VI Jornadas Memoria Democrática del PSOE harán recorrido desde origen partido a actualidad

Ep.



Las VI Jornadas de Memoria Democrática del PSOE de Extremadura realizarán este próximo sábado, 24 de abril, un recorrido desde el origen del partido hasta la actualidad, deteniéndose en la figura de Pablo Iglesias, fundador del PSOE, en el papel de la mujer en el 23F o en la nueva Ley de Memoria Democrática.



El secretario de Memoria Democrática del PSOE de Extremadura, Fernando Ayala, ha presentado este lunes en rueda de prensa la sexta edición de estas jornadas ya "consolidadas" que se emitirán de forma online a través de la web y del canal de YouTube del PSOE regional.



Para poder seguir las ponencias, que se desarrollarán desde la sede regional, es necesario inscribirse a través de la web del partido. "Vamos a tratar de mostrar de nuevo el orgullo de la historia socialista y nos hemos centrado en un tema muy particular que es la exhibición de los valores democráticos", ha aseverado Ayala.



Así, ha añadido en que la jornada de mañana y tarde se hará un recorrido cronológico desde los primeros días del partido hasta las actuaciones con motivo del 23-F, en este caso relacionadas con la mujer, o la conexión entre memoria democrática y educación.



PONENCIAS



Las jornadas, que serán inauguradas por el presidente de la Junta y secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se iniciarán con un recuerdo a la que fue presidenta de la Diputación de Cáceres, Charo Cordero, recientemente fallecida.



La primera conferencia será la ofrecida por el expresidente de la Junta y exsecretario general del PSOE de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien abordará la figura del fundador del PSOE, Pablo Iglesias, "desde el retrovisor".



Ibarra dará paso al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, quien disertará sobre las políticas llevadas a cabo desde el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, entre las que se encuentran la salida del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.



Asimismo, el portavoz de Memoria Democrática del PSOE en el Congreso, el extremeño Valentín García, hablará de la futura Ley de Memoria Democrática, que entrará en las Cortes posiblemente en el mes de mayo e introducirá "muchas novedades" respecto a la Ley de Memoria Histórica del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.



También, la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, abordará la 'Memoria y educación', centrada en la formación de los jóvenes y de los profesores en los valores democráticos.



Ya en horario de tarde, el joven historiador Ángel Olmedo, que ha participado en campos de trabajo con jóvenes, mostrará su experiencia y el responsable de Juventudes Socialistas en la provincia de Badajoz, Enrique Martos, ofrecerá su visión sobre la importancia que le dan los jóvenes a la memoria histórica.



Finalmente, la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, hablará de la importancia que tuvieron las mujeres en el golpe de Estado del 23-F, un hecho, ha recalcado Ayala, que es "muy desconocido" por parte de la población.



"No son las jornadas que a nosotros nos gustarían celebrar, nosotros queremos juntarnos, querernos, tocarnos, intercambiar opiniones de manera directa y por eso hemos pensado ya en buscar un sitio simbólico para celebrar el próximo acto en el mismo momento en el que no lo permitan las autoridades sanitarias y lo haremos en Zarza la Mayor, en un espacio de tanto valor simbólico para los socialistas como es la mina La Paloma", ha apuntado.



Fernando Ayala, preguntado por los medios sobre por qué es importante hablar de memoria democrática, ha insistido en que el PSOE fue pionero en trabajar en diferenciar los conceptos de memoria histórica y memoria democrática, porque no se quiere circunscribir a la represión del franquismo tras la Guerra Civil.



"Entendemos que lo que allí se sembró fue precisamente la lucha entre la dictadura y la democracia, por eso queremos incidir muchísimo en lo que es el análisis de los valores democráticos, que todos los jóvenes sepan el papel tan importante que han tenido las mujeres en política, el papel tan importante que significa el pluripartidismo, lo que hemos perdido por la dictadura franquista, las diferencias entre una dictadura y una democracia", ha aseverado.



VACUNACIÓN



En otro orden de asuntos y preguntado por la campaña de vacunación contra la Covid en la región, Fernando Ayala ha recalcado que Extremadura es una de las comunidades con mayor ritmo de vacunación, algo que es posible, ha dicho, gracias a los profesionales y a los extremeños que acuden a vacunarse.



Así, ha hecho hincapié en que el problema principal no son las manos, ya que existe personal suficiente para poner vacunas, sino que son las dosis y, de hecho, por eso es "muy importante" la llegada de nuevas remesas de vacunas para cumplir con las fechas y expectativas.