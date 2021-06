Casos diarios en Extremadura se desploman hasta los 27 en otra jornada sin fallecidos

Además, no se ha producido ningún fallecimiento, con lo que la cifra total de víctimas se mantiene en 1.766 desde el inicio de la pandemia, mientras que aumentan en tres las personas hospitalizadas, hasta las 26, mientras que en las UCI continúan seis pacientes.



En esta jornada se han dado 43 altas, lo que equivale a un total de 74.829 altas. La incidencia acumulada a 14 días en la región se sitúa en 67,34 y a los 7 días en 32,69, frente a los 68,56 y 33,72, respectivamente, del sábado.



Además, se notifican dos brotes, uno en Valdelacalzada, con 5 casos y 6 contactos, y otro en Badajoz, con 6 casos y 7 contactos, y se cierran otros dos, uno en Villafranca de los Barros y otro en Azuaga.



ÁREAS DE SALUD



Por áreas de salud, Badajoz notifica 12 casos positivos. Tiene 10 pacientes hospitalizados, dos de ellos en UCI. Registra 311 fallecidos y ha dado 20.974 altas; y Cáceres registra dos casos positivos. Tiene cuatro pacientes ingresados, tres de ellos en UCI. Acumula 470 fallecidos y ha dado 13.215 altas.



Asimismo, el área de Mérida registra un caso confirmado. Tiene dos pacientes hospitalizados por COVID-19. Acumula 237 fallecidos y ha dado 13.496 altas; y Don Benito-Villanueva de la Serena no notifica casos positivos. Hay tres pacientes hospitalizados. Acumula 237 víctimas mortales y ha dado 9.670 altas.



Plasencia registra tres casos positivos. Tiene tres pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI. Ha registrado un total de 199 fallecidos y ha dado 5.962 altas; y Navalmoral de la Mata notifica 3 casos positivos. Tiene 1 paciente ingresado por COVID-19 y ha registrado 108 fallecidos. Ha dado 3.490 altas.



Finalmente, Llerena-Zafra registra seis casos positivos. Tiene tres pacientes ingresados. Ha registrado un total de 122 fallecidos y ha dado 5.766 altas; y Coria no registra casos positivos. No tiene pacientes hospitalizados por COVID-19. Registra un total de 82 personas fallecidas y se han dado 2.256 altas.