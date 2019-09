PSOE registra en Asamblea propuesta ley para eliminar limitación mandatos presidente Junta

Ep.

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este martes en la Asamblea de Extremadura la propuesta de ley de modificación parcial de regulación del Estatuto de los Cargos Públicos del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Extremadura, para eliminar la limitación de mandatos del presidente de la Junta a ocho años, que se aprobó en 2014 bajo el mandato de José Antonio Monago.

Una propuesta de ley que se ha registrado tras ser aprobada su presentación en el Comité Regional del PSOE de Extremadura celebrado este pasado lunes en Mérida, según ha explicado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Lara Garlito, en rueda de prensa acompañada por varios diputados socialistas, y en la que ha confiado en que la iniciativa se debata en la Cámara regional "lo más rápido posible".

En concreto, en su propuesta de ley, el Grupo Parlamentario Socialista propone la modificación del apartado 3 del artículo 8 de la Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del Estatuto de los Cargos Públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que establecía limitaciones en las sucesivas, o ulteriores, reelecciones del presidente de la Junta de Extremadura.

Una vez derogado el apartado tercero de este artículo, pasará a denominarse 'Incompatibilidades del cargo y declaraciones de actividades, bienes, derechos, intereses y rentas', según recoge la propuesta de ley presentada este martes por el Grupo Socialista.

Una propuesta con la que el PSOE quiere "revertir los derechos que se vulneraron y se recortaron en 2014, y que la constitución ampara", ha explicado la portavoz parlamentaria socialista, quien ha defendido que todos los ciudadanos "no solamente tienen el derecho a elegir, sino también a ser elegidos".

En este sentido, Lara Garlito ha considerado que esta limitación de mandatos que se aprobó en 2014 tenía el objetivo de "distraer el debate público para esconder lo que realmente estaban haciendo, que era recortar en todas las casas de los extremeños a través de la educación y de la sanidad".

"Esta modificación de la ley hace todo lo contrario de lo que se hizo en 2014", con el objetivo de que "solamente nos ocupe trabajar por los extremeños", ha resaltado Lara Garlito, quien ha defendido que "no hay mayor ejercicio de libertad y democracia que el voto, y que sean los ciudadanos y las ciudadanos los que decidan a quién quieren".

Por eso, "no tiene ninguna razón de ser que a una persona a que eligen los ciudadanos como la opción mayoritaria tenga una limitación, y a quien deciden que no quieren que les represente, no tenga limitación", ha considerado Garlito, quien ha enmarcado por tanto esta propuesta de ley en la necesidad de "recuperar los derechos" de todos los ciudadanos.

A preguntas sobre cuándo podría aprobarse esta modificación, la portavoz parlamentaria socialista ha explicado que tras ser registrada, la propuesta de ley deberá ser calificada por la Mesa de la Asamblea, que será la que establezca los plazos, aunque ha confiado en que sea "lo más rápido posible".

Finalmente, y respecto a las declaraciones del PP en las que aseguraba que con esta eliminación de la limitación de mandatos se quería evitar una "guerra civil" en el PSOE para suceder a Fernández Vara, Lara Garlito ha calificado de "paradójico" estas críticas, ya que "lo normal es que las guerras internas quienes las tengan sean los que pierden elecciones", que son los que "deben hacer autocrítica".

Así, Garlito ha reafirmado que el PSOE, tras obtener mayoría absoluta en las últimas elecciones autonómicas, "como no podía ser de otra manera, es un partido fuerte y unido", como se puso de manifiesto este pasado lunes en el Comité Regional del PSOE que se celebró en Mérida.

La portavoz parlamentaria socialista ha incidido en que el PSOE ha puesto de manifiesto "a lo largo de todos los años" que "lo importante es el proyecto" por lo que el traspaso de personas "nunca ha supuesto ningún problema ni la más mínima división", ha concluido.