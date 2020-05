E-learning: la herramienta para llevar las empresas al futuro

Los directivos de las empresas actuales son conscientes de la alta competencia que existe y que obliga que tanto ellos como sus trabajadores estén formándose de un modo constante para mejorar sus capacidades y conocimientos y así ofrecer un mejor servicio que asegure el futuro de la compañía.

En ese sentido, son muchos los que apuestan por formación e-learning como método de aprendizaje eficaz, rápido e integral para todos las personas que forman parte de su plantilla. Pero ¿qué es el e-learning? Muchas veces se oye este término y se asume que es algo relacionado con internet y las nuevas tecnologías, pero en realidad es algo que va mucho más allá: se trata de una de las fórmulas de formación para empresas más interesantes del momento.

¿Qué es el e-learning?

Sí, en pocas palabras, el e-learning es un tipo de formación o enseñanza que se imparte a través de la red. Se trata de una fórmula de enseñanza virtual que trata de generar nuevos conocimientos y capacidades en los trabajadores de una empresa utilizando para ello la tecnología.

A través de foros, videoconferencias, test que se autocorrigen, audios y otro tipo de herramientas del ámbito digital, un trabajador que hace uso de una formación e-learning podrá mejorar su currículo y sus capacidades técnicas con el objetivo de aplicarlas de un modo inmediato al trabajo que realiza en su empresa.

¿Y por qué utilizar el e-learning frente a la enseñanza presencial?

Aunque se trata de una idea cada vez menos habitual, existe gente que piensa que la enseñanza virtual es de menor calidad y que se aprende mucho más acudiendo a una academia a estudiar en persona.

Además de no ser cierto, la enseñanza e-learning aporta muchas ventajas que le hacen convertirse en la opción preferida para los profesionales que tienen que realizar cursos de especialización o capacitación.

El primero de los beneficios de esta fórmula de estudio es que se rompen las barreras espaciales. ¿Qué ocurre si un trabajador de Galicia debe realizar un curso que solo se imparte en Murcia? En el caso de la enseñanza presencial supondría tener que trasladarse un tiempo, un gasto de dinero en dietas, entre otros gastos. Con la enseñanza online esto se elimina.

Por ese mismo motivo, los cursos son impartidos por los mejores profesionales del sector, ya que desde el mismo lugar en el que viven y trabajan pueden ponerse en contacto con decenas de alumnos de cualquier punto del mundo.

Por otro lado, la enseñanza e-learning hace posible que los estudiantes no tengan que adecuarse a un horario concreto y cerrado, sino que adecúan el estudio a su tiempo disponible. Este es otro gran filón, puesto que muchas personas tienen que dejar los estudios presenciales al no llegar a las clases, no tener disponibilidad para acudir a un examen o situaciones similares.

Todo esto demuestra las bondades del sistema de enseñanza e-learning. A ello hay que sumar el hecho de que los protocolos de estudio están muy elaborados y el trabajador casi no notará diferencias entre esta fórmula de estudio y la enseñanza presencial.