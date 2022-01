Monago reclama un régimen fiscal especial para Extremadura para frenar despoblación

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha valorado la manifestación celebrada en Madrid, recalcando que "el mundo rural se plantó en Madrid para decir 'basta' con rotundidad y claridad" poniendo en valor el protagonismo de la sociedad civil y de los colectivos que se sumaron a la protesta.

Monago ha destacado que hubo representantes del PP extremeño en dicha manifestación recordando que "hemos apostado siempre por el mundo rural" y poniendo como ejemplo que el partido tiene representación en todos los pueblos de Extremadura y "hay que salir a la calle para que alguno se entere de la realidad".

Para el líder del PP, una realidad que se demuestra con la "sangría" de pérdida de población que está sufriendo Extremadura, que tiene ante sí el peligro que alerta la Comisión de Despoblación de la FEMP y es que hasta 120 pueblos extremeños de menos de 500 habitantes están en riesgo de extinción.

Del mismo modo, ha hecho referencia a la previsión del INE de que Extremadura perderá un 6,7% de población en los próximos años, lo que supondría 71.000 habitantes menos en 2033 y, "tenemos que hacer algo" y "hacer que nuestras reivindicaciones sean escuchadas".

Por ello, el presidente del PP ha reiterado su petición para que Extremadura cuente con un régimen fiscal especial, también una mejora de la financiación autonómica para el mundo rural y que se ejecute lo presupuestado, destacando el bajo nivel de ejecución en las inversiones proyectadas por la Junta o el hecho de que hayamos tenido que devolver 53 millones de euros al Gobierno de las ayudas destinadas a pymes y autónomos.

A este respecto, ha mostrado su rechazo frontal a una nueva subida de los carburantes, tal y como ha propuesto el comité de expertos creado por la ministra de Hacienda, una medida que "afecta y mucho a Extremadura" porque somos la región con menor renta per cápita y, por tanto, llenar el depósito de gasoil "vale lo mismo a un autónomo en Extremadura que en otra región más desarrollada" pero al tener menos nivel de renta, el impacto en la competitividad es mayor.

Y, Monago ha pedido "transparencia" en el reparto de los fondos de la Unión Europea, destacando que "no son un arma política" y que "el reparto no se haga para ganar las próximas elecciones sino para ganar el futuro de las próximas generaciones", reiterando la solicitud de una autoridad independiente para un "sistema transparente" porque "las cosas no van bien" como se aprecia en el hecho de que apenas un 7% de dichos fondos han llegado a las empresas".