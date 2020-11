Con motivo 25N, JJSS Badajoz lanza campaña a través de las redes sociales

Las Juventudes Socialistas de la provincia de Badajoz han elaborado una campaña que lleva por nombre 'Ya basta de cuentos, ya basta de que nos maten', con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres que se conmemora el próximo 25 de noviembre.

Así, la secretaria general de Juventudes Sociales, Fátima Torrado, ha indicado que esta campaña "nace fruto de la necesidad de mostrar que, aunque ciertas situaciones las hayamos adquirido como normales, no es así, es violencia, y la violencia no tiene que ser física, hay muchos tipos de violencia, como puede ser psicológica, económica, simbólica, etc".

Por otra parte, la secretaria de igualdad, Ángela Atanasio, ha hecho hincapié "en el minúsculo porcentaje de denuncias falsas y el doble maltrato que sufren las mujeres cuando deciden dar el paso y denunciar".

Desde la organización juvenil, han animado por último a seguir e interactuar con la campaña en sus diferentes redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter, dado que en este "atípico" año "no" van a poder salir a la calle "como viene siendo habitual a alzar la voz por nosotras, por la libertad y por las que ya no están".