Extremadura confirma previsión de tener vacunado a mayores 12 años antes inicio curso

En Mérida, tras la reunión de la Conferencia de Presidentes celebrada en Salamanca, el Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha dado una rueda de prensa para explicar las decisiones tomadas.

Para Fernández Vara, ha sido una reunión muy positiva en las formas, afirmando que en democracia, son fundamentales y entrenarnos en algo que, en España, hace tanta falta como es el diálogo y, también posittiva en fondo pues, "vamos a disponer de 3,4 vacunas más, en Extremadura, 80.000 lo que representa una oportunidad de poder llegar al inicio del curso escolar con toda población de más de 12 años vacunada, una vez superado el 70% vacunados con dos dosis y 80% con una",

Fernández Vara ha señalado que el Presidente del Gobierno ha explicado que, de los 19.000 millones de euros de fondos europeos, 10.500 ya están disponbles y el 55% serán gestionados por las comundades autónomas,

Además, se ha anunciado que, en agosto, se pulblicarán dos órdenes ministriales con requisitos para gestionar estos fondos, Europa pone condiciones espeicales, no son cualqu8iera y obligan a determinado itinerairo a la hora de cumplimentar la gestión de los mismos.

Junto con ello, el Jefe del Ejecutivo ha explicado que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "nos ha planteado la estrategia para reto demográfico con 10.000 millones de euros, a través de 130 medidas, incorporando documentos enviados desde las regiones".

Mascarilla en invierno, certificado Covid y datos sanitarios

El Presidente de la Junta ha anunciado que, durante la Confernecia, ha planteado la necesidad de abrir un debate sobre utilización de mascarillas en invierno.

Según Fernández Vara, en año anterior a Covid, hubieron 50.000 hospitalizaciones por gripe y otros virus, 4.000 en UCIS y 15.000 muertes, hay otros virus que también mata y, con la mascarilla, casi que han desaparecido.

Para el presidente extremeño, "el ahorro en vidas y en hospitales y medicamentos son de tal magnitud que merece debate uso mascarilla entre 21 diciembre y 21 de marzo, no es propuesta apresurada, sino consecuencia de la realidad que vivimos y, con ello, necesidad de proteger la vida; mascarilla e higiene dos elementos fundamentales para convertir en anécota esos virus".

Asimismo, ha añadido que "por mi parte, le he presentado algunas propuestas como: cada región ha manifestado cómo nos encontramos, bastante equilibrio en cifras, de la mitad para arriba en grado ejecución vacunación y es una gran noticia, poder disponer de 80.000 vacunas más".

Sobre el certificado digital, en principio, "el sentir mayoritario es esperar a que toda la población se haya podido vacunar, para que pueda ser instrumento para entrar en un establecimiento, porque de nos esperar es clarisimamente discriminatorio, porque no se tiene no porque no se quiera, sino porque no se ha podido vacunar".

Además, Fernández Vara considera que habría que intentar despejar el horizonte de la vacunación, acbaado dos dosis vacunación, decidir qué va a ocurrir después, una vez maximas urgencias haya pasado, necesidad o no de una tercera vacuna, no están decididas y deberán decidir antes de final de año.

Asimismo, se ha referido a la Necesidad de estabilizar profesionales de ambito sanitario y sanidad primaria, convocatoria extraordinaria para medicos y enfermeras de pediatria y, atención primaria, hay vacantes sin cubrir y, que el examen MIR que te de acceso a la especialidad y función pública con los cambios necesarios.

Fondos

Sobre fondos, el Presidente Extremeño ha matizado que, cuando son de carácter recurrentes, que van a generar gasto estructural, hay que pensar dos veces, porque la UE no lo permite y porque hay que seguir viviendo cuando pasen fondos extraordinarios.

Junto con ello, ha planteado la necesidad de que "tomemos en serio la dificultad de encontrar trabajadores en determinados sectores; la cifra de la EPA aún siendo positivas, de 150.000 parados a 95.000, estamos a cuatro putnos de la media, hace seis años a 10, cuando lo demás va bien Extremadura va mejor".

A este respecto, ha reconocido que "es verdad que se comporta de forma irregular entre hombres y mujeres y, tenemos un problema que hay que compartir y, en la consttrucción, hacen falta 10.000 trabajadores en los próximos meses, viene un macro plan de reforma y rehabilitación de viviendas para eficiencia energética que necesita de personas de carácter especializado".

Reto Demográfico

Sobre reto demográfico, Fernández Vara ha planteado que todo se resume en dos mandamientos: viviendas dignas y empleos dignos, si lo tiene la gente se queda a vivir en los pueblos.

También, apuesta por tener claro que la industrialización de Extremadura, que la mejora de los salarios, la pérdida de precariedad...es la mejor forma de luchar contra la despoblación, hacer de Extemadura para que las empresas se instalen y nuestras crezcan, la economía es una cadena que va toda unida y resultado final es fruto de esfuerzo común.

Mejorar la conectividad

El Presidente de la Junta se ha referido al compromiso del Presidente del Gobierno con las inversiones en materia de conectividad, anunciando que, en 2025, el 100% de la pogblación tendrá conexión 5G.

Para Fernández Vara, "eso es ejemplo de total igualdad y permite decir que el mundo está cambiando, las primeras fábricas verdes digitales están en Extremadura, todos españoles vamos a tener acceso a la mejor de las conexiones y con ello, acceso al futuro, porque todo se hará ahí en el internet de las cosas en el comercio electrínico, manejo de los datos van a producir miles de empleos y, podrán estar en cualquier parte y, para ello, hace falta inversiones, la conectividad llegue a todos pueblos, ciudades, casas, empleos...."