Rectores ucranianos trasladan a universidades europeas sus necesidades profesionales

Ep.

Una decena de rectores de universidades de Ucrania han trasladado a sus homólogos europeos las necesidades de profesionales que tendrán para reconstruir el país cuando finalice la guerra con Rusia, como personal y técnicas que consigan acabar con la contaminación de agua, aire y tierra que están provocando los bombardeos y que perjudican seriamente al sector agrícola ucraniano.



Así se lo han hecho saber a responsables de otras nueve universidades europeas de Suecia, Polonia, Italia, Francia, Portugal, Alemania, Irlanda, Rumanía y a la Universidad de Extremadura (UEx), la española que lidera la Alianza Europea EU Green, que se ha presentado este martes en Cáceres, y a cuyo acto oficial han sido invitados los rectores ucranianos para conocer sus necesidades, no solo tecnológicas o científicas, sino también sociales.



El rector de la UEx, Pedro Fernández, ha explicado que se ha querido invitar a estas diez universidades de Ucrania para que acompañen a sus homólogas en el inicio de este proyecto europeo que busca adaptar los programas formativos académicos a las necesidades del mercado laboral, y con la posibilidad de que alguna de ellas se pueda incorporar, en un futuro, a la Alianza EU Green.



"Una rectora ucraniana ha comentado la necesidad que tienen para eliminar diferentes contaminantes y compuestos que se están vertiendo al agua, al aire y a la tierra como consecuencia de los bombardeos", ha dicho Fernández, que ha añadido que aunque esto parece "una cosa menor", genera un problema bastante importante a nivel agrícola porque contamina los campos por lo que, las universidades ucranianas, tienen bastante interés en desarrollar programas de investigación para eliminar ese tipo de compuestos.



Además, también se les ha invitado para conocer otras necesidades de tipo social y tener una información más cercana para saber cómo las universidades europeas pueden ayudar a Ucrania "no solo a corto plazo, sino también a medio", ha dicho el rector extremeño.



"El problema no es solo cómo resolver la situación de guerra sino posteriormente cuando haya que reconstruir y retomar la actividad normal del país, y por eso se les quiere invitar y, si en un futuro es viable, que se incorpore alguna universidad ucraniana a la Alianza", ha apuntado Fernández.



Cabe recordar que la Alianza Europea EU Green, coordinada por la Universidad de Extremadura, ha sido una de las cuatro concedidas por la Unión Europea en 2022. En ella participan la University of Gävle (Suecia); Wroclaw University or Environmental and Life Sciencia (Polonia); Universitá di Parma (Italia); Université D'Angers (Francia); Universidade de Évora (Portugal); Otto von Guericke Universität Magdeburg (Alemania); ATU (Irlanda), y Universitatea din Oradea (Rumanía).



Además, las diez universidades ucranianas que han viajado hasta Cáceres para la puesta de largo de la Alianza Europea EU Green son Zhytomyr Polytechnic State University; Taras Shevchenko National University of Kyiv; Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyi; Odessa National Economic University; National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine; Dnipro State Agrarian and Economic University; National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute; National Technical University of Ukraine Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute; Uzhhorod National University, y Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University.



El rector de la universidad extremeña, Pedro Fernández, ha destacado que la Alianza EU Green "es una oportunidad" para coordinar programas a nivel europeo no solo docentes, sino de investigación y de transferencia porque "es evidente" que hay que adaptar los planes formativos y la oferta académica a lo que demandan la sociedad y las empresas.



Para ello se va a trabajar en organizar planes formativos a nivel de máster o de postgrado conjuntos "para especializar un poco más a los alumnos y ajustar los perfiles formativos a lo que demanda el mercado laboral", ha insistido el rector anfitrión.



Fernández ha explicado que principalmente se trabajara en proyectos relacionados con el medio ambiente, eficiencia energética, nuevas tecnologías y biodiversidad.



"Es una oportunidad única y es una de las cuatro alianzas que se han aprobado a nivel europeo y confiamos en que en esta primera etapa de cuatro años se obtengan suficientes resultados para que se pueda renovar otros cuatro años, como ya ha pasado en las primeras alianzas que se acaban de renovar", ha concluido el rector.



CONTRIBUCIÓN DE LAS UNIVERSIDADES



En la sesión inaugural ha intervenido también el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura, Rafael España. También han hecho lo propio el director de Unidad de Educación Superior del SEPIE, José Manuel González; la rectora de Gävle (Irlanda), Ylva Fáltholm, y el alcalde de Cáceres, Luis Salaya.

Precisamente, éste último ha dado la bienvenida a los responsables universitarios y ha destacado el papel de la universidad como "baluarte de la verdad", al tiempo que ha enviado un mensaje de apoyo a Ucrania porque "su victoria será también la de Europa, que debe trabajar unida para conservar su forma de vida y la democracia".



Salaya ha resaltado la importancia de la cooperación europea para conseguir objetivos comunes como el fomento del empleo juvenil y un desarrollo sostenible de los territorios, así como poner en marcha proyectos en los que la innovación y la investigación "es vital", ha dicho, como el caso de las energías renovables que jugarán un papel importante en el futuro de Cáceres y de Extremadura, y "otros retos en los que la universidad tiene mucho que decir".