Calderón y Domínguez repiten como cabezas de lista de Cs al Congreso por Badajoz y Cáceres

María José Calderón y María Victoria Domínguez repetirán como cabezas de lista de Ciudadanos al Congreso por Badajoz y Cáceres, respectivamente, de cara a las próximas elecciones generales del 10 de noviembre.



Asimismo, en las listas de Ciudadanos al Congreso por Badajoz, se presentan --tras María José Calderón-- por orden, Lara Montero de Espinosa, Juan Arias Domínguez, Elisa Montaño Macías, Andrés Humánez Rodríguez y José Manuel Rama Moya.



A su vez, en las listas por Cáceres, tras María Victoria Domínguez como cabeza de lista, se han presentado por Ciudadanos --por orden-- Emiliana Hernández Antúnez, Aniano Sánchez Pérez y Miguel Ángel Julián Martín.



"Las listas están integradas por personas que son pesos pesados dentro del partido en la región", ha declarado en Mérida este miércoles en rueda de prensa Calderón, quien ha asegurado además "que hay pequeños cambios".



En la misma línea, María José Calderón, cabeza de lista por Badajoz al Congreso, ha agradecido el voto a Ciudadanos de las pasadas elecciones ya que "ha traído los mayores éxitos del partido", aunque ha lamentado que eso "no" fuera "suficiente" para poder formar gobierno y que se haya llegado a "una situación de bloqueo absoluto".



Al respecto, ha criticado la postura del socialista Pedro Sánchez de "no pactar con su socio preferente", y de "tampoco" hacerlo con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.



En esta línea, Calderón ha afirmado que Ciudadanos va a ser el "garante" en las próximas elecciones de "eliminar" esta situación de "bloqueo", con unas medidas "de unidad" basadas en políticas "constitucionalistas" que ayuden a la región como las referentes a la situación de la sequía en el campo o el cava.



"Hay que dejar de hablar de siglas y de personas", ha declarado Calderón, quien ha apelado a la formación de un "gran acuerdo nacional" que "lleva pendiente años atrás", y que supone trabajar en materias como sanidad, educación o familias.



Además, ha asegurado que la "confusión" que ha tenido Pedro Sánchez en la Feria Internacional Ganadera (FIG) de Zafra sobre el jamón ibérico pone de manifiesto que "Extremadura le importa muy poco".



Hay que "acabar con los chiringuitos", ha aseverado Calderón, quien también ha apostado por bajar los impuestos, reformar el sistema de las pensiones, "renegenar el viejo bipartidismo" o cambiar el sistema electoral "para que no se siga bloqueado en este estado".



"Queremos que los que piensan en España se den la mano y miren al futuro", ha destacado Calderón, quien además ha asegurado que salen a "ganar las elecciones" o en su defecto, a ponerse de acuerdo con Pablo Casado para empezar a gobernar.



De igual modo, ha explicado que en su partido "no se van a pelear por la silla", ya que no quieren gobernar con Pedro Sánchez y piden una "vuelta al constitucionalismo y la estabilidad" para formar una "gran oportunidad de país".



PROYECTO "ILUSIONANTE"



Por otro lado, María Victoria Domínguez ha señalado que el proyecto de Ciudadanos para las elecciones del próximo 10N es "ilusionante" ya que comienza con el objetivo de renovar la confianza en la población.



Ante este hecho de nueva cita con las urnas, Domínguez ha asegurado que ha sido Pedro Sánchez "el que quería elecciones a toda costa", algo que "va a pagar muy caro".



"El hartazgo es grandísimo", ha destacado, al tiempo que ha afirmado que Pedro Sánchez tenía su socio preferente con Unidas Podemos y con quienes "han estado cambiando los cromos" hasta el "último momento" en la votación de investidura.



Domínguez ha señalado además, que Pedro Sánchez "tampoco" quiso pactar con Albert Rivera, "ocho días antes", en un pacto en el que el líder de Ciudadanos "tan sólo" pedía tres medidas, y entre las que se encontraban "romper con los nacionalistas, bajar los impuestos y preparar el artículo 155".



De tal manera, ha asegurado que "las encuestas le dan la realidad a Sánchez" porque "las elecciones las carga el diablo", por lo que pide a la población a "objetivizar los hechos".



En esta línea, ha insistido en que Ciudadanos --ha dicho-- no va a gobernar con el PSOE, ya lo que pretenden desde su partido es "tranquilidad y desbloqueo" alejados del "bipartidismo que otros quieren".



Asimismo, Domínguez ha aseverado que Ciudadanos es el "único partido" que se presenta a las elecciones "que está diciendo lo que va a hacer", ya que considera "muy importante" tener un gobierno con "estabilidad" debido a "que se avecina por Alemania una recesión económica por mucho que lo intenten ocultar".



"Tenemos gobierno en Andalucía y Castilla y León", ha apelado Dominguez, quien ha asegurado que su partido "no vende humo" sino que "se venden hechos y realidades", además, ha hecho alusión al gobierno andaluz para indicar que se están realizando después de 40 años "de un gobierno socialista que ha lastrado" a la región.