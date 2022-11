UGT exigirá a empresas protocolo frente al acoso sexual en trabajo como violencia machista

Ep.



El sindicato UGT Extremadura va a exigir durante la negociación colectiva un protocolo de actuación a las empresas para hacer frente a situaciones de acoso sexual en el trabajo como violencia machista, una cuestión que está "infradenunciada".



Así lo ha manifestado este viernes la secretaria de Igualdad, Políticas Sociales y Salud Laboral de UGT Extremadura, María José Ladera, en rueda de prensa con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra este 25 de noviembre.



Ladera ha recordado que, según un estudio de 2021 elaborado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, un 17,3% de mujeres sufren acoso sexual o por razón de sexo en su lugar de trabajo, y en casi la mitad de los casos el agresor es un hombre con un rango superior en la empresa. Además, el 70% de las mujeres víctimas de este tipo de acoso no lo pone en conocimiento de la empresa y casi un 62% no lo denuncia por temor a represalias o por no miedo a perder el trabajo.



"Es muy importante que los centros de trabajo tengan protocolos frente al acoso sexual o por razón de sexo y de cara a la negociación colectiva lo vamos a reclamar porque es fundamental que este tipo de acoso sea detectado en los centros de trabajo", ha insistido Ladera.



El sindicato ha señalado que las empresas que tienen planes de igualdad ya contemplan este tipo de protocolos, pero aún son muchos centros de trabajo los que no cuentan con ellos o no lo aplican. Para ello, ha reiterado, es necesario "prevenir, detectar y actuar, con medidas para erradicarlo tales como cambio del centro de trabajo, cambio de turno o reducción de jornada", ha indicado.



Además, Ladera ha subrayado que la ley del Solo sí es sí también contempla este tipo de acoso laboral y que las empresas "la deben asumir desde la entrada en vigor de esta ley el 7 de octubre".



IGUALDAD RETRIBUTIVA



Por otro lado, UGT Extremadura ha resaltado la necesidad de que haya "igualdad retributiva" entre hombres y mujeres "como mecanismo imprescindible para erradicar la desigualdad en los centros de trabajo", ya que el 71% de mujeres que han sufrido violencia de género han denunciado por tener problemas económicos o de empleo.



"La nueva ley determina que si la diferencia retributiva supera el 25 por ciento las empresas deben implementar medidas correctoras", ha comentado la secretaria de Igualdad de UGT Extremadura.



Todas estas cuestiones se ponen de manifiesto también en los actos que el sindicato celebrará este viernes bajo el lema "La violencia machista tiene muchos nombres, solo hay que saber identificarlos", para reflejar que no solo hay que denunciar cuando se produce una muerte o agresión física de un hombre a una mujer, sino que hay más situaciones de violencia de género de las que no se habla tanto.



En cualquier caso, Ladera ha recordado que el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003 en España asciende a 1.171 y que este año, hasta el 10 de noviembre, han muerto 38 mujeres por violencia machista, una de ellas en Extremadura.



Por todo ello, UGT Extremadura se compromete a formar y sensibilizar frente a la violencia machista, negociar y aplicar los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo previstos en la legislación, negociar planes de igualdad que contribuyan a erradicar la violencia de género y asesorar a mujeres víctimas de estas situaciones, entre otras medidas.