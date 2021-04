Plataforma Extremeña Hosteleros aboga por que se amplíe el horario hasta 24 horas

Ep

La Plataforma de Asociaciones de Autónomos y Empresarios de Hostelería de Extremadura ha abogado por que se amplíe el horario de la hostelería extremeña hasta las 24 horas, así como el aforo, dado que "ningún" estudio científico "avala" que el "sacrificio" de la hostelería beneficie sanitariamente a la sociedad, cuando sí se demuestra "con números objetivos", el "efectivo perjuicio económico y social" que crean las limitaciones horarias y de aforo.

La plataforma señala que "todo ello manteniendo las medidas preventivas impuestas por los expertos sanitarios, y que los hosteleros en particular y los autónomos en general hacemos cumplir a los clientes".

Además, pide que "se ampare de una vez" aquellas actividades que, aunque no tengan obligación de cierre por el decreto autonómico, "sí son claros perjudicados por las limitaciones que nos han impuesto".

Concretamente, se ha referido a sectores como el comercio, el comercio de mercadillo, las agencias de viajes, los hoteles o los sectores del juego, de las peluquerías o del taxi, entre otros, a la vez que ha sostenido que a las administraciones, el Estado y la Junta de Extremadura "sobre todo" pero también los ayuntamientos les corresponde "la responsabilidad de facilitar el trabajo" de autónomos, empresarios y personas en general.

Además, ha planteado que "o, en su defecto, destinar partidas suficientes para mantener los cierres y disminuciones de facturación que existen a día de hoy", pidiendo que, si hay una modificación de horarios o desplazamientos, se comuniquen con suficiente anticipación a los afectados para disminuir "en la medida de lo posible" las pérdidas consecuenciales.

"DÉJENNOS TRABAJAR"

"Lo que pedimos son cosas muy simples, déjennos trabajar, déjennos hasta las doce de la noche, cambia el tiempo, ya ha cambiado la hora, ya antes en invierno a lo mejor te podías sentar a las ocho a cenar, ahora ya no te puedes sentar a las ocho porque estás en pleno día todavía", ha señalado a Europa Press el representante de la Plataforma Hostelería de Badajoz, José María Pérez.

Según Pérez, la hostelería "hoy por hoy son los sitios en general más sanos, más controlados y más controlables" y "no" ha "discutido nunca unas medidas sanitarias".

También, ha destacado que, en principio, el día 9 termina el estado de alarma en el país y desconocen qué va a pasar: "nosotros no lo sabemos y lo peor del caso es que, si los políticos lo saben, no nos lo dicen".

Al mismo tiempo, ha hecho hincapié en que desde la plataforma pacense, que pertenece a la Plataforma extremeña de asociaciones de autónomos y empresarios de hostelería, vienen reclamando que les den "una línea de actuación": "nosotros nos hemos portado bien, a pesar de que todo el mundo ha reconocido que no somos responsables de nada hemos sido la moneda de cambio de todo y lo que pedimos son cosas muy simples, déjennos trabajar".

Sobre la situación actual del sector, ha explicado que, en general en España, salir a comer o a cenar a un restaurante o a un bar no es una función nutricional, sino una función social de relacionarse socialmente, de manera que el 'delivery' "no cubre eso" y "no todo el mundo puede trabajar" con dicha actividad logística.

En todo caso y aunque subsistieran con el 'delivery', sigue habiendo una serie de trabajadores de la hostelería que están en paro porque no son necesarios para dicha actividad de reparto o entrega, ha concluido para exponer que "hoy por hoy no" se han recuperado, ni lo harán "en un periodo corto de tiempo".

Y, la plataforma extremeña ha trasladado a los partidos políticos que no quieren "rencillas estériles entre ellos", sino hechos que lleven al sector "a una mejor situación".