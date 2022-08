María Guardiola: "Los extremeños no quieren parches ni medias autovías"

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha afirmado que los extremeños quieren conducir "por el siglo XXI" con infraestructuras que conecten nuestros municipios. Asimismo, reivindica carreteras nuevas que vertebren el territorio, y que se ejecuten las vías de alta capacidad proyectadas.

Durante un encuentro enmarcado en el vector de Infraestructuras de la campaña 'Habla Extremadura', la líder del PP califica las obras públicas como "imprescindibles para el desarrollo económico y social", y para que haya actividad en los pueblos y familias en el medio rural.

Junto con ello, denuncia que, cuatro años después de la última investidura de Vara como presidente, "no hay ninguna gran infraestructura estratégica de conectividad" hecha realidad en Extremadura. Advierte que los socialistas van a intentar refinanciar sus promesas incumplidas, pero ya no tienen crédito.

También, insiste en que a Fernández Vara "se le ha parado el reloj, también en materia de autovías autonómicas", y que ha jugado a los trileros con las obras públicas, añadiendo que "entiendo la política como un contrato con los ciudadanos, no como un juego de trileros".

Junto con ello, subraya que Extremadura está "a verlas venir en materia de inversión privada", algo que no es casual, ya que guarda relación directa con una dejación de funciones del gobierno de la Junta en la ejecución de las inversiones.

La presidenta del PP de Extremadura lamenta que Vara vendiera una maqueta gigante de carreteras que se recogen en el Plan de Infraestructuras Viarias 2016-2030. "Otra de las tantas promesas incumplidas"

Según Guardiola, "estamos ya en 2022 y aún no hay ni rastro de la autovía Cáceres-Badajoz, ni rastro de la de Santa Amalia a Ciudad Real, ni rastro de la de Zafra-Huelva".

También, lamenta que la autovía Zafra- Jerez, que tiene un presupuesto total de 221 millones, haya sido abandonada por el PSOE. Ya no quieren hacer la autovía y la excusa es "no ser viable económicamente".

Asimismo, rechaza que a los vecinos de la zona de influencia de ese proyecto de autovía les ofrezcan la misma plataforma con un tercer carril, y recuerda que estas carreteras de tres carriles se eliminaron en los años 80 por ser poco eficaces y muy peligrosas.

También, anuncia que el planteamiento que va a defender el PP extremeño va más allá de la conexión por autovía de Zafra-Jerez. Asegura que hay que mirar al exterior, a través de Portugal, con la vista puesta en el Atlántico.

A este respecto, incide en que la zona de Jerez de los Caballeros y Zafra, por su potencial económico, industrial, y por el carácter emprendedor de su gente, tiene una oportunidad histórica para ser un punto estratégico en el impulso de Extremadura.

En este sentido, "no me conformo, y las personas que han hablado hoy conmigo tampoco. Porque saben que su futuro no puede racanearse", afirmando que no se rendirá porque eso sería ofrecer a nuestros pueblos servicios de segunda y condenar a sus familias y empresas a emigrar.