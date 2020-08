Cómo impresionar a los invitados de tu boda con invitaciones súper originales

Las bodas son de las tradiciones más antiguas que existen, pues las mismas se caracterizan por ser un día de festejo, lleno de dicha y mucha felicidad en donde una pareja celebra la consolidación de su amor delante de sus familiares y amigos como testigos.

En la actualidad, se puede decir que es uno de los momentos más anhelados por las parejas, quienes se esmeran muchísimo por organizar una fiesta que sea inolvidable desde el principio hasta el final. De manera que este día se convierta en uno de los recuerdos más especiales, tanto de ellos como de sus invitados.

Por tal razón, hablaremos sobre cómo impresionar a los invitados de la boda con invitaciones súper originales. De este modo, se genera cierta emoción y expectativa para el gran día, pues sabrán que será inolvidable.

Todo comienza con la invitación

A pesar de que la planificación de una boda abarca muchos aspectos, vale la pena dedicarle tiempo al diseño de las invitaciones, pues para los asistentes todo comenzará en el momento que la reciban. Es por ello que, una de las mejores maneras de impresionar a los invitados es enviándoles invitaciones originales y distintas para bodas, las cuales están en tendencia hoy en día, ya que se dejan a un lado los formatos tradicionales, para utilizar modelos divertidos, inesperados y que incluso pueden ser una pista sobre la temática de la boda o lo que se puede esperar de ella.

En este sentido, se pueden enviar invitaciones que simulen un mensaje en una botella, el juego de rasca y gana, como puzles que se tengan que montar, discos de vinilo, entradas o billetes para eventos, latas estilo vintage, revistas, y muchos modelos más; todo se puede personalizar.

La pregunta es, ¿dónde pueden realizar invitaciones de ese tipo tan particular? Pues en todoinvitacion.com, la cual es una web de diseño de invitaciones y todo tipo de detalles especiales para esos días tan significativos entre familiares y amistades, no solo para las bodas, sino también para otros eventos como bautizos, comuniones, cumpleaños, aniversarios, graduaciones, etc. Y es que esta web también destaca por ofrecer todos sus productos elaborados con materiales de calidad y a precios increíbles para su clientela.

Asimismo, al elegir a Todoinvitación como empresa diseñadora, se estarán disfrutando de las siguientes ventajas:

Todos los trabajos son realizados sin la utilización de programas automáticos, debido a que se valora la creatividad de los diseñadores profesionales.

Los materiales utilizados son de la mejor y más alta calidad.

Los diseños son realmente únicos y personalizados.

Todo el proceso de pedido y diseño se hace vía online. Mientras que la entrega se hace directamente en el domicilio del cliente.

El pedido se entrega en pocos días.

Y si se tiene alguna duda, también tienen a disposición un servicio de atención al cliente.

Bodas adaptadas a la nueva normalidad

El 2020 definitivamente ha sido un año diferente, en donde un virus ha cambiado a todo el mundo. Y en vista de que habrá que adaptarse a la nueva normalidad, sin que esto impida el disfrute de la vida. Es por ello que, una excelente opción es enviar junto con las invitaciones, el detalle del porta mascarillas personalizados para bodas, que sirve para recordarle a todos el uso de protección para asistir al evento. Estos consisten en bolsas o sobres de papel o cartón, siendo estos los materiales recomendados por los expertos para guardar las mascarillas de forma segura.

Asimismo, vienen en diseños muy bonitos que pueden ser personalizados, de modo que funcione como un obsequio previo o de bienvenida en la celebración, y que los invitados querrán conservar para usos posteriores, no solo como recuerdo de una boda increíble, sino que resulta bastante útil en estos tiempos donde la mascarilla ha pasado a ser un accesorio de uso diario y obligatorio.