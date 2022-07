Teniente exige lcomparecencia de Vergeles ante su "volantazo" sobre modelo residencias

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Cristina Teniente, ha anunciado la petición de comparecencia urgente del consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María, Vergeles para que explique los motivos del "volantazo" de la Junta de Extremadura para acabar votando a favor del al cambio de modelo de residencias de mayores y atención a la dependencia impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Cristina Teniente ha recordado que Vara se opuso frontalmente en la anterior reunión del Gobierno con las comunidades autónomas para avanzar en los acuerdos sobre el cambio de modelo que propone la ministra Belarra.

Juno con ello, ha aseverado que nadie sabe "qué habrá ocurrido en tan pocos días" para que Extremadura pase del voto negativo a ser decisiva para que tenga luz verde un proyecto de gestión residencial al que se han opuesto un buen número de regiones, incluida Castilla- La Mancha, donde gobierna el PSOE.

Para el GPP, el gobierno de Fernández Vara tiene "mucho que explicarnos", ya ha quedado muy claro en el Consejo Territorial que lo que plantea Sánchez ahora es una limitación de nuevas plazas en residencias en zonas rurales, que beneficiará a las grandes ciudades.

Según los 'populares', no se puede permitir un modelo que nace "no de un consenso real, sino de un concepto discriminatorio", que castiga a la iniciativa privada y que está plenamente alejado de la realidad rural.

Cristina Teniente ha explicado que hay comunidades autónomas que no se han plegado a Sánchez -"extorsionado a su vez por sus socios"- y que han expuesto "con valentía" en esas reuniones que este modelo de residencias de mayores no sólo no va a mejorar la calidad de los centros y del Sistema de Atención a la Dependencia, sino que supondrá pérdida de plazas y el despido de muchos profesionales en el ámbito de los cuidados.

La portavoz ha reconocido que le hubiera gustado ver a un Vara "combativo y crítico", para exponer lo que necesitan nuestros mayores, y no "centrado en salvar la papeleta" a Sánchez y Belarra.

Asimismo, ha preguntado cómo va a quedar el mapa de residencias en Extremadura con este nuevo modelo, y ha insistido en que recientemente se anunció por parte del SEPAD la construcción de residencias con un criterio "más que sospechoso" porque reproduce el "modelo de fichas rojas y azules", al que ahora se sumarán imposiciones del modelo nacional.