Zoido y Nevado piden el voto a agricultores, ganaderos y cazadores

Los candidatos populares al Parlamento Europeo, José Ignacio Zoido y Elena Nevado, han aprovechado la última mañana de campaña electoral para recorrer las calles y diferentes empresas de la Campiña Sur en Fregenal de la Sierra y Jerez de los Caballeros.

Durante este encuentro, ambos candidatos han pedido tanto a agricultores, como a ganaderos y cazadores que el domingo "no dejen el voto en casa", porque el Partido Popular "va a ser su voz en Bruselas ante las patadas del socialista y la izquierda al campo y al sector cinegético".

Así pues, Zoido ha apuntado que los agricultores y ganaderos tienen en el Partido Popular al único partido que sabe defenderles. “Tenemos un programa muy concreto. Una PAC que esté bien financiada, que tenga pocos requisitos administrativos y que se dedique a financiar la renta agraria”, ha argumentado.

“Basta ya de la situación que han mantenido los socialistas estos últimos cinco años votando en contra de los agricultores y ganaderos extremeños”, ha continuado Zoido, según informa el PP extremeño en una nota de prensa.

Por su parte, Nevado ha hecho hincapié a la “patada” que el sanchismo y la izquierda han dado el sector de la caza diciendo NO. Y es que el ecologismo exacerbado les ha llevado a no firmar el compromiso con la caza no adhiriéndose, así, a las peticiones del sector cinegético.

A este respecto, la candidata extremeña ha recordado que la caza mueve en Extremadura más de 400 millones de euros al año y en España más de 6.500, fija población al territorio y además de ser un método de control poblacional de especies. Incluso, tal y como ha apostillado, más del 80% de las normas de esta actividad se deciden en Europa.

Además, la extremeña también ha apuntado que en el seno del PP "también queremos que Europa haga como María Guardiola, apostar por las familias, por la conciliación y para que no haya una huida de los jóvenes de nuestra tierra”, apostando así por el reto demográfico y la fijación de población en el territorio, ha sentenciado.