Extremadura rechaza las políticas de vivienda que pretende instaurar el Gobierno

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Manuel Martín Castizo, ha rechazado este jueves las políticas de vivienda que pretende instaurar el Gobierno y ha reclamado un "mejor marco legal" en el Plan Estatal de Vivienda para atender las necesidades de la región, "menos burocracia en la solicitud de ayudas y mejor reparto de fondos europeos".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación en el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en el marco de la Conferencia Sectorial celebrada este jueves, en la que ha estado acompañado por la secretaria general de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana, Lidia López Paniagua.

"No vamos a permitir que el dinero público lo siga repartiendo, beneficiando a unos y castigando al resto. No vamos a permitir que siga utilizando el dinero público para chantajear", ha insistido el titular extremeño de Vivienda.

Por ello, según ha explicado, la Junta de Extremadura "exige la simplificación de la burocracia relativa al Bono Alquiler Joven, porque es una pesadilla para la Administración autonómica y un verdadero infierno para los demandantes".

Además, respecto al nuevo Plan Estatal de Vivienda, Martín ha indicado que desde el Gobierno extremeño se considera que "los planes deben ser consensuados por todos y atendiendo a las necesidades que tiene cada comunidad autónoma", ya que, "es evidente que los problemas que hay en el resto de las comunidades autónomas no son extrapolables a Extremadura", ha aclarado.

De la misma forma, el consejero ha recalcado que, si se quiere convertir la vivienda en el quinto pilar del estado del bienestar, "debemos invertir mucho más de lo que se está haciendo e impulsar un marco legal que permita que esas políticas públicas tengan efectos positivos", dado que "mantener la actual ley de vivienda y limitar los precios del alquiler está provocando el efecto contrario, y eso es lo que debemos solucionar primero".

Otro de los asuntos que Martín Castizo ha reivindicado en esta Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana ha sido que las líneas de los fondos Next Generation que no han tenido éxito se destinen a las líneas que si han funcionado y que ya no tienen crédito, según informa la Junta en una nota de prensa.

Y es que "en mi tierra hay líneas que sí funcionan, pero otras que lamentablemente no lo están haciendo. Por eso pedimos que puedan modificarse el destino de los fondos para que vayan a esas líneas que sí están funcionando", ha concluido.