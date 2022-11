CCOO llama a combatir acoso sexual en trabajo al ser una forma más de violencia de género

Ep.



El sindicato CCOO Extremadura ha llamado a combatir el acoso sexual en el trabajo y el acoso por razón de sexo, ya que son una forma más de violencia de género.



Para ello, colgará en las puertas de sus sedes unos carteles con el objetivo de llegar a la ciudadanía causando un impacto visual que "remueva las conciencias" y que, al mismo tiempo, cause una "acción-reacción" ante este tipo de violencia.



Así lo han expuesto la secretaria general de CCOO Extremadura, Encarna Chacón, y la secretaria general de Mujeres e Igualdad de CCOO de Extremadura, Lola Manzano, momentos antes de participar en un acto con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.



De este modo, y a las puertas de la sede del sindicato en Mérida, responsables del mismo han leído los nombres de las mujeres asesinadas este año en España por sus parejas o exparejas y han encendido una vela por cada una de ellas. Tras ello, se ha leído un manifiesto y se ha guardado un minuto de silencio.



LA VIOLENCIA MACHISTA NO ES AJENA EN EL MUNDO LABORAL



En declaraciones a los medios, la secretaria general de CCOO Extremadura, Encarna Chacón, ha tachado de "brutal" que más de 1.170 mujeres hayan sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas desde que se tienen registros en el país, 38 de ellas en lo que va de 2022.



En este sentido, Chacón ha considerado que la violencia machista no es ajena en el mundo laboral, ya que tras el asesinato, que es la "punta de iceberg", hay otros tipos de violencias, como el acoso laboral y por razón de sexo.



El sindicato, como ha insistido, viene denunciando desde hace años que el sexismo sigue existiendo en el ámbito laboral y la "devaluación" de la mujer también se da en aspectos como condiciones más precarias y salarios más bajos.



Ante ello, CCOO ha dado un "paso más allá de la mera denuncia y formación" y ha creado un observatorio para detectar situaciones de acoso, que no será solo de denuncia, sino de sensibilización e investigación.



También ha insistido en que es preceptivo que las empresas cuenten con protocolos frente al acoso indistintamente del número de trabajadores con el que cuente para poder eliminar esa situación y que se canalicen las denuncias que puedan derivarse.



De igual manera, Chacón ha apuntado que el sindicato está fomentando la sensibilización y formación en los trabajadores y en los delegados sindicales, que deben ser el "cordón sanitario" que impida esas conductas sexistas, machistas y de violencia hacia las mujeres.



Por su parte, la secretaria general de Mujeres e Igualdad de CCOO de Extremadura, Lola Manzano, ha insistido en que el acoso sexual en el trabajo y el acoso por razón de sexo es violencia de género.



"Tenemos esa responsabilidad sindical de que en todos nuestros centros de trabajo erradiquemos ese acoso sexual, esa violencia de género, que aunque está muy extendida la verdad es que también todavía llega a ser muy invisible", ha aseverado.