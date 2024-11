El Sistema de Previsión de Inundaciones de Extremadura llegará en 2025 a 23 estaciones

Ep./Rd.

El Sistema de Previsión de Inundaciones (SPIDA) de Extremadura dispone actualmente de 19 estaciones situadas en los cauces cercanos a poblaciones con mayor riesgo de sufrir inundaciones, que llegará el próximo año 2025 a otra cuatro, para alcanzar un total de 23.

Se trata de Madrigalejo, Mohedas de Granadilla, Puebla de la Calzada y Valdebótoa, según ha avanzado este jueves el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, en respuesta a una pregunta ante el Pleno formulada por Unidas por Extremadura, y en la que se ha referido a este "sistema de previsión inteligente" de las inundaciones de la comunidad autónoma de Extremadura.

En concreto, la portavoz de la coalición de izquierdas preguntaba por los aprendizajes que extrae la Junta de Extremadura para su gestión tras la catástrofe de la DANA del Levante, poniendo el foco en la necesidad de revisar los planes de protección y de evitar nuevas construcciones en zonas inundables de la región, en las que hay 5.000 edificios.

En su respuesta, Bautista ha considerado que hay que evitar "aprovechar este tipo de catástrofe para afrontar" unos debates que, ha reconocido, son necesarios, pero que "no es el momento" de llevar a cabo y "mucho menos desde una actitud de confrontación o de reparto de culpas o de buscar elementos que en este momento no proceden".

Por ello, ha abogado por guiarse "únicamente" por criterios técnicos y no políticos "antes de extraer una conclusión tan precipitada como la suya", le ha espetado a De Miguel.

En todo caso, el consejero ha subrayado que Extremadura cuenta con sistemas de alerta temprana, así como de avisos de información a la población integrados en los planes de Protección Civil para prevenir y alertar a la ciudadanía ante la inminencia de un riesgo.

Así, se ha referido al Plan Especial Frente al Riesgo de Inundaciones, Inuncaex, prevé un sistema de previsión de peligro de inundaciones basado en distintos elementos. Por un lado, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y por otro el citado Sistema de Previsión de Inundaciones, SPIDA.

Asimismo, la región "cuenta con los sistemas de avisos del Estado de presas y embalses a través de las confederaciones hidrográficas, así como desde el pasado mes de febrero la región forma parte de EFAS, que es el Sistema Europeo de Alerta de Inundaciones, así como el Sistema Europeo para Enviar Alertas de Emergencia a través de teléfonos móviles, conocidos en España como S-Alert.

Por tanto, la región cuenta con "con planes, con tecnología y con mucho trabajo previo", de modo que "lo que haya que actualizarse, se actualizará, y lo que haya que estudiar, se estudiará", pero no cree que una pregunta parlamentaria sirva para "sacar las conclusiones y extraer todas las medidas que habría que adoptar en función de no sé qué elementos que usted, estoy seguro que desconoce, porque, evidentemente, no ha estado sobre el terreno", ha señalado.

ABANDONAR EL "NEGACIONISMO CLIMÁTICO CRIMINAL"

Por su parte, Irene de Miguel ha conminado al gobierno de María Guardiola a que abandone el "negacionismo climático" que se ha demostrado con la tragedia del Levante que "es criminal".

"Asuman que el cambio climático es el mayor reto que tenemos como sociedad", le ha dicho al consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad en el pleno de la Asamblea de este jueves.

De Miguel le ha pedido que, para hacer frente a emergencias como las que hemos visto en Valencia, mejoren los servicios públicos y la coordinación, se refuercen las infraestructuras y asuman que el cambio climático "es nuestro mayor adversario".

A su vez, la líder de Unidas por Extremadura ha celebrado que desde el Ejecutivo regional se vaya revisar el INUNCAEX "porque es obvio que es un plan obsoleto frente a lo que nos encontramos", según informa la formación morada en una nota de prensa.

"Es triste que haya tenido que pasar esto para que ustedes se den cuenta", ha aseverado De Miguel, quien considera que esa revisión no es suficiente y pide cambios profundos en la ordenación del territorio para que se impidan nuevas construcciones en zonas inundables, "porque son más de 5.000 edificios los que se encuentran en zonas inundables en nuestra tierra".

