Junta invierte 1,46 millones becas complementarias enseñanzas universitarias curso 2019/20

El Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles la convocatoria de becas complementarias para estudios de enseñanzas universitarias, para el curso 2019/2020, por un importe de 1.460.000 euros que se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

En concreto, las becas están destinadas a estudiantes de títulos oficiales de Grado matriculados en la Universidad de Extremadura (UEx) o bien en cualquier otra universidad pública del territorio español siempre que dichos estudios, de carácter presencial, no sean impartidos en la Universidad de Extremadura o no se hubiera obtenido plaza por no alcanzar la nota de corte en la propia institución universitaria.

También a los estudiantes de másteres, en la Universidad de Extremadura y en régimen presencial, que habiliten o estén vinculados con una profesión regulada.

Así, para la obtención de estas becas será necesario que la persona solicitante tenga concedida la beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en el curso académico 2019/2020, con el único componente de beca de matrícula o con los componentes de beca de matrícula y cuantía ligada a excelencia en el rendimiento académico.

Para ello, según ha señalado la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, la orden de convocatoria incluye dos modalidades: la de residencia, que tendrá una cuantía de 1.500 euros, y la que está vinculada a la renta familiar del alumno, dotada con 500 euros.

En el caso de la primera modalidad, la ayuda está destinada a sufragar los gastos de residencia en una localidad distinta a la del domicilio familiar, mientras que la segunda ayudará a cubrir gastos generales a aquellos alumnos cuyo nivel de renta familiar no supere los umbrales contemplados en la propia orden de convocatoria.