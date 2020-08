Descubre cómo borrar todo y empezar así de cero en la web

¿Siempre has querido empezar de nuevo con una nueva web? Tal vez estás probando un nuevo tema en un sitio de montaje o tal vez pruebes la compatibilidad de algunos plugins en tu propia caja de arena. Si es así, quizás deberías reiniciar tu base de datos de WordPress.

En estos casos, probablemente importarás o crearás datos de muestra para probar, de los que probablemente querrás deshacerte después de que las pruebas se hayan completado. Podrías simplemente borrar los datos manualmente pieza por pieza, pero eso llevaría una eternidad. Como alternativas, te recomendamos dos cosas: utilizar una VPN, suponiendo que ya sabes qué significa VPN y por otro lado, utilizar el plugin de reinicio avanzado de WordPress para poner tu sitio web en funcionamiento en segundos. ¿Quieres saber más? ¡Sigue leyendo!

¿Por qué restablecer y reiniciar WordPress?

Principalmente lo querrás por tres motivos:

Tener un sitio web limpio desde cero sin tener que crear uno nuevo.

Hay errores en tu sitio web que no sabes cómo corregir.

Para iniciar otro proyecto y eliminarlo.

Lo que realmente eliminarás y realizarás al restablecer WordPress:

Todos los artículos y todas las páginas .

Desactivar todos los complementos.

Los datos se eliminan de la base de datos .

Dejarás tu sitio web como estaba cuando lo instalaste con las entradas y páginas predeterminadas.

Cómo reiniciar tu base de datos de WordPress

La forma más fácil que hemos encontrado para restablecer rápidamente la base de datos de WordPress es el plugin gratuito Advanced WordPress Reset. Este plugin limpia lo siguiente:

Los usuarios.

Las entradas de los blogs.

Los productos de la tienda.

Los artículos del portafolio

Cualquier otra cosa que hayas añadido a tu instalación de WordPress, así como cualquier archivo multimedia.

No elimina los temas y plugins que has instalado, simplemente los deshabilita, así que no hay de qué preocuparse.

Te recomendamos encarecidamente que utilices este plugin en entornos de prueba en los que tendrás que seguir intentándolo una y otra vez. Aunque el plugin no ofrece actualmente soporte multisitio, hace un trabajo fantástico en instalaciones simples y realmente acelera las pruebas y las repeticiones.

Ahora que sabes lo que hace el plugin Advanced WordPress Reset Plugin, a continuación, te diremos cómo instalarlo y usarlo para reiniciar tu sitio web.

Instalar el plugin Advanced WordPress Reset

Inicia sesión en tu instalación de WordPress y navega a Plugins > Añadir nuevo. Busca "restablecimiento de la base de datos" y busca "Restablecimiento avanzado de WordPress", normalmente aparece en el primer resultado. Haz clic en el botón Instalar y luego en Habilitar Plugin.

Reiniciar la base de datos de WordPress

Una vez que el plugin esté activo, añadirá una opción avanzada de restablecimiento de WordPress en Herramientas. Aquí puedes restablecer tu sitio web.

Simplemente escribe la palabra "reset" para confirmar que realmente quieres restablecer tu sitio web, y luego haz clic en el gran botón azul "Restablecer base de datos".

Comprueba tu propia instalación

Después de confirmar el reinicio, deberías ver una nota que dice que el reinicio fue exitoso. Ahora, si miras de nuevo en tu sitio web, observarás que parece una instalación completamente nueva. ¿Cierto? Si es así, ¡enhorabuena, lo has conseguido!

Si haces clic en "Publicaciones", verás que tu sitio web ha vuelto a la publicación predeterminada de WordPress "¡Hola Mundo!" con un comentario de muestra. Y cuando hagas clic en "Páginas", la "página de muestra" predeterminada de WordPress también debería volver a ser la misma.

Tu sitio web también habrá vuelto al tema predeterminado de WordPress actual. Pero no te preocupes, como bien hemos mencionado previamente, todos tus temas y plugins deberían seguir instalados, ya que el reinicio avanzado de WordPress simplemente los desactiva.