Junta establece medidas excepcionales en Badajoz para frenar aumento positivos

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en reunión extraordinaria de manera telemática, ha adoptado medidas excepcionales en materia de Salud Pública en la ciudad de Badajoz para frenar la transmisión de la Covid-19, medidas que afectan fundamentalmente a los aforos en reuniones, eventos, hostelería, o cultura.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, lo ha explicado en rueda de prensa al término de la reunión, acompañado por el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso.

“No se trata de un cambio de fase sino de controlar los aforos con la menor repercusión sobre el sector productivo de la ciudad; no afecta a la movilidad ni a la esfera educativa o universitaria”, ha señalado el titular de Sanidad

La decisión surge de la incidencia acumulada de los últimos 14 días en la ciudad de Badajoz, que con 269 casos por cada 100.000 hhabitantes, supera la media de Extremadura, situada en 255.

Vegeles ha desglosado los casos acumulados por zonas de salud de la capital pacense. Así, la zona de mayor incidencia es Cerro Gordo, con 521 casos de media por cada 100.000 habitantes, le diguen Zona Centro, con 388; La Paz, con 250; San Fernando, 235; Suerte de Saavedra, 225; Ciudad Jardín, 224; Valdespaillas, 223; y la de menor incidencia son San Roque (192) y El Progreso (158).

Sin embargo, ha señalado que, en los últimos días, los nuevo contagios se están repartiendo por todas las zonas de la ciudad y estas medidas estñán destinadas doblegar la cuva creciente indicencias.

Vergeles ha subrayado que “no queremos una transmision comunitaria descontrolada y por eso tomamos estas medidas excepcionales cuando aún está controlada y acotar los brotes que se están produciendo”.

Según los datos aportados por el vicepresidente, a dia de hoy en Badajoz, hay 2.112 personas en seguimiento y 952 de una forma más estrecha. Hay 549 personas con PCR positiva y el resto son contactos de casos.

El trabajo de la Atención Primaria es intenso, “hoy se haran 400 PCR para acotar los brotes, pero el número de positivos hacen prudente que acometamos medidas excepcionales en materia de salud pública”.

Las reducciones de aforo, que tendrán una duración de 14 días a partir de las 00.00 horas del lunes 21, son las siguientes: no podrán celebrarse reuniones superiores a 10 personas; los velatorios al aire libre serán de 25 personas y en espacios cerrados de 15; los lugares de culto tendrán un aforo del 50% de su capacidad; en bodas, bautizos, comuniones y otras celebraciones, el aforo de los locales será del 50% y no se permitirán más de 100 personas al aire libre o 50 en espacios cerrados; en los localescomerciales, el aforo en su interior será menor del 40%, y las zonas comunes de los centros comerciales no podrán superar el 30%; los mercadillos reducen su afor al 30%; en la hosteleria y restauracion, no se podrá consumir en barra sino en mesas, con aforos de un 40% en el interior y un 45% en las terrazas; biblitoecas, teatros, cines o auditorios a 1/3 de su aforo; reuniones de negocios al 50% del aforo del local donde se realicen. Se trata de medidas que, sin afectar a la movilidad de la población, afectan a determinados aforos que permitan mantener las distancias de seguridad para que las acitividades comerciales, de ocio, culturales o sociales, se puedan realizar en condiciones seguras y prevenir la salud.

Finalmente, Vergeles ha dejado un mensaje de tranquilidad manifestando que en la ciudad de Badajoz se trabaja “ejemplarmente entre la administración local y regional y tenemos que pedir a la sociedad que durante 14 díaas respetemos y tomemos estas medidas para que Badajoz pueda vivir dentro de la nueva normalidad”.