿Funciona realmente el removedor de cera del corazón?

La cera para los oídos es algo que todos tenemos, y por una razón. Es una parte natural de las defensas de su cuerpo, ya que evita que la suciedad ingrese al canal auditivo, lo que ralentiza el crecimiento de bacterias mientras limpia y lubrica. Sin embargo, este es solo el caso si es en cantidades pequeñas y manejables. Grandes cantidades de cera en los oídos pueden ser increíblemente problemáticas, por no mencionar incómodas.

¿Qué es la cera del oído y cuándo se convierte en un problema?

Cera de oído, que también se conoce como cerumen,Suele ser una sustancia naranja o amarilla ligeramente pegajosa en el oído. Es producido por la glándula sebácea y, como mencionamos anteriormente, evita que el polvo y la suciedad ingresen al canal auditivo. Si entran objetos extraños en el canal auditivo y en el tímpano, pueden causar infección y daños.

En la mayoría de los casos, la cera del oído se seca y sale naturalmente del oído, junto con el polvo o la suciedad que se haya acumulado a su lado. Sin embargo, a veces, como ocurre con todo lo que hay en el cuerpo, no funciona como debería y puede continuar acumulándose y secarse o ser excesivamente pegajoso. Esto puede causar infecciones y dolor, causar picazón y, en algunas situaciones, puede afectar la audición del paciente.

Cuando esto sucede, la gente elige una de dos opciones.

Intentan quitárselo ellos mismos con un hisopo o un auricular como a veces se lo conoce. Si bien esto puede hacer que se salga la cera del oído externo, puede correr el riesgo de dañar su oído y compactar la cera aún más si la empuja hacia abajo por el canal auditivo.

Vaya a un médico o un especialista en oído y gaste grandes cantidades de dinero para que se lo retire de forma segura con equipos y herramientas especializados

El problema con el exceso de cera en los oídos es que, a veces, puede suceder de forma aislada, pero para algunas personas, es un problema recurrente, por lo que puede terminar costándoles una cantidad significativa de dinero.

Aquí es donde entran los Q Grips.

¿Qué es Q Grips?

El removedor de cerumen Q Grips puede hacer que deshacerse del exceso de cerumen molesto y doloroso sea fácil, seguro y sin complicaciones. Es indoloro gracias a que está hecho de plástico y silicona blanda.

El sistema simple incluye seis cabezales de acero inoxidable de grado quirúrgico que se ajustan a oídos de todas las formas y tamaños para que ya no tenga que depender de los hisopos que pueden causar más problemas.

La cabeza gira para eliminar el exceso de cera del oído y llega más abajo en el canal auditivo para limpiar sus oídos que un Q tip normal, pero lo hace de manera segura, para deshacerse de las partes difíciles de conseguir.

¿Por qué necesitas Q Grips?

Si experimenta constantemente malestar, picazón y una sensación de plenitud en el oído, los Q Grips son una excelente opción para usted. Las puntas desechables limpian y mantienen el canal auditivo a salvo de daños e infecciones. Incluso si no tiene ningún problema con el exceso de cerumen, aún puede usar este producto para mantener sus oídos limpios y libres de orejas en lugar de usar hisopos u otros métodos que han demostrado ser dañinos para sus oídos a largo plazo.

Detalles técnicos y especificaciones del producto

Q Grips están hechos de plástico y silicona suave para eliminar la cera de forma cómoda y segura

Combinación de color azul y blanco

28 g de peso, y 12,5 * 1,5 * 1,5 cm en dimensión, tan liviano y lo suficientemente pequeño como para llevarlo contigo para una fácil eliminación de la cera del oído

Mango recubierto de goma fácil de agarrar

Incluye un mango y 16 puntas de silicona desechables.

¿Qué peligrosos métodos caseros para eliminar la cera del oído debe evitar?

Durante muchos años, nos vendieron hisopos regulares como una forma segura en casa de eliminar la cera de los oídos, pero se ha hecho evidente que este no es el caso, y en realidad puede empeorar el problema y causar más problemas.

Muchas otras personas, en ausencia de un hisopo, usan cosas como tapas de bolígrafos, pinzas, horquillas y otros objetos pequeños para "sacar" la cera. Esto lo empuja más hacia el interior del canal auditivo y también puede causar daños irreparables en el tímpano. Hay un dicho popular entre los audiólogos y los especialistas en oído, nariz y garganta (ENT): nunca coloque nada más pequeño que su codo en su oído para limpiar sus oídos.

Algunas personas optan por usar velas para los oídos, y estas tienen críticas mixtas. Si bien para algunas personas ayudan a eliminar el exceso de cerumen, existe el peligro de quemaduras y perforación del tímpano.

Sin embargo, el removedor de cerumen Q Grips es diferente gracias a su diseño innovador.

¿Cuáles son los beneficios de Q Grips?

Es una forma segura de eliminar el exceso de cerumen en casa.

Es asequible

Ayuda a prevenir visitas costosas y lentas al médico o al especialista en oído

Reduce el desperdicio ambiental

¿Cuáles son las características principales de Q Grips?

Los Q Grips están hechos de silicona suave y flexible, lo que significa que eliminar el exceso de cerumen puede ser seguro y cómodo. Están diseñados por científicos, que entienden la importancia de no hacer algo que pueda ser potencialmente dañino para la salud auditiva. Elimina eficazmente la cera de los oídos sin necesidad de elementos como hisopos.

El limpiador giratorio encaja perfectamente en el canal auditivo, al igual que sus dieciséis accesorios que se incluyen con el cuerpo del limpiador principal. Lo limpia con suavidad y seguridad.

¿Cuáles son las ventajas de Q Grips?

Más respetuoso con el medio ambiente que los hisopos comunes

Están diseñados ergonómicamente

Sin riesgo de lesiones en los oídos

¿Cómo se usa Q Grips?

Usar Q Grips en casa es increíblemente simple. Si bien los niños no deben hacerlo sin una estrecha supervisión, es literalmente bastante fácil de usar para un niño.

Simplemente saque los Q Grips de la caja. El mango recubierto de goma de diseño ergonómico significa que es cómodo y fácil de agarrar, y su peso ligero y sus pequeñas dimensiones significan que incluso las manos más pequeñas pueden sostenerlo. Es perfecto para tirar en su neceser, bolso, maleta o incluso bolsillo para tener los oídos limpios donde quiera que esté.

Coloque una de las dieciséis puntas incluidas, coloque el dispositivo en su oído y gírelo suavemente en la dirección de la flecha. La cabeza flexible en espiral y ranurada se deslizará dentro de la oreja y solo llegará tan lejos como sea seguro: 2,5 cm, que para la mayoría de los adultos es perfectamente seguro. Cuando esté en el lugar correcto, presione el botón y déjelo girar suavemente, sacando todo el exceso de cerumen que desea eliminar. Solo retire la cera visible y no fuerce el dispositivo Q Grips o los cabezales de silicona acoplables más allá de lo que sea seguro o cómodo para sus oídos.

Una vez que haya terminado de limpiar sus oídos, simplemente retire las puntas y deséchelo de manera responsable.

Se recomienda que este producto se use una o dos veces por semana, según sea necesario.

¿Qué dice la gente sobre Q Grips?

Las revisiones en línea son generalmente muy positivas sobre el Q Grips ear cleaner con comentarios como:

"Q Grips funciona perfectamente para mis oídos. Los limpia a fondo y evita que desarrollen infecciones. Se lo recomiendo a todos ". (Nathan, de Ohio)

“No quería probarlo primero porque tenía miedo de que me dañara los tímpanos y no pudiera volver a oír. Pero finalmente lo intenté y no puedo estar más feliz. Limpiaba meticulosamente mis oídos sin causar ninguna molestia o dolor. La mejor parte es que tiene un precio muy razonable ". (Michelle de Dallas)

Preguntas frecuentes sobre Q Grips

Q: ¿Por qué los Q Grips son mejores que los hisopos o hisopos de algodón estándar?

UN: Los hisopos de algodón y los hisopos de algodón estándar no están diseñados para insertarse en el oído y, de hecho, pueden empujar la cera más hacia el oído, compactarla aún más y causar daños en el canal auditivo y el tímpano, que a menudo pueden ser irreparables y causar daño a su audición.

Q: ¿Pueden los niños utilizar estos dispositivos?

UN: Estos productos se pueden usar en niños y bebés, ya que se suministran 16 accesorios de silicona diferentes. Los accesorios en espiral más pequeños significan que pueden usarse en niños y bebés. Sin embargo, no se recomienda que los niños los usen ellos mismos o sin la supervisión cuidadosa de un adulto, debido a que tienen piezas pequeñas.

Q: ¿Puedo rastrear mi pedido en línea?

UN: Cuando haya pedido sus Q Grips, recibirá un correo electrónico del fabricante. Este correo electrónico se le enviará automáticamente aproximadamente de 48 a 72 horas después de su pedido. Una vez que se haya procesado su pedido, puede ingresar su código de pedido y dirección de correo electrónico en el sistema de seguimiento. Esto le permitirá rastrear exactamente dónde están sus Q Grips en un momento dado.

Q: ¿Puedo lavar mis Q Grips?

UN:Puede lavar los accesorios en espiral con agua corriente después de cada uso. Sin embargo, deben estar secos antes de volver a usarse. Si no es así, las bacterias podrían ingresar al canal auditivo y causar una infección. Sin embargo, los accesorios se pueden reemplazar en cualquier momento.

Q: ¿Qué tipo de garantía ofrece el fabricante?

UN: El fabricante ofrece una garantía de devolución de dinero de 90 días. Si no está completamente satisfecho con la calidad de su producto, puede devolverlo para obtener un reembolso completo.

Si, en el improbable caso, deja de funcionar como debería, puede tener un producto de reemplazo. También puede adquirir una garantía ampliada de dos años si así lo desea.

Q: ¿Puede esterilizar el QGrip?

UN: YPuede limpiar los accesorios con regularidad con desinfectante o alcohol. Esto eliminará los virus y bacterias. Muchos clientes informan que también desinfectan sus equipos de limpieza antes de usarlos y no han tenido problemas de oído desde que usaron el producto.

Información del fabricante

La siguiente información se puede encontrar en la página web del fabricante: ECOMM MOVADGENCY SL, España

¿Dónde puedo comprar Q Grips?

Los Q Grips se pueden comprar directamente al fabricante. Esto significa que recibirá un producto genuino y original en lugar de una versión barata de estafa que puede obtener en tiendas en línea menos saludables. Hay muchos productos que afirman hacer el mismo trabajo ayudándote a limpiar tus oídos o ser de la misma calidad, pero al realizar un pedido directamente desde el sitio web del fabricante, tienes la garantía de obtener un producto de calidad. También significa que obtiene todos los accesorios con su removedor de cera de oído que se proporcionan, así como la información correcta sobre el cuidado y uso de su producto.

¿Cuánto cuestan los Q Grips?

Actualmente, el fabricante ofrece un descuento del 50 por ciento en Q Grips la entrega estándar es gratuita. Los costos de envío internacional varían dependiendo de si desea un envío con seguimiento o sin seguimiento.

Se aceptan varios métodos de pago para la compra de Q Grips, incluidos Mastercard, Visa, American Express, PayPal y Maestro. Una vez ordenado y pagado, su removedor de cerumen será enviado a la dirección que proporcione dentro de unos días.

