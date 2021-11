67º Festival de Mérida cierra su balance final con superávit definitivo de 498.018 euros

La 67ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, la décima consecutiva que dirige y gestiona Jesús Cimarro al frente de la empresa Pentación Espectáculos, ha cerrado el balance final y ha entregado un superávit de taquilla de 498.018 euros.



Así pues, para el director del certamen, Jesús Cimarro, tanto los datos económicos como los resultados de una encuesta realizada "demuestran la recuperación del entusiasmo y el interés del público tras la crisis pandémica", lo que requiere de la organización que se hagan "todos los esfuerzos necesarios para que el próximo año la oferta teatral sea incluso mejor".



De este modo, los datos generan una "gran confianza" en los organizadores con vistas a la 68 edición del festival, que se celebrará el 2022 y que continuará consolidándose como el evento de teatro clásico "más reconocido en España", según detalla la organización del certamen en una nota de prensa.



En este sentido, la 67 edición ha recibido a 147.181 asistentes en los dos meses -del 25 de junio al 22 de agosto- durante los cuales se han desarrollado actividades y representaciones en cuatro espacios romanos -Mérida, Medellín, Regina y Cáparra-, en el Museo Nacional de Arte Romano, en distintos lugares al aire libre de la ciudad de Mérida o en la propia sede del festival.



La programación multidisciplinar del espacio principal, el Teatro Romano de Mérida, ha tomado forma con espectáculos como el Concierto del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad; From Bach to Radiohead, de la Orquesta de Extremadura; la película documental Bienvenidos a España y los espectáculos teatrales Los dioses y Dios, de Rafael Álvarez el Brujo; Antonio y Cleopatra, con Ana Belén y Lluís Homar; Mercado de amores, con Pablo Carbonell y Victor Ullate Roche; Hipatia de Alejandría, con Paula Iwasaki y Daniel Holguín; Golfus de Roma, con Carlos Latre; Edipo, con Alejo Sauras y Mina El Hammani y Las suplicantes, con María Garralón y Valentín Paredes.



En la 67 edición, se han colgado 42 veces el cartel de 'no hay localidades', en función del aforo permitido (el aforo máximo permitido ha sido del 75%, aunque no se ha superado nunca el 72%, en función del abrigo sanitario impuesto automáticamente en cada venta). Veintiséis de ellas en el Teatro Romano de Mérida, dos en la extensión de Cáparra y 14 llenos en el Off Agusto en Mérida. Cabe destacar el éxito de público de Golfus de Roma, que registró 10 llenos en 10 funciones y Antonio y Cleopatra, Edipo y Las Suplicantes, que también llenaron todas sus representaciones.



ESPECTADORES Y ASISTENTES



El número de asistentes a los distintos espectáculos y actividades programados en el festival ha recuperado este año su tendencia creciente. En esta edición han sido 147.181 personas las que han disfrutado de alguna de las actividades del Festival, en un segundo verano marcado por la pandemia y caracterizado por los aforos limitados.



La programación escénica en Mérida, Medellín, Regina y Cáparra ha atraído a 92.722 espectadores. De todos los que asistieron a las funciones de los cuatro espacios escénicos principales, 37 personas se han visto beneficiadas de forma directa por las medidas de accesibilidad para personas con dificultades visuales o auditivas patrocinadas por Fundación CB e Ibercaja.



De igual forma, 66 espectadores han reservado espacios destinados a personas con movilidad reducida en silla de ruedas en el Teatro Romano de Mérida; otras cuatro en Medellín y dos en Cáparra, extensión esta última que cuenta con el apoyo de la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres.



En cuanto a la accesibilidad e inclusión teatral, la edición número 67 ha destacado por contar con la participación del grupo La Ruina Teatro, de la ONCE, formado por actores con discapacidad visual, que pusieron en escena la obra El coro en la extensión de Regina. Además, este año de nuevo se han adaptado a lectura fácil los programas de mano de todos los espectáculos.



Las exposiciones Imperium. Imágenes del poder en Roma, en el Museo Nacional de Arte Romano ha recibido a 46.031 visitantes y Koilon, en la sede del Festival, 220. Por su parte, la exposición Theasthai, en Santiponce, ha registrado 175 asistentes.



Los pasacalles Discípulos de Ícaro. El Musical y Aquiles han tenido 7.000 espectadores. La programación Off Agusto en Mérida 2021 la han disfrutado 5.256 personas, tanto el cine como las representaciones.



A todo esto hay que sumar las 210 personas que asistieron al Ciclo de Conferencias X Encuentro con los Clásicos; los 32 participantes en el cuarto encuentro de creadoras escénicas bajo el título El coro y las mujeres en el teatro grecolatino como asamblea política y construcción de la ciudad; los 396 que asistieron al III Encuentro Internacional de Periodismo Móvil y Cultura de forma presencial o por streaming a través de Youtube y los 950 espectadores que han disfrutado los domingos por la mañana con la representación teatral infantil (Muchos más) Héroes y heroínas.



En cuanto a la labor específicamente formativa, se han desarrollado los Talleres Ceres de teatro impartidos en 20 localidades extremeñas (con 360 alumnos); el Campo Internacional de Voluntariado, con 15 jóvenes participantes; o el taller de Canto e Interpretación en colaboración con la escuela de música La Octava de Mérida.



TAQUILLA



Asimismo, los ingresos en taquilla han supuesto la cantidad de 1.917.750,55 euros. Esta cifra ha supuesto un superávit económico sobre la previsión de ingreso mínimo de taquilla de 498.018 euros. Este dato consolida el modelo de gestión y rentabilidad económica del proyecto.



La repercusión mediática del festival ha vuelto a ser "amplia, constante y siempre con un tono positivo". Han sido un total de 6.789 noticias repartidas, en concreto, en 179 piezas, reportajes y entrevistas en televisión; 355 cortes e intervenciones en radios; 1.282 noticias de prensa escrita; y 4.973 impactos 'online'. El valor publicitario de esta repercusión mediática es de 43.438.075,86 euros y el valor de comunicación es de 130.314.227,58 euros.



El 67 Festival de Teatro de Mérida ha tenido igualmente una significativa presencia en las principales redes sociales, como Facebook, Twitter, Youtube e Instagram, donde cuenta ya con 63.121 seguidores fieles, un 8,13% más que el año pasado. La 66 edición concluyó con 58.376 seguidores en el conjunto de sus redes sociales.



ENCUESTA DE SATISFACCIÓN



Finalmente, según una encuesta realizada por Eventim España, uno de los principales proveedores de soluciones tecnológicas para la venta de tickets y encargado de proveer al Festival de Mérida de la tecnología de ticketing para la venta de entradas de la edición de este año a través del canal de ventas www.entradas.com, el Festival Internacional de Teatro de Mérida genera un alto grado de satisfacción y fidelidad entre el público.



El 89,7% de los participantes en la encuesta manifiesta su intención de asistir de nuevo a alguna representación el año que viene. El entorno y el recinto, es decir, la ciudad de Mérida y su teatro romano, constituyen uno de los principales activos del festival, ya que el 58% de los encuestados destaca este factor.



El 93,7% de los espectadores recomendaría "sin ninguna duda" acudir al Festival Internacional de Teatro de Mérida. Este alto grado de recomendación explica en buena medida la notoriedad y la reputación del evento cultural, que es conocido por ediciones anteriores por el 71,3% de los encuestados, mientras que un 16,4% se ha enterado de su existencia a través de la comunicación realizada por los organizadores y el 13,7% a través de los medios de comunicación.



De hecho, como dato curioso, el 17,1% de los encuestados declara que les gusta tanto el festival que han asistido a más de tres representaciones, aunque una mayoría (61,7%) ha disfrutado de una obra. El 15% declara haber acudido en dos ocasiones al teatro romano a lo largo del festival.