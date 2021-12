Los bancos de alimentos de Cáceres y Badajoz contarán en 2022 con 21.000 euros más

Ep.

Los bancos de alimentos de Cáceres y Badajoz contarán en 2022 con más fondos al transaccionar el Grupo Parlamentario Socialista dos enmiendas presentadas por los grupos Ciudadanos y Unidas por Extremadura a los presupuestos de Extremadura para el próximo ejercicio.



Así, gracias a esas transacciones defendidas por la diputada socialista Rosa Ana Chamorro Serrano, los bancos de alimentos de Cáceres y Badajoz tendrán 10.500 euros cada uno, una baja en los fondos de las cuentas que se produce de la campaña institucional del Día de Extremadura.



Asimismo, durante el debate de las enmiendas parciales a las cuentas, que ha comenzado este miércoles en la Asamblea de Extremadura, el diputado del PSOE Jorge Amado ha avanzado que el PSOE votará a favor, y por lo tanto se incluirá en las cuentas para el próximo ejercicio, de una enmienda de Ciudadanos que recoge la propuesta de un mecanismo para resolver necesidades laborales de la administración pública.



De igual forma, la diputada socialista Estrella Gordillo ha apuntado que su grupo votará a favor también de tres enmiendas parciales de Unidas por Extremadura.



En concreto, dos de ellas están destinadas a las inversiones en centros de atención administrativa y otra a inversiones asociadas al funcionamiento de la administración como consecuencia de la Covid-19.



DEBATE DE ALGO MÁS DE 1.200 ENMIENDAS PARCIALES



El Pleno de la Asamblea ha iniciado este miércoles el debate de algo más de 1.200 enmiendas parciales formuladas por los diferentes grupos parlamentarios al proyecto de ley de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2022.



En las intervenciones de los grupos el portavoz de Hacienda del PSOE, Jorge Amado, ha valorado la importancia de las cuentas para el próximo ejercicio, dotadas por primera vez en su historia con más de 7.000 millones de euros y que pretenden favorecer la recuperación económica y del empleo y atender las necesidades de todos los ciudadanos.



Por su parte, los grupos del PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura han presentado enmiendas coincidentes al texto articulado y a las secciones de Presidencia y Vicepresidencia Primera y Hacienda y Administración Pública, por lo que se han mostrado su apoyo en un gran número de ellas.



TEXTO ARTICULADO



El debate de las cuentas ha comenzado con las enmiendas parciales al texto articulado, al que el grupo Unidas por Extremadura ha presentado 15 enmiendas, Ciudadanos 21 y el PP 22.



En su turno, el diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén no se ha detenido a detallar las enmiendas presentadas porque, como ha dicho, ya lo hizo en comisiones anteriores.



Por su parte, el diputado de Cs José María Casares ha defendido las 21 enmiendas que han quedado 'vivas' para su defensa en pleno y que persiguen mejorar el texto articulado en cuanto a las modificaciones presupuestarias, dotar mayor transparencia, así como abordar el régimen retributivo del presidente de la Junta y altos cargos, los fondos europeos o la temporalidad del personal al servicio de la administración, entre otras.



Asimismo, el diputado del PP Juan Luis Rodríguez Campos ha presentado las 22 enmiendas 'populares' al texto articulado que nacen de la sociedad y recogen la demandas de los colectivos y sociedad civil con los que se han reunido y que la Junta tiene "tan olvidados".



Entre ellas, se encuentran algunas que persiguen que en lugar de fraccionar pago a ayuntamientos se haga de una vez, satisfacer reivindicaciones de los empleados públicos, acortar plazos de las oposiciones, que se apruebe la ley de cuerpos y escalas y apoyar a los agricultores.



En esta sección, los grupos de Cs y PP han mostrado su parecer común respecto a las enmiendas presentadas y han avanzado que las apoyarán mutuamente, mientras que Unidas por Extremadura ha mostrado también su apoyo a algunas de ellas y su rechazo a otras como las referidas a la enseñanza concertada.



PRESIDENCIA



En la sección de Presidencia, Unidas por Extremadura ha presentado nueve enmiendas parciales, Ciudadanos ha presentado cinco y el PP ha defendido nueve enmiendas.



En esta línea, el diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén ha defendido las enmiendas de su grupo, entre las que se encuentra la datación a los bancos de alimentos de Cáceres y Badajoz, que han sido transaccionadas por el PSOE.



Por su parte, José María Casares ha destacado que las enmiendas de Cs se hacen en positivo y para mejorar la vida de los extremeños, por eso, entre ellas, hay enmiendas para los bancos de alimentos, para becas para financiar estancias en las instituciones europeas, para apoyar a la población de La Palma y para nutrir de fondos a los ayuntamientos.



En el turno del PP, el diputado Saturnino López Marroyo ha afeado que la Junta sigue sin garantizar la suficiencia financiera de los ayuntamientos y se olvida del aumento de los costes de los materiales de construcción de los ayuntamientos y de las asociaciones de víctimas del terrorismo.



VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



Finalmente, en la sección de Vicepresidencia Primera y Hacienda Administración Pública, el diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén ha defendido las 11 enmiendas presentadas, Ciudadanos ha presentado ocho enmiendas defendidas por el diputado José María Casares, mientras que el PP ha presentado siete enmiendas defendidas por Juan Luis Martínez Campos.



Así, Casares ha informado de que las enmiendas en esta área pretende reforzar los centros de atención administrativa, establecer un plan de conciliación familiar de los empleados públicos y fomentar la formación de los empleados públicos en nuevas tecnologías.



Por su parte, las enmiendas 'populares' buscan adecuar los PGEx a la legalidad vigente y que sea una ley "equitativa y proporcional", ya que defienden los 'populares' que las asignaciones a los agentes sociales no se adecuan a lo recogido en la ley, además perseguir mejorar la formación de los empleados.



Además se ha preguntado el 'popular' que si la coincidencia de las enmiendas de los grupos en esta sección no hace pensar a la Junta que "se está equivocando" en su política.