"También hay que revisar el estado de las presas construidas con hormigones que tienen una vida útil de 100 años, que dan una falsa sensación de seguridad", ha insistido la portavoz de la formación morada.

De hecho, De Miguel ha relatado que esa falsa sensación de seguridad favorece la ocupación de las zonas inundadas. "Podemos seguir dando pábulo a los bulos de que esto ha pasado por eliminar presas que, obviamente, son una terrible y carroñera mentira, pero la única verdad es que solo vamos a garantizar la seguridad si devolvemos al río su territorio", ha insistido.

Al mismo tiempo, De Miguel ha pedido unos servicios de emergencias suficientemente dotados tanto de medios como de personal porque "el 112 valenciano solo contaba con 20 personas en mitad de la DANA más monstruosa".

"¿Van con esto a fortalecer el cuerpo del 112, a los bomberos, a los agentes de medio natural y todos aquellos que tengan papeles decisivos durante una emergencia?", le ha preguntado.

Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura ha terminado asegurando que muchas muertes se podrían haber evitado "si se hubiera alertado a la población cuando la AEMET dio la señal de aviso, y no ocho horas después". "Esto es negacionismo climático", ha sentenciado.

RESPUESTA DEL PUEBLO Y LOS AYUNTAMIENTOS

Por otro lado, el consejero extremeño ha reconocido la respuesta que ha tenido la ciudadanía extremeña para atender la emergencia provocada por la DANA, así como la implicación de los ayuntamientos de la comunidad autónoma.

Lo ha hecho en respuesta a una pregunta del diputado de Vox Álvaro Sánchez-Ocaña, quien ha subrayado que ante la actuación de "dos gobiernos incompetentes y criminales, la única esperanza" de los valencianos ha sido la "enorme avalancha de ayuda" que esta recibiendo desde todos los puntos de España.

Así, y siendo consciente de que "todo extremeño que ha arrimado el hombro lo ha hecho desinteresadamente", ha preguntado al Ejecutivo extremeño si piensa "ayudar a la sociedad civil que se ha movilizado para ayudar a Valencia".

Unos voluntarios que "están demostrando ser el motor y esperanza de España frente al tirano", ha señalado en alusión a Pedro Sánchez, y por lo que ha exigido que los "presupuestos tan expansivos que dicen" tendrá Extremadura en 2025 "eliminen todo gasto superfluo destinado a asociaciones que se lucran" con los impuestos de los extremeños y destinen ese montante "a quienes lo necesitan, a aquellos que nos hacen sentir orgullosos de ser españoles", porque "con jóvenes como La Revuelta", ha dicho, sobran "todos los políticos".

En su respuesta, Bautista ha señalado que la sociedad civil ha sido "fundamental en la gestión de las ayudas" a las víctimas de la DANA , y por ello la Junta "quiere reconocer al pueblo español y, en especial, al pueblo extremeño" que ha estado "a la altura" en uno de los momentos "más difíciles" que ha vivido España.

También ha tenido palabras de elogio para los ayuntamientos de la región, que han actuado como "eje" en los envíos de material y medios y que, según los datos que ha recabado la Administración regional, han movilizado "como mínimo" 27 trailers de alimentos no perecederos, 10 camiones de productos de limpieza, 15 furgonetas con limpieza y alimentación, 300 palés de alimentos no perecederos y productos de limpieza.

"Ésta es la verdadera respuesta de la sociedad civil, que ha sido absolutamente abrumadora", ha expresado Bautista, que ha puesto como ejemplo a la localidad de Zahínos (Badajoz), que con "tan solo" 2.700 habitantes va a enviar este próximo domingo un trailer con tres manipuladores telescopios, dos camiones, un camión grúa, tres camiones tractores, cuatro tractores, tres furgonetas, cinco trailers con cajas chatarreras, todo esto con 3.000 litros de gasóleo y una furgoneta con electricistas y fontaneros. "Gracias, de verdad, a todos esos alcaldes", ha concluido el consejero.