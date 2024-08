Ampliado plazo para II Congreso Nacional de Semana Santa y Ciudades Patrimonio en Mérida

Promovido por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, y organizado por el Ayuntamiento de Mérida y la Junta de Cofradías de la capital extremeña, el periodo de inscripciones para el congreso finalizó el pasado 12 de agosto.



No obstante, ante la demanda de participación hasta la finalización del plazo, y observando que hay personas que podrían estar interesadas en asistir y que, por haberse realizado las inscripciones durante el periodo estival, no han podido inscribirse, la organización del mismo ha decidido ampliar el mismo hasta el 15 de septiembre cuando, finalmente, se cerrará el plazo del mismo.



En el congreso, se darán cita miembros de las Juntas de Cofradías y de las Cofradías de las 15 ciudades que conforman el grupo, Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda.



ACTIVIDADES



El programa del congreso se iniciará a las 18 horas en la Concatedral de Santa Maria de Mérida con la Eucaristía de apertura del Congreso, y continuará a las 19,00 horas con la inauguración de la Exposición La Vera Cruz en el Mundo, en el Real Edificio de la Carnicería (sede de la Junta de Cofradías de Mérida).



Seguidamente, a las 19,30 horas será la acreditación de congresistas en el Centro Cultural Alcazaba para, a las 20,30 horas inaugurar el Congreso en el Templo de Diana, finalizando con el espectáculo flamenco-cofrade 'Al son de Pasión', a cargo del grupo Al son del Cajón, en el mismo Templo de Diana, informa en nota de prensa el Ayuntamiento de Mérida.



Ya el sábado 26 de octubre, se iniciarán la ponencias en el Salón de los Pasos Perdidos de la Asamblea de Extremadura con la ponencia inaugural a cargo de la delegada de Semana Santa del Ayuntamiento de Mérida, Ana Aragoneses, única delegación de Semana Santa en el país; y a la que seguirá la ponencia 'Las nuevas tecnologías al servicio de la Semana Santa y el patrimonio' a cargo de Rubén Darío Mancera Morán.



Le seguirá la ponencia 'La Conservación del Patrimonio de las Hermandades y Cofradías', a cargo del delegado Episcopal de Patrimonio del Arzobispado de Mérida-Badajoz y conservador del Museo Nacional de Arte Romano, Agustín Velázquez.



Tras una pausa, el director del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, Félix Palma, hablará sobre 'El uso de los entornos patrimoniales en la Semana Santa'.



Mientras, el consiliario de la Junta de Cofradías de Mérida, Antonio Becerra, abordará 'La importancia de ser cofrades, qué nos falta y qué nos sobra'; y cerrará la mañana la ponencia 'La importancia de la música en la Semana Santa' a cargo del compositor y docente sevillano Alejandro Blanco Hernández.



Tras la comida, en el Hotel Velada, la tarde se dedicará a realizar una serie de visitas guiadas y a la celebración, a las 19,00 horas, de la Asamblea de Presidentes de la Asociación Nacional de Semana Santa y Ciudades Patrimonio, en la Sala Capitular de la Concatedral, en la que se decidirá la ciudad que acogerá el próximo congreso.



ACTO EN EL ANFITEATRO



Asimismo, a las 23,00 horas del sábado día 26 de octubre, tras la cena en el Parador de Mérida, se celebrará una procesión hasta el anfiteatro con la imagen del Santísimo Cristo de la O desde la Concatedral de Santa María hasta el Anfiteatro, donde se realizará una 'Oración desde el Patrimonio Espiritual Cofrade'.



Allí, cada Ciudad Patrimonio realizará una reflexión particular mientras el Cristo de la O recorre las XIV estaciones del Vía Crucis siendo la número XV la que realizará Mérida con la entrada en el recinto, lugar donde murieron los primeros cristianos, de la imagen de Santa Eulalia, que este año celebra el Año Jubilar y que será algo "histórico".



El acto del Anfiteatro tendrá la misma infraestructura que, anualmente, tiene el Vía Crucis con el Cristo de la O en la madrugada del Sábado Santo, y será abierto al público en general previa retirada de invitación para lo que se informará previamente.



Por su parte, el domingo 27 de octubre se celebrará, por la mañana, la misa de clausura del congreso para, una vez visitada la cripta de Santa Eulalia, dar por finalizado el encuentro.



Toda la información del congreso, así como las inscripciones, para las que se han establecido varios paquetes con opciones de participación, manutención y alojamiento, se puede encontrar vía online.