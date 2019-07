El PSOE extremeño confía en que la negociación con Podemos "lleguen a buen puerto"

Ep.



El PSOE de Extremadura ha confiado este lunes en que las negociaciones que están actualmente en marcha en el país entre PSOE y Podemos "lleguen a buen puerto" para que pueda haber un nuevo jefe del Ejecutivo central y "por tanto un nuevo gobierno en este país", progresista y que "mejore la vida de la gente".



"Las españolas y los españoles no entenderían que siguiéramos sin Gobierno y porque en Extremadura, por poner un ejemplo, necesitamos este nuevo Gobierno, no solamente para las reformas de calado que hay que hacer en España", ha señalado el portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González.



Así lo ha expuesto en rueda de prensa este lunes en Mérida, en la que ha explicado que este año por no haber Presupuesto General del Estado (PGE), por el "veto" de los independentistas catalanes junto a Ciudadanos y el PP, la región está perdiendo 200 millones de euros que podrían venir "estupendamente bien" para la Sanidad, la Dependencia, los Servicios Sociales o la Educación, por lo que Extremadura "no" puede "perder ni un minuto más en que en este país haya un nuevo Gobierno".



González, que ha dedicado sus primeras palabras para mandar "cariño" y "solidaridad" a los vecinos de Portugal para que el incendio que afecta al país vecino "remita cuanto antes", ha recordado que este lunes, día 22, comienza el debate de investidura en el Congreso, ante el cual los socialistas extremeños están "ilusionados" con que la negociación entre PSOE y Unidas Podemos "pueda llegar a buen puerto" y que, a partir de esta semana, haya un nuevo presidente del Gobierno que pueda nombrar a su equipo "para que este país salga del bloqueo".



Un "bloqueo" al que "está siendo sometido fundamentalmente de la derecha" en su opinión y sobre lo cual remachado que "estos que hablan de la patria" y a los que "se les llena la boca de España" están "más preocupados de pactar con Vox, con la ultraderecha, de que en este país haya un futuro mejor para las españolas y para los españoles", al tiempo que ha agregado que a PP y Cs "lo único que le interesa es que, cuanto peor esté la situación en España, mejor para ellos".



"Por eso esperamos que esto no sea así, y que esta semana podamos tener un Gobierno que le de un futuro mejor a las españolas y a los españoles", ha valorado el portavoz del PSOE extremeño, que ha recordado que este lunes se han conocido los datos de la lista de espera sanitaria durante el primer semestre de 2019 en la región, que ha vinculado al futuro Ejecutivo del país.



Así, ha valorado positivamente que esta pasada legislatura de Guillermo Fernández Vara ha servido para que las listas de espera se hayan reducido en un 40 por ciento, lo cual es "una gran noticia" aunque "no es para tirar a bombo y platillo" sino "para seguir siendo serios, coherentes en Sanidad" y para poner "toda la voluntad del mundo" en aras de que, en los próximos cuatro años, sigan reduciendo estas listas y mejorando la sanidad pública en la región, lo cual se hace "con voluntad".



También se mejora "fundamentalmente" con financiación, acerca de lo cual ha hecho hincapié en que en todos los presupuestos socialistas de los últimos cuatro años en la región la financiación de la sanidad pública ha ido aumentando, aunque necesita de "otra pata esencial fundamental" como la financiación por parte del Gobierno de España, vía mejora de la autonómica y a través de los PGE.



Por eso, González ha señalado la importancia del debate de investidura que se celebra esta semana, sobre el cual ha confiado en que "desemboque en un Gobierno progresista para España" dado que para mejorar y apostar por la Sanidad pública "no solamente hace falta buena voluntad, hace falta financiación" y, según ha asegurado, con un Ejecutivo progresista en Madrid esta última "será mejor" para seguir mejorando la Sanidad pública extremeña.



"ALTURA DE MIRAS"



A este respecto y preguntado por la dificultad de negociaciones entre PSOE y Podemos, Juan Antonio González ha sostenido que "todas las negociaciones en general son complicadas" y que hay que tener "altura de miras", a la vez que ha apostado por un "ejercicio de responsabilidad" porque "por encima de todos, de cualquier partido político, de egos" está España, el interés general de los españoles y la posibilidad de que haya un Gobierno progresista "que mejore la vida de la gente".



Así, ha reiterado que todas las negociaciones son "complicadas", pero que quienes están en dichas mesas de negociación "tienen que entender que por encima de ellos" están los españoles y la posibilidad de que haya un Gobierno progresista, por lo que "si todos lo entienden" la investidura "puede salir esta semana".



MONAGO SENADOR



Juan Antonio González se ha referido a otros temas como la designación de José Antonio Monago como senador autonómico, sobre lo cual ha reconocido que al PSOE extremeño le causa "cierta sorpresa" dado que el también presidente de los 'populares' extremeños "dijo que donde se iba a ir a empadronarse a Portugal", por lo que "ha cambiado de opinión" y "ahora donde se va es a Madrid".



En su opinión, Monago "sigue la senda de los elefantes" de los cargos del PP en Extremadura, que inició Ramallo, que también emprendieron Barrero o Floriano y que consiste, según ha valorado, en que al PP de Extremadura, que ha tachado como "una sucursal" de dicha formación a nivel nacional, "no le importa absolutamente nada lo que pase en esta región" y "su única misión es buscar un carguito en Madrid y utilizar a Extremadura como trampolín para irse" a la capital madrileña.



"Ahora lo ratifica, una vez más, que el señor Monago siga esa senda de los elefantes y, como sus antecesores, se vaya a buscar un sitio en Madrid sin importarle realmente lo que le suceda a las extremeñas y a los extremeños, es la tragedia histórica de la derecha en esta región, que nunca le importó los intereses de Extremadura y siempre buscó ese trampolín para hacerse un huequito en la capital del reino", ha continuado.



Al respecto, González ha remarcado que se ha "visto" en el primer pleno de la Asamblea y "ya no solamente" con el PP sino con sus "primos hermanos" de Ciudadanos, cuya primera iniciativa que han presentado y que se ha discutido ha sido que Arnaldo Otegui haya aparecido en televisión, sobre lo cual se ha preguntado si es "lo que realmente le interesa" a los extremeños y ha replicado que será cómo vaya su Sanidad, la Educación, el futuro de sus pensiones o de sus hijos.



Aspectos de los que la oposición en Extremadura, ha concluido, "no habla, ni está, ni se le espera", por lo que "ese es el aviso de inicio de legislatura de por dónde van a ir los tiros de los primos hermanos de las derechas en Extremadura, del Partido Popular y de Ciudadanos", a quienes "no les interesa absolutamente nada lo que pase en esta región" y "siempre están con un foco puesto en lo que pasa en España". "Luego cuando llegan las elecciones ocurre lo que ocurre, y es que los extremeños y las extremeñas ponen a cada uno en su sitio", ha recalcado.