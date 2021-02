PP pedirá en la Asamblea que las transferencias a los ayuntamientos se adelanten al 100%

El Grupo Parlamentario Popular presentará una iniciativa en la Asamblea de Extremadura para pedir a la Junta para que las transferencias a los ayuntamientos se adelanten al 100 por ciento, con el objetivo de "impedir la asfixia a las tesorerías municipales" y siguiendo "la misma práctica" que el Ejecutivo regional ha llevado a cabo con "los fondos que destina de los presupuestos destinados a los sindicatos y la patronal".



Así lo ha avanzado el portavoz de Hacienda y Presupuestos del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Luis Alfonso Hernández Carrón, tras reunirse este pasado jueves con el alcalde de Táliga, David Fernández, con el que analizó el estado de ejecución de las transferencias de la Junta de Extremadura en diferentes programas y subvenciones para el municipio, que "acumulan un retraso que está provocando el ahogo de la tesorería local", algo que es "especialmente grave para pequeños municipios" como Táliga.

En concreto, según informa el PP en una nota de prensa, este encuentro en Táliga ha sido el primero que el PP de Extremadura mantendrá con sus alcaldes, para poder conocer de primera mano cómo y en qué medida los retrasos en la llegada de las trasferencias de la Junta están afectando a su día a día.



Unos fondos que son de "vital importancia para los ayuntamientos", sobre todo en los pequeños núcleos rurales, según ha señalado Hernández Carrón, para que "puedan seguir prestando servicios de primera necesidad".



Y es que, tal y como ha lamentado el diputado del PP, "no solo se maniatan las cuentas locales, sino que se retrasan proyectos esenciales para nuestros pueblos en materia deportiva, cultural, social, de creación de empleo y comercial, y esto es algo en lo que no vamos a parar de ser beligerantes para corregirlo".



Ante esta situación, el PP ha recordado que la Junta de Extremadura "vetó" dos enmiendas al articulado del proyecto de Presupuestos para 2021 en el que solicitaba que la administración regional transfiriera de forma anticipada, por el total de los importes concedidos y en un plazo máximo de 10 días desde la aprobación de la Resolución de la concesión, las cantidades de todos los programas, convenios o Subvenciones que tuvieran como beneficiarios o destinatarios tanto a los ayuntamientos como al resto de Entidades Locales de la región.



Al mismo tiempo, Hernández Carrón ha subrayado que los consistorios "han tenido que hacer frente a gastos extra" por la pandemia y ahora "están asfixiados", tras lo que ha criticado el "incumplimiento" de la Junta a la hora de ejecutar el Fondo Regional de Cooperación Municipal y las transferencias de otros programas importantes para el ámbito local, sobre todo en materia de empleo.



A este respecto, el diputado 'popular' ha añadido que "son muchas denuncias" que llegan al Grupo Popular de los ayuntamientos "que no reciben lo que se les adeuda" por la vía de las transferencias del Capítulo IV de los Presupuestos.



Por todo ello, Hernández Carrón ha reafirmado que el PP "seguirá dando voz a las necesidades municipales", así como "exigiendo el cumplimiento de los compromisos que la Administración regional y estatal tengan contraídos con las localidades de Extremadura", con el objetivo claro de que los extremeños "tengan cubiertas sus necesidades y los ayuntamientos puedan prestar servicios públicos de calidad", ha concluido.