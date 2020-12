La Junta "siente el dolor" de la hostelería por horarios, pero hay que proteger la salud

Ep.



La consejera de Iguadad y portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, ha señalado que el Ejecutivo regional "siente el dolor" del sector de la hostelería, tras las quejas que ha provocado la decisión de cerrar sus establecimientos entre las 18,00 y las 20,00 horas los días 24 y 31 de diciembre, y ha insistido en que se deben tomar "decisiones difíciles" para frenar la pandemia.



En este entido, ha señalado que "en primer término" de estas decisiones se encuentra garantizar la protección y la salud de los ciudadanos, y "en segundo término" mantener un "mínimo de actividad económica que no se lleve por delante a muchos empresarios, sean hosteleros o de cualquier otro sector".



Al respecto, ha remarcado que son "muchos" los sectores afectados por la situación generada por el Covid-19, si bien ha reconocido que "unos más que otros", a los que tratan de dar "una respuesta institucional con medidas de acompañamiento a los mismos".



Sin embargo, ello no exime a los gobierno de "tomar medidas que restrinjan la movilidad de los ciudadanos" estos dos días, porque, de lo contrario, "los días 7 y 8 de enero" los periodistas harán otras preguntas para las que "el gobierno no tendrá respuestas para los ciudadanos".



Por todo ello, y tras remarcar que es "un tiempo difícil", y que "la gente lo pasa mal haciendo los números", el objetivo de estas y otras medidas es "que los numeros no empeoren todavía más en cuanto a la protección de la salud de los cuidadanos".



Finalmente, ha recordado que el consejero de Economía, Rafael España, dará a conocer la semana que viene las medidas anunciada para los sectores afectados por la pandemia, así como las ayudas anunciadas este pasado martes por el ministro de Sanidad.