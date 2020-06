13 Comunidades Autónomas con rebrotes al arranque de la semana

Ep

Aragón mantiene en fase 2 a los vecinos de las cuatro comarcas afectadas por los casos aparecidos. Permanecen sin rebrotes como tal La Rioja, Asturias, Islas Baleares, Madrid y Castilla-La Mancha.



A las 18,00 horas de este lunes, la radiografía de los rebrotes en España por Comunidades Autónomas es la siguiente:



CANTABRIA



Cantabria ha sido de las últimas autonomías en registrar un rebrote. Ha sido en Santander, donde el sábado se confirmaron 13 casos positivos en un mismo edificio de viviendas que fue puesto en cuarentena y que hoy han ascendido a 14. Sanidad informó de que existía "un vínculo epidemiológico confirmado" entre los 13 y que había un caso más de alguien próximo al edificio.



ARAGÓN



El Gobierno de Aragón mantiene en fase 2 a las cuatro comarcas aragonesas afectadas por rebrotes: La Litera, Cinca Medio y Bajo Cinca en Huesca, y Bajo Aragón-Caspe, en Zaragoza. Suman 330 casos confirmados, la mayoría entre trabajadores temporeros.



Además, ocho residencias de personas mayores siguen con brotes de coronavirus que no se han dado por concluidos, si bien solo en cuatro de ellas ha habido "casos recientes", según la información del Gobierno ofrecida este lunes.



ANDALUCÍA



Mantiene diez brotes de coronavirus Covid-19 en fase de control o de investigación en las provincias de Málaga, Granada, Cádiz, Huelva y Almería, con un total de 205 casos confirmados.



Seis brotes están en fase de investigación procedentes de días anteriores; uno en el distrito sanitario de Málaga, que alcanza los 103 casos confirmados, vinculado al Centro de Acogida de Emergencia y Derivación gestionado por Cruz Roja; cuatro más en la provincia de Granada, todos ellos en el distrito metropolitano, y uno en el distrito malagueño de la Axarquía, con siete casos confirmados.



Otros cuatro brotes se encuentran en fase de control, dos de ellos desde este domingo en Lepe (Huelva) con diez casos confirmados, y en el distrito Levante-Alto Almanzora de Almería, con cuatro, en ambos casos sin cambios en las últimas 24 horas.

A ellos, se suman los que ya estaban controlados en el Campo de Gibraltar con 23 casos confirmados, vinculados a una pensión y la sede de una ONG en Algeciras (Cádiz), y otro en el distrito de Granada capital, con 24 casos confirmados.



CANARIAS



En la isla de Fuerteventura, que estuvo varias semanas sin casos activos, se contabilizan en la actualidad una treintena de positivos que se corresponden con algunos de los migrantes llegados en pateras interceptadas en las últimas semanas.



PAÍS VASCO



En Guipúzcoa, se mantiene activo un brote registrado en el municipio de Orio con 17 casos asociados. El Gobierno vasco está estudiando si tres casos registrados este domingo y otro del sábado, en la misma provincia, están relacionados o no.



NAVARRA



El Gobierno de Navarra mantiene controlados dos brotes, uno en la Comarca de Pamplona y otro en la localidad de Sunbilla, en la zona norte, que se conocieron el 16 de junio. En el caso de Sunbilla, se realizó la semana pasada pruebas a los 150 trabajadores de la empresa en la que trabaja uno de los contactos estrechos del origen del foco, y tres casos dieron positivo.



GALICIA



El brote de COVID-19 en la zona de A Mariña lucense se ha elevado a 28 casos positivos, mientras que el de Barbanza (La Coruña) ha bajado a siete de los nueve detectados y sin ninguna hospitalización, según los datos actualizados este lunes por las áreas sanitarias.



Todos los casos detectados han de guardar una cuarentena de 14 días. También las personas con resultados negativos tienen que permanecer en seguimiento en su domicilio.



MURCIA



En Murcia, se mantiene un brote en Beniel, Murcia y Santomera relacionado con pasajeros llegados de Bolivia, que han desencadenado 32 casos, 9 de ellos en una misma empresa que ha obligado a poner en cuarentena a trabajadores y a que Salud prepare una resolución para la suspensión temporal de actividad. Además, el Gobierno murciano ha informado hoy de otro brote que se originó en un caso de la provincia de Granada, que está en seguimiento.



El presidente de la Región, Fernando López Miras, ha advertido de que son casos "muy preocupantes" y ha instado a "extremar la precaución". De lo contrario, si las circunstancias "lo requieren", advierte que el Ejecutivo tiene sobre la mesa "medidas drásticas" como el confinamiento de municipios o volver atrás en las fases de desescalada.



CATALUÑA



Cataluña mantiene brotes en la provincia de Lleida, que están controlados y no prevé de momento confinar la zona. La consejera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha explicado que hay varios casos en algunas residencias y además, otros brotes relacionados con los de comarcas vecinas de Aragón, sobre los que ha advertido del problema que puede suponer que las personas afectadas que participan en la campaña de la fruta no mantengan la cuarentena porque dependen del trabajo diario.



Vergés ha dicho que se está analizando la situación para plantear al gobierno aragonés que pida evitar movimiento de personas temporeras hacia Lleida. Sobre la salud de los afectados, la mayoría son gente joven con síntomas leves.



CASTILLA Y LEÓN



En Castilla y León, se mantienen activos seis focos y desde la Junta se insiste en pedir precaución, aunque por el momento no se plantean intensificar medidas de control en la Comunidad.

En concreto, se trata de brotes registrados en dos residencias de Valladolid y en el Hospital Río Hortega y tres nuevos focos en la provincia de Soria, todos ellos "localizados y en estudio".



COMUNIDAD VALENCIANA



Permanece activo el brote en una empresa cárnica de Rafelbunyol (Valencia). La empresa ha detallado hoy que, de los siete casos iniciales que se detectaron el 17 de junio, seis han recibido el alta y, mediante pruebas serológicas, se ha confirmado que ya no están contagiados. De esta forma, queda activo uno de los siete casos iniciales.



A su vez, la Consejería de Sanidad Universal dio a conocer que se habían detectado siete nuevos casos, a los que se les están realizando pruebas serológicas para determinar si se trata de infecciones activas o infecciones pasadas y, por tanto, conocer si forman parte del brote detectado o no.



EXTREMADURA



Se mantiene un brote en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata, que sumó 22 casos confirmados hasta el pasado viernes y ninguno nuevo en los datos facilitados este lunes por la Junta de Extremadura. La persona que lo originó sigue en paradero desconocido y en búsqueda y captura por las fuerzas de seguridad. Hay otra treintena de personas aisladas, repartidas en seis viviendas.



La consejería de Sanidad considera este brote "bastante controlado" y bajo un "seguimiento muy estricto", pero la población no está confinada.