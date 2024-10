Guardiola manda su "cariño" a afectados por la DANA y a presidentes autonómicos implicados

Ep.

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha lanzado un mensaje de "abrazo y cariño" a todas las familias afectadas por el temporal de lluvia que está asolando gran parte de España, y ha aprovechado también para apoyar a los 'barones' autonómicos de las comunidades implicadas que, según ha dicho, tienen que gestionar "un drama como éste".

Así se ha pronunciado Guardiola en un foro organizado por 'Okdiario' sobre los efectos de la DANA que ha dejado, por el momento, al menos 50 fallecidos en la provincia de Valencia y un muerto en Castilla-La Mancha, además de varios desaparecidos.

Desde aquí, la presidenta extremeña ha querido finalizar su intervención aprovechando para mandar un abrazo y todo su "cariño" a las familias afectadas por la DANA y a los dirigentes autonómicos, como es el caso de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana y Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha.

"Tiene que ser muy duro gestionar un drama como éste, así es que todo mi cariño para ellos", ha sentenciado la presidenta extremeña al respecto.

BALANCE DE SU GESTIÓN

Con todo, Guardiola ha hecho balance de su gestión al frente de la Junta de Extremadura, poniendo en valor las políticas de su Gobierno y haciendo repaso del liderazgo que, a su juicio, ha ejercido desde que llegó al Ejecutivo regional.

En cualquier caso, la presidenta extremeña también se ha expresado sobre la última polémica de esta semana relacionada con el 'caso Errejón':

"Sí es sí solo si no eres del círculo de Podemos, de Sumar o de Más Madrid. Y, hermana yo sí te creo si no eres un colega. A mí me da asco. Y lo digo con la boca muy grande. Yo sí soy feminista, yo sí defiendo el empoderamiento de las mujeres, su libertad, los derechos de la mujer. Yo lo hago, de verdad, y no menospreciando jamás a las mujeres que tengo enfrente", ha apuntado.