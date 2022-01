Vergeles: "Si no estamos en el pico de la sexta ola en Extremadura, estamos muy próximos"

Ep.



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha reafirmado este martes que en la actualidad "si no estamos en el pico, estamos muy próximos" a alcanzarlo en cuanto a incidencia de contagios, aunque se ha mostrado más cauto respecto al pico de hospitalizacioones, que suele llegar días después.



Así, según ha destacado el titular extremeño de Sanidad, en este momento "hay indicadores que llevan ya varios días a la baja", como el crecimiento potencial del virus y la velocidad de reproducción del virus a las 7 días, mientras que la incidencia acumulada "está con fluctuaciones pero relativamente estable".



Por su parte, la incidencia a los 7 días, "aunque también está fluctuando, está yendo a la baja", ha señalado Vergeles, quien ha apuntado que "a partir de aquí depende de muchos factores el que hayamos alcanzado o no el pico" de la sexta ola, aunque "todo parece indicar que la situación, en cuanto a la incidencia, es bastante estable".



En ese sentido, Vergeles ha mostrado su confianza en que, con las previsiones que tenían los expertos y el modelo de predicción del Ministerio de Sanidad, se pueda en los próximos días "comenzar a descender" en la incidencia, "ojalá sea así".



Sin embargo, respecto a las hospitalizaciones, Vergeles se ha mostrado más cauto ya que "entre que se diagnostica la infección y se desarrollan los síntomas, pasan unos días", tras lo que ha recordado que en olas anteriores de la Covid-19, primero se ha producido un pico de incidencia de contagios, y aproximadamente entre 5 y 7 días se ha dado el pico de hospitalizaciones, ya que "es el tiempo que tarda entre que el virus infecta y se desarrollan los primeros síntomas".



Sin embargo, ha explicado que con la variante Ómicron se está viendo que los infectados desarrollan los síntomas antes, "incluso en horas", y que las estancias hospitalarias, y por tanto la gravedad, "es menor", con lo que Vergeles ha considerado "probable que el pico de incidencia y el pico de hospitalizaciones puedan estar más próximos en el tiempo" en esta ola que en las anteriores.



"Sí tenemos indicadores para decir que si no estamos en el pico, estamos muy próximos en cuanto a incidencia", pero en hospitalización se ha mostrado "más cauto" debido a que los síntomas tardan en desarrollarse.



SITUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS



En cuanto a la situación de las residencias de mayores, Vergeles ha confirmado que "es cierto que el virus está entrando en residencias y está infectando a personas que están institucionalizadas", pero ha resaltado que "afortunadamente los cuadros que se están desarrollando son asintomáticos o con síntomas muy leves".



En cualquier caso, Vergeles ha instado a "tener la precaución siempre encima" en estos centros, ya aunque es solo "un pequeño porcentaje de personas las que desarrollan enfermedad grave" los afectados "tienen mucha fragilidad" al tener otras enfermedades o condiciones de salud.



"Estamos muy encima del ámbito residencial", ha reiterado el consejero de Sanidad, quien ha señalado que se están dando ya muchas altas, y "en los próximos días" se irán cerrando brotes que se han declarado.



De esta forma se ha pronunciado José María Vergeles, a preguntas de los periodistas este martes tras la presentación en Mérida de la Memoria de Investigación del Sistema Sanitario Público de Extremadura.