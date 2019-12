El PSOE afea al "bloque de la derecha" haber "tirado la toalla" frente a PGEx de 2020

Ep.

El portavoz de Hacienda y Presupuestos del Grupo Socialista en la Asamblea, Jorge Amado, ha afeado al "bloque de la derecha" haber "tirado la toalla" frente a los Presupuestos Generales de Extremadura para 2020.



De este modo, ha asegurado Amado que el PP y Ciudadanos "no tienen alternativa" y "no les interesan lo más mínimo" los problemas de los extremeños, ya que "están agotados".



Jorge Amado ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa en la que ha valorado la segunda jornada de comparecencias de altos cargos de la Junta para desgranar las principales líneas del proyecto de ley de Presupuestos Generales de Extremadura.



Así, el diputado socialista ha recalcado que este jueves se está debatiendo en la Asamblea sobre áreas tan destacadas como son la Sanidad y Educación, y ante lo que la oposición, según ha dicho, no ha aprovechado la oportunidad para intentar obtener información que les sirva para presentar unas enmiendas parciales "constructivas" y "de calidad" y "no al peso".



Además, Jorge Amado también ha preguntado a la oposición cuál es su alternativa a las cuentas regionales de 2020, ya que, como ha sostenido, "el bloque de la derecha habla mucho, pero dice poco".



En esta línea, el portavoz socialista ha recordado que, los mejores presupuestos de Monago, invertían 262 millones de euros menos en sanidad y 77 en educación, lo cual ha considerado "toda una declaración de intenciones".