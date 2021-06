Vara: Muy importante gesto de Junqueras y aboga por "encuentro dentro de la Constitución"

Ep

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que "la política no son solo gestos, pero son muy necesarios", ante lo que ha calificado de "muy importante" el gesto de Junqueras al señalar que los indultos pueden "aliviar el conflicto".



Ante esta situación, el dirigente socialista extremeño ha abogado por "salirse al encuentro dentro de la Constitución".



De esta forma se ha pronunciado Fernández Vara, en un mensaje a través de redes sociales, recogido por Europa Press, después de que el líder de ERC, Oriol Junqueras, haya admitido este lunes, a través de una carta, que los indultos pueden "aliviar el conflicto, paliar el dolor de la represión y el sufrimiento de la sociedad catalana", y ha vuelto a reiterar que la vía unilateral no es viable ni deseable.



Y, ha concluido que "la política no son sólo gestos pero son muy necesarios. Y este es muy importante. Hay que salirse al encuentro dentro de la Constitución